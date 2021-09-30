Ретро-«Мерседесы», дамы в пальто и зеваки на мосту: Как в Калининграде снимают исторический фильм «Нюрнберг»

Ради фильма у биржи на несколько дней перекрыли движение современного транспорта - ездят только раритеты. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде продолжается работа над созданием фильма «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева («Экипаж», «Легенда № 17», «Звезда»). В последние пару дней киногруппа снимает эпизоды, действие которых по сюжету разворачивается у Дворца правосудия в Нюрнберге, где идет судебный процесс над нацистскими преступниками. Сам процесс ранее уже сняли в павильонах Мосфильма.

По сюжету, действие разворачивается у Дворца правосудия в Нюрнберге. Фото: Александр КАТЕРУША

В роли нюрнбергского дворца выступило историческое здание бывшей кенигсбергской биржи. Сегодня здесь находится Калининградский музей изобразительных искусств, над входом в который повесили четыре флага: Франции, Великобритании, США и СССР.

- Мы хотели бы снимать в реальном Дворце, но пандемическая ситуация такая, что это практически невозможно. Нельзя получить реальных разрешений. И мы подумали, что важнее снимать там, где это будет убедительнее смотреться и выбор пал на Калининград, прекрасный город с богатой историей, - говорит Николай Лебедев. Калининград он называет очень кинематографичным городом: - Сохранившиеся старые здания, содержащиеся в хорошем виде – большое подспорье нам. Мы были и в Нюрнберге, где смотрели здания, но, думаю, с точки зрения интонации, калининградские здания для съемок подходят больше. В них – тевтонская основательность!

У ступенек старой биржи – актеры в военной форме и гражданской одежде по моде 1940-х годов. По команде «Начали!» все на площадке оживает, а камеры ловят моменты.

Ради фильма у биржи на несколько дней перекрыли движение транспорта. Теперь тут ездят ретро-«Мерседесы» и «Студебеккеры». Тут же куда-то спешат военнослужащие, сотрудники полиции, дамы в пальто... Погоны и кокарды у офицеров, кожаные ботинки солдат, ружья конвойных и техника фотокорреспондентов – кажется, здесь продумана каждая мелочь. Как иначе? Снимают историческое кино. Хотя в нем, конечно, есть место авторскому взгляду.

Режиссер Николай Лебедев называет Калининград очень кинематографичным городом. Фото: Александр КАТЕРУША

Как рассказал Николай Лебедев, в основу написанного им сценария фильма лег роман Александра Звягинцева «На веки вечные».

- Мы снимаем не документ, а создаем на экране образ. У документального кино другие цели и там, разумеется, нельзя нарушать пошаговую правду. Но и документальное кино тоже обладает авторским взглядом. Это нормально, это необходимо. Взгляд автора решает все, - говорит режиссер.

За съемочным процессом с эстакадного моста с интересом наблюдают калининградцы. Кто-то, пользуясь моментом, ведет прямой эфир в соцсетях, кто-то делает фото на память.

Одну из ролей исполняет Алексей Бардуков. Фото: Александр КАТЕРУША

В ролях в «Нюрнберге» - молодые актеры Сергей Кемпо и Любовь Аксенова, а также звезды кино Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков, Игорь Петренко, Вольфганг Черни и другие.

- Моя роль это собирательный придуманный образ. Нет прототипа, как у героев Миронова и Безрукова. Не могу раскрыть сюжет, но мой герой волею судеб попадает на этот процесс, – рассказывает Алексей Бардуков. – Мы снимали в Чехии, в Москве, строились невероятной красоты и подлинности декорации знаменитого зала 600. Я когда-то был в Нюрнберге в музее. То, что сделали художники на этом проекте – это что-то феноменальное. Вы увидите все это в фильме.

С эстакадного моста съемочная площадка - как на ладони. Фото: Александр КАТЕРУША

Проектом «Нюрнберг» режиссер Николай Лебедев занимается с 2015 года. Он подробно изучал материал, тщательно продумывал, создавал схему сюжета.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

1945 год. В Нюрнберге начинает работу Международный военный трибунал. На суд, который впоследствии назовут процессом века, съезжается огромное количество людей со всего мира: город переполнен журналистами, адвокатами, переводчиками, свидетелями и множеством участников и сотрудников процесса.

Среди тех, кто приезжает в Нюрнберг работать на процессе, - Игорь Волгин. Он молод, но прошел войну, имеет награды, владеет несколькими иностранными языками. Волгину предстоит быть переводчиком в составе советской делегации под руководством полковника Мигачева. Однажды на улице Нюрнберга Волгин встречает юную русскую девушку Лену. Их зарождающееся чувство пройдет через множество испытаний, но любовь - это единственное, что во все времена спасало мир от расчеловечивания…