Калининградские власти объяснили, зачем засыпать подвалы Королевского замка

В ноябре 2016 года археологи откопали северо-западную башню замка, затем ее засыпали. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде уже несколько дней обсуждают решение властей засыпать подвалы Королевского замка. Началось все с того, что в понедельник руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов объявил о завершении проекта консервации развалин. По его словам, власти «решили поступить честно и профессионально» и отказались от строительства навеса над подвалами замка.

В среду утром Маслов расширил свой комментарий и дал несколько пояснений.

- С 1993 по 2007 год на территории выявленного объекта культурного наследия «Руины Королевского замка» Владимиром Ивановичем Кулаковым проводились археологические раскопки, - начал Маслов. - По завершении в нарушение требований положения о порядке производства археологических полевых работ выявленные в раскопе фрагменты конструкций не были законсервированы, часть раскопов не была засыпана. Воздействие окружающей среды, давление грунта и микросейсмическая активность расположенных в непосредственной близости главных магистралей города Калининграда (Ленинский и Московский проспекты) привели к потере целостности выявленных в ходе раскопок рафинированных элементов Королевского замка.

По словам Маслова, часть конструктивных элементов флигеля, открытая в настоящее время для осмотра, находится под открытым небом с 2004 года. За это время подвалы множество раз затапливало дождями, засыпало снегом, рушились подпорки, рассыпались арки.

- По результатам многочисленных консультаций с ведущими проектными организациями, работающими в области сохранения объектов культурного наследия, был разработан проект, предусматривающий укрепление сохранившихся элементов с последующей засыпкой химически нейтральным грунтом, - продолжил чиновник. - Проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Консервация методом засыпки - это самый распространенный метод завершения работ в археологии. Раскоп и обнаженные археологические конструкции должны быть засыпаны. Именно так сейчас будут поступать и с участком крепостной стены Кнайпхофа.

Избранный метод консервации, по словам Маслова, защитит подвалы от дальнейших разрушений и обеспечит их сохранность до того момента, когда будет принято решение о приспособлении объекта к современному использованию.

- Важным фактором также является обратимый характер работ по консервации, предусмотренный проектом. В последующем в случае необходимости повторное раскрытие руин возможно провести в короткие сроки с минимальными затратами, - поясняет Маслов. - Строительство на законсервированной территории запрещено федеральным законодательством. После консервации объекта западного крыла руин Королевского замка данный земельный участок станет составной частью археологического парка и будет благоустроен, в том числе с использованием сохранившихся элементов объекта, в настоящее время расположенных на площадках Калининградского областного историко-художественного музея.

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Замку Кёнигсберга, более известному как Королевский, не очень везло при жизни, не везет и после смерти. В конце 1960-х годов, несмотря на протесты жителей Калининграда, остатки орденской цитадели снесли, хотя при желании их можно было бы восстановить. Но желания у партийной верхушки не было. «Этот гнилой зуб пора вырвать», - заявил во время визита в Калининград председатель Совмина СССР Алексей Косыгин (подробности).