«Кант жил в Кафедральном соборе»: что я услышал от калининградцев, притворившись туристом

Чтобы прохожие с первого взгляда не признали во мне местного, я надел непромокаемую куртку, закинул за спину рюкзак с наклейками из аэропорта, прихватил справочник-путеводитель по Калининграду и повесил на шею фотоаппарат. Фото: Александр КАТЕРУША

Туристов в Калининграде в этом сезоне тьма, экскурсоводов – тоже. Но за экскурсии надо платить, а горожане еще летом заметили, что многие приезжие не могут не то, что гида себе позволить, но даже снять номер в гостинице, а потому спят в спальных мешках на лавочках под открытым небом. Можно предположить, что такие отдыхающие пристают к прохожим со стандартными расспросами о городе. И что же им отвечают прохожие? Я решил поставить социальный эксперимент - прикинулся туристом и вышел в народ.

Подземный Кенигсберг под Домом Советов

Для начала я попробовал отыскать при помощи горожан вход в подземелья Кенигсберга. О них говорят много, и местные уж точно могут хотя бы намекнуть, как туда попасть.

- Подземелья у нас там, где это страшное здание стоит, Дом Советов, знаете такое? – говорит мне женщина лет 35. – Но я сама не спускалась туда ни разу, так что конкретное место указать не могу. Форты еще есть, но это вам надо на окраину города ехать. Фортов у нас много, и под каждым - коридоры-подземелья.

Еще одна калининградка, гуляющая по острову Канта с коляской, поначалу не очень хотела общаться, но когда услышала про подземелья, ее настроение резко поменялось.

- Подземелья, конечно же, есть. Точно знаю, что они под Домом Советов. Сама там не была, но дед моего мужа был, он нам много рассказывал. Однажды в 1945 году он спустился под землю у Королевского замка, взял с собой отряд и дошел с фонариком до Закхаймских ворот, это у нас на Литовском валу. По пути они там прятавшихся немцев находили и в плен брали. Родственнику вот я верю, а историкам нет – они все врут.

Сразу скажу, что спуститься в мрачные коридоры мне не удалось, однако калининградцы несколько раз указывали, где находится бункер коменданта Кенигсберга Отто Ляша. Кто-то даже предлагал обратиться к музейщикам, которые якобы могут открыть секретный люк и пустить под бункер.

«Вам за мечеть надо»

Пройдя по набережной Нижнего озера, я заметил экскурсию. Конечно, не мог не подслушать, что рассказывает гид.

- Вот посмотрите на это здание. Это наш знаменитый Дом Советов, - говорил он. – Вы его видите в последний раз! Когда приедете к нам еще, его уже не будет - снесут. А пока можете фотографировать.

Туристы слушают экскурсовода и внимательно рассматривают макет довоенного города. Фото: Иван МАРКОВ

Туристы, конечно, бросились бешено фотографировать бетонную твердыню, а я решился на провокацию: стоя в нескольких десятках метров от Дома Советов, стал приставать к прохожим с вопросом «Где здесь у вас центр города?»

- Эээ… Знаете, вам лучше пойти на Ленинский проспект, центр у нас там, - сообщила пожилая женщина, которая вышла на меня из арки на Зарайской улице. – А что именно нужно-то?

Неподалеку стояли две разновозрастные женщины, похожие на мать и дочь, которые сказали, что они почти калининградки (но не объяснили, что это значит). Они решили, что центр находится на острове Канта.

- Это вам надо к мечети идти, - женщины указали на купол синагоги. – А там повернуть на мостик. Вот там походите, это центр и есть. Заодно Рыбную деревню нашу посмотрите.

- А мечеть эту немцы построили? – решаю выяснить я.

- Нет, наши недавно восстановили. Но у немцев, вроде, такая же была, - перебивая друг друга, ответили женщины.

Тема мечети меня зацепила, поэтому решаю задать калининградкам еще пару вопросов.

- Может, подскажете, где у вас тут самое старое здание? Слышал, что город у вас древний. Сфотографировать этот дом хочу.

- Что-то вы много хотите, - внезапно ответила та, что помоложе. – Вы вокруг-то посмотрите. Тут все современное, все по-русски. Здесь все восстановленное, и прям настоящей старины вы не найдете. Это вам надо в область ехать. Все самое интересное и старое там.

Интересно, что мнения других горожан по поводу места, где находится центр, тоже разделились. Кто-то называл площадь Победы, кто-то гостиницу «Калининград», а кто-то говорил, что центр – это отрезок Ленинского проспекта между Домом Советов и «Европой». Почему-то никто не отправлял меня на проспект Мира, который является главной улицей Центрального района. Впрочем, сложно сказать, кто из жителей прав, потому что у каждого калининградца свои представления о центральной точке города.

«Моня Кант жил за «Плазой»»

На вопрос о самом старом здании (а это, напомню, Юдиттенская кирха на Тенистой аллее) правильно мне не ответил никто.

- Вы пойдите на улицу Тельмана, там у нас много старых домов, - с умным видом посоветовал один из прохожих. – Я думаю, что там найдете то, что ищете.

- Ну вы и вопросики задаете! – озадачился мужчина лет пятидесяти и тут же оживился, толкнув в плечо свою жену: – Ты должна знать, ты же у меня краевед.

Женщина задумалась и, молча, ткнула пальцем в сторону Кафедрального собора на острове, а потом оговорилась: «Но это не точно».

Раз уж про самый старый дом никто не знает, то место, где жил Кант, настоящие калининградцы уж точно должны указать.

- Кант жил в Кафедральном соборе, - задумчиво ответил молодой человек, которого я встретил на Ленинском проспекте. – Но вы лучше еще у кого-нибудь спросите, потому что из меня экскурсовод так себе.

- Моня Кант вон там жил, за «Плазой», - указал в сторону торгового центра мужчина с легким еврейским акцентом. – Но потом он предал свою еврейскую общину и переехал за речку.

К слову, дом, в котором жил Иммануил Кант, действительно находился недалеко от сегодняшнего ТЦ «Плаза». Стоял вблизи Королевского замка и снесен был еще до войны. Зная это, я продолжал докапываться до горожан. И пока один из них пытался что-то припомнить, стоя у пешеходного перехода, в нашу беседу бесцеремонно ворвалась ожидавшая зеленого света девушка.

- Значит так, дом его находится в области, - уверенно заявила она. – Вернее, находился. Сейчас там остались одни руины. Это не какой-то там культурный музей, поэтому ехать не советую!

Виртуальный Кенигсберг

Наконец, мне сказочно повезло. Не ожидая правильного ответа от школьницы и ее молодой и модной мамы, я вдруг был огорошен.

- Помню, что дом этот стоял у Королевского замка, и я даже могу вам показать, потому что сама его видела в 3D. Наш университет БФУ сделал виртуальную его версию, и туда даже зайти можно, - сообщила мама девушки. – Я вам сейчас все найду.

Она резво забегала пальцами с длиннющими ногтями по экрану смартфона и вскоре разочарованно сказала:

- Блин, на «андроиде» глючит, картинка скачет. Доча, я тебе в Инсту ссылку бросила, открой ее.

Девочка включила айфон и начала демонстрацию. Действительно, и домик, и замок, и все 33 удовольствия.

- Куда вам скинуть? Сами уже побродите, - протараторила женщина, пока ее дочь-школьница закатывала глаза. – Приятного путешествия! Надеюсь, вам в нашем городе понравится.

Бродя по городу, я успел выяснить, что немцев тут практически не осталось. Вернее, они остались, но их еще нужно поискать. Еще узнал, что кухня в Калининграде, в основном, русская, но от прежних жителей в наследство была передана любовь к глинтвейну. Но самое главное – мне практически никто из прохожих не отказал в помощи. Конечно, даже коренные калининградцы до сих пор не могут отличить Закхаймских ворот от Росгартенских, и часто сверяют свои советы с Википедией, но это не самое важное. Наш город по-прежнему гостеприимен, и не успел утомиться от толп приезжих.