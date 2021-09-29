Очаровавшая Трампа переводчица учила английский в Калининграде

Дарья Боярская (слева) работала на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в 2019 году в Японии. Фото: kremlin.ru

Шумиха вокруг очаровательной переводчицы, работавшей на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в 2019 году в Японии, не утихает уже вторые сутки. Все началось после того, как в СМИ попал фрагмент книги Стефани Гришэм, бывшего пресс-секретаря американского президента. Она написала, что российская сторона якобы специально выбрала в качестве переводчика привлекательную брюнетку, чтобы отвлечь внимание Трампа во время переговоров.

В ответ на заявление Стефани Гришэм официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже сообщил, что переводчиков выбирает не сам президент, этим занимается российское внешнеполитическое ведомство.

Как выяснилось, красавицу зовут Дарья Боярская. Она работает в департаменте лингвистического обеспечения МИД РФ, а заканчивала БФУ имени Канта в Калининграде. Доцентом кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации в то время работала Ирина Громова. По словам педагога, Дарья училась в группе очень ярких и талантливых студентов.

- Там что ни студент – то звезда! И она не была исключением. Это была абсолютно звездная группа. Было понятно, что все эти ребята пойдут далеко. За мои 25 лет работы они, правда, были самые умные и яркие, - вспоминает Ирина Александровна. - Студенткой Даша была очень амбициозной и знающей, чего она хочет. Обычно люди, которые учатся на переводческом отделении, редко становятся переводчиками. Они становятся преподавателями, копирайтерами, бизнесменами… Так бывает. А Даша изначально ставила перед собой цель стать переводчиком и для этого она делала все, усиленно занимаясь. И для индивидуального чтения на английском языке она всегда выбирала книги с глубокими, серьезными текстами. Она хотела быть лучшей и училась на отлично.

Ирина Громова отмечает, что Дарья запомнилась не только успешной студенткой, но и просто очень доброй девушкой:

- Когда ребенок настолько амбициозный, он может иногда свысока смотреть на других студентов. У нее такого не было. Она всегда всем помогала, относилась по-доброму.