«Это патриотизм? Нет, это Папуасия!»: как эксперты разнесли проект нового калининградского микрорайона

Микрорайон займет территорию площадью 14 га.

В Калининграде между улицами Арсенальной и Невского собираются построить микрорайон на шесть с половиной тысяч человек. Об этом в среду 29 сентября объявили на градостроительном совете в правительстве области. Как сообщил архитектор Илья Соловьев, нанятый застройщиком ЗАО «ДСП», максимальная высотность домов будет достигать 17 этажей (таких домов будет три). Всего же микрорайон займет территорию площадью 14 га. На ней планируется построить 8 жилых кварталов из 26 многоквартирных домов на 4 505 квартир.

«Сомасштабная архитектура» в 17 этажей

Проект застройки обсуждался на совете во второй раз – ранее был представлен лишь один высотный квартал. Но экспертов напугало количество высоток (до корректировки проекта их было еще больше), поэтому они посоветовали хотя бы применить «каскадность», то есть расположить многоэтажки уступами. Также члены градсовета попросили проработать единую концепцию микрорайона.

- После замечаний максимальная высота составила 48,5 метров, - заявил о «компромиссном» решении застройщика Соловьев. - Было только 17 этажей, стало еще 15, 12 и 10.

Предполагаемый вид на комплекс со стороны путепровода на улице Невского.

Благодаря доработке фасадов, по словам архитектора, удалось создать «сомасштабную и комфортную для человека застройку». Соловьев рассказал, что внутри микрорайона визуально можно будет различить четыре кластера, и у каждого будет свой цвет и свой вид отделочных материалов на фасадах. Отличаться эти кластеры будут и типами благоустройства. Видимо, чтобы жители не перепутали свой подъезд с соседним.

Кроме того, Соловьев пытался убедить экспертов, что в отделке фасадов застройщик применит долговечные и практичные материалы, что внутри кварталов проложат транзитные пешеходные маршруты, продумают места для отдыха жильцов, устроят дворы без машин (парковки – только по периметру, и их построят на 17% больше норматива). Благоустройство, по его словам, вместо 10 505 квадратных метров (столько нужно по нормативу) займет 13 070 метров, и это на 20% больше минимума. А главное – застройщик якобы заказал проработку вопроса обеспечения будущих жильцов социальной инфраструктурой.

- Мы проанализировали Генплан, выявили количество школ и дошкольных учреждений вблизи будущего квартала, - заявил Соловьев. - Нами выявлено два действующих детских сада, один строящийся детский сад, два земельных участка для строительства детского сада, три действующих школы, один участок под строительство школы, городская больница №2 на улице Невского. Дополнительно к этому застройщик за счет собственных средств приобрел земельный участок на улице Арсенальной для последующего проектирования и строительства детского садика. Также в составе проекта предусмотрен встроенный частный детский сад и отдельно центр дополнительного образования.

Хитрости застройщика

Тут, кстати, выяснилось, что архитектор местами пошел против истины. По его словам, в семьях жильцов нового микрорайона будут проживать 457 дошкольников и 648 школьников. А город якобы собирается строить неподалеку новые школы и детсады. К моменту ввода жилья в эксплуатацию, по словам Соловьева, соцучреждения будут готовы и мест в них будет даже с запасом, даже несмотря на 150 000 квадратных метров жилья, строящегося в этом районе параллельно.

- Это было учтено при расчетах, - успокаивал сам себя архитектор. – Запас нагрузки – около 12%.

Парковки застройщик обещает организовать только по периметру.

Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов был слегка удивлен, когда увидел, сколько участков под городские детские сады нарисовал застройщик. В частности, выяснилось, что про один из детсадов в мэрии вообще ничего не слышали. Его нет, и строить не планируют. Что касается школ, места в которых, по мнению застройщика, займут дети будущих жильцов, то на них также рассчитывать не стоит.

- Школы №58 и №33, которые вы назвали, действительно крупные, но они полностью на сегодняшний день загружены, - заявил Анисимов. – Даже с недостатком свободных мест. К дополнительной нагрузке они не готовы.

Интересно, что и с транспортным планированием у застройщика вышел конфуз. Несмотря на то, что Николай Потапчук (бывший начальник отдела надзора регионального управления ГИБДД УМВД), которого наняли для разработки транспортной схемы, спрогнозировал улучшение дорожно-транспортной обстановки в этом районе на момент ввода жилого комплекса в эксплуатацию, от его доводов камня на камне не оставил Роман Луценко, представлявший на совете ГИБДД.

Луценко заметил, что застроенный кусок земли не предусматривает основных проездов, и поэтому весь транспорт будет выводиться на улицы Невского и Арсенальную.

- Вы, я смотрю, до самой площади Василевского транспортную схему рассмотрели, - начал он. - Но мне не хватило трех ключевых мест: это улица Краснокаменная, развязка под путепроводом и организация дорожного движения внутри застройки. По сути, мы строим целый микрорайон с тупиковыми проездами и выводим всю его интенсивность на существующую улично-дорожную сеть, которой никак не помогут улицы Лучинская и Закатная. Нам нужна развязка под путепроводом и решение вопроса по перекрестку Невского-Краснокаменная. Там уже перманентно стоит затор. Эти вопросы не решены ни в прошлый раз, ни сейчас. Мы категорически против реализации этого объекта до того момента, пока реконструкции не будет подвергнута существующая улично-дорожная сеть.

Луценко заметил, что проектировщики говорят неправду, рассказывая, что схема согласовывалась с управлением ГИБДД, и добавил, что «отдавать все на откуп собственникам жилья, а потом требовать от них содержания всей этой инфраструктуры – это утопия».

- Мы получим улицу Фермора и Маточкина номер два. Там непонятно, что и кому принадлежит, - добил Потапчука представитель ГИБДД.

Потапчук в свою очередь решил переложить всю ответственность на город.

- Это должно быть рассмотрено в проекте транспортно-пересадочного узла, - заявил он. – А отсутствие транзита через квартал создаст там благоприятную жизненную среду.

Интересно, что на лжи разработчиков поймал и Анисимов.

- Я услышал, что улица Арсенальная должна быть реконструирована? У меня такой информации нет. Никто об этом не знает, - заявил он.

Потом Анисимов назвал те улицы, где действительно запланированы работы: Лучинского от Закатной до Артиллерийской должна быть готова в 2022 году, Закатную до улицы Невского планируют дотянуть к 2023 году. Однако хватит ли этого для обеспечения нового жилого комплекса, должны решить специалисты.

Также главный городской архитектор заметил, что транспортно-пересадочные узлы, на которые постоянно ссылался Потапчук, в Генплане действительно обозначены, однако работа по их проектированию пока не ведется.

«Зачем нужен ваш микрорайон?»

Вслед за Анисимовым подключилась тяжелая артиллерия в виде опытных архитекторов. Первым начал разносить проект Сергей Гулевский.

- Можно ли услышать несколько слов о градостроительной идеологии? – спросил он. - Мы же градостроительный совет, поэтому я прошу понять меня правильно, не воспринимать это как придирку. Как тут структурировано пространство? Почему оно так структурировано? Каким образом обусловлена этажность в тех или иных местах? Как соотносится этот квартал с районом прилегающей частной застройки? Как Генплан реагирует на въезды? О градостроительстве можно хоть несколько слов услышать? Не про фасады, и в каких они материалах. Любая архитектура вырастает из мысли. Почему выросло так, а не иначе?

- У нас немного в городе такой застройки. Квартальной, а не точечной. Решили не делать «китайскую стену», - попытался оправдаться Соловьев.

Вслед за Гулевским слово взял архитектор Олег Копылов. По его словам, речи о комфортной среде и об устойчивом развитии города в этом проекте быть не может.

- О целеполагании я могу в двух словах сказать, что это жилье для бедных по цене для богатых, - бросил обвинение Копылов. - Но все-таки скажите, как вам заказчик формулирует идею? Ведь не просто же он тупо хочет заработать денег?

Соловьев ответил, что спроектированный им комплекс строится для «улучшения жилищных условий».

- А комфортная среда, если сравнивать с какими-то другими проектами, на мой взгляд, тут создана, - отреагировал архитектор. – Все это обустроенное пространство вытягивает людей из домов и заставляет их совершать прогулки и общаться. Это красиво и качественно.

«Это большой моральный вред для имиджа Калининграда»

Возглавляющий совет главный архитектор области Евгений Костромин отметил, что Илья Соловьев все-таки сделал работу над ошибками и «представил целостный мастер-план перспективного развития территории и учел развитие социальной инфраструктуры». Костромин также отметил, что большая часть домов исполнена в 9-этажном исполнении и могла бы вообще не обсуждаться на совете. Однако главному архитектору региона не удалось склонить экспертов на свою сторону.

Эксперты указали на то, что нижняя часть многих зданий будет постоянно находиться в тени.

- Вы обратите внимание на то, что на слайдах нижняя часть половины зданий находится в тени, - снова заговорил Копылов. - Все аллеи тоже в тени. Жилищные условия там будут жесточайшие. То, что мы видим, это плохой опыт советской градостроительной школы. Мы с вами жили в СССР, жили в разных кварталах, знаем, что это такое. Такой квартальный план, колодцы с высотностью 9-17 этажей — это кошмар. Эти фасады хоть золотом облицуй — это мертвому припарка. Даже если вы все отделаете хорошими материалами, качество жилья там будет запредельно низкое. Если бы вы такое попытались реализовать во Франции, то не нашли бы покупателей. Эти эксперименты в Европе закончились еще 50 лет назад. Мы строим сейчас то, от чего все давно отказались. Это что, плюс для города? Патриотизм что ли? Этот квартал не только не украсит город, а нанесет ему большой моральный вред в плане имиджа. Это Папуасия, понимаете? Основная вина в том, что у нас возникают такие проекты, - на администрации. Она не понимает современных трендов или просто закрывает глаза. Архитектор и застройщик у нас делают ровно то, что им позволяет власть.

Согласился с Копыловым и Олег Васютин. Архитектора разозлило, что он тоже не услышал ответа на вопрос, «какая в проекте идеология».

- Трагедия заключается в чем? Вот огромный участок. Мы имеем дело с таким большим жилым конгломератом, который должен поспособствовать улучшению имиджа города, - заявил Васютин. - Мы этого не видим. Результат нулевой. Инвестиции большие, всего много, а результата нет — город остается тем же самым. Никакого архитектурного прорыва. Пусто и все. Это трагедия, что не получается сказать архитектурное слово тогда, когда его можно сказать. Здесь все нужно переделывать и искать совершенно другие ходы. Нет тут городской среды, это еще один спальный район.

Советник губернатора Вячеслав Генне предупредил коллег, что «на усушки и утряски» застройщик, скорее всего, не пойдет. А главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин, не добавив ничего нового к своему комментарию, попросил авторов прислать на согласование паспорта фасадов девятиэтажных зданий, поскольку для их строительства не требуется одобрение градосовета. Правда, потом он все-таки добавил, что проектировщикам предстоит переработать и заново представить концепцию высотных домов.

Напомним, обсуждаемый участок в 2018 году эту выкупило с аукциона за 372,5 миллиона рублей ЗАО «ДСП». На сайте компании уже начали продавать квартиры в будущих зданиях.