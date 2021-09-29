Калининград превратили в Нюрнберг 1945 года

На бывшей бирже вывесили флаги союзников по антигитлеровской коалиции – СССР, Великобритании и США. Фото: Александр КАТЕРУША

Съемки исторического фильма «Нюрнберг», который рассказывает о громком судебном процессе 1945 года, начались в Калининграде. Первым местом работы киногруппы стала территория у здания кёнигсбергской биржи, в котором ныне расположен Музей изобразительных искусств. Накануне пространство у биржи готовили для съемок: убирали все лишнее, зеленые газоны накрывали пленкой и засыпали песком. Тут же соорудили массивный забор с будками для военной полиции. Так территорию вокруг превратили в старую немецкую улочку. А на само музейное здание повесили четыре флага: Франции, Великобритании, США и СССР.

Интересно, что свободные музейные помещения костюмеры «Нюрнберга» приспособили под склад военной формы. Сцены с участием массовки у биржи снимают уже несколько дней. Для этого до 5 октября у Музея изобразительных искусств будет закрыт сквозной проезд. Да, если там и будут ездить автомобили, то старинные «Опели».

Режиссером картины выступает Николай Лебедев («Экипаж», «Легенда № 17», «Звезда»). В ролях - молодые актеры Сергей Кемпо и Любовь Аксенова, а также звезды кино Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков, Игорь Петренко, Вольфганг Черни и другие.

Режиссер фильма – Николай Лебедев, создатель «Экипажа» и «Легенды № 17». Фото: Александр КАТЕРУША

Интересно, что съемки фильма проходят на трех языках. Есть персонажи, которые говорят на русском, немецком и английском.

Ранее съемки фильма велись в Чехии, Подмосковье, а художники-декораторы специально воссоздали сеть катакомб-подземелий, в которых было почти по-настоящему сыро и темно. Все это мы увидим в фильме.

- Основное действие происходит на фоне Нюрнбергского процесса, но я не могу сказать, что это фильм о Нюрнбергском процессе. Скорее о том, как процесс влиял на судьбы людей и как люди, так или иначе, влияли на этот процесс, - рассказывал в последнем интервью Николай Лебедев.

Сам режиссер сегодня затрудняется определить жанр своего будущего фильма. Приключенческая история или человеческая история? Это точно будет любопытная историческая лента.

- Я не цепляюсь за жанр, а ищу историю, которая меня волнует. А найти историю, которую ты по-настоящему полюбишь, очень сложно, - говорит Николай Лебедев.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

1945 год. В Нюрнберге начинает работу Международный военный трибунал. На суд, который впоследствии назовут процессом века, съезжается огромное количество людей со всего мира: город переполнен журналистами, адвокатами, переводчиками, свидетелями и множеством участников и сотрудников процесса.

Среди тех, кто приезжает в Нюрнберг работать на процессе, - Игорь Волгин. Он молод, но прошел войну, имеет награды, владеет несколькими иностранными языками. Волгину предстоит быть переводчиком в составе советской делегации под руководством полковника Мигачева. Однажды на улице Нюрнберга Волгин встречает юную русскую девушку Лену…