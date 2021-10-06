Половину сотрудников отправят на удаленку: В Калининграде ужесточают коронавирусные ограничения

Работодателей обяжут перевести на удаленку 50% офисных работников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининградской области решили ужесточить введенные коронавирусные ограничения. Соответствующий проект постановления в среду, 6 октября, опубликован на сайте регионального правительства.

Так, власти решили сократить число зрителей на матчах ФК «Балтика» и волейбольного «Локомотива» до 500 человек.

С 7 по 25 октября в регионе будет приостановлена работа организаций дошкольного образования, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и реализующих программы дополнительного образования в очном формате.

Расширен и список мест, в которые с 1 ноября будут пускать только по QR-кодам. Это касается музеев и библиотек.

Также власти обязали работодателей перевести на дистанционную работу не менее 50 процентов офисных работников.