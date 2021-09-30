Зараза похуже борщевика: ломает дома и «выжигает» местную флору

Александр Пушкин пробирается сквозь заросли рейнутрии на улице Яналова. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининградской области, начиная с этого года, ведется активная кампания по борьбе с борщевиком. Если раньше это растение только окашивали, то теперь против него активно применяются вспашка и гербициды. Однако борщевик Сосновского – не единственное опасное растение, завезенное в наш регион. Уже несколько лет ведет свое наступление на Калининград и некоторые города и поселки области рейнутрия японская. Она не оставляет ожогов на коже, но последствия ее распространения страшнее, чем кажутся на первый взгляд. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказал активист движения «СтопБорщевик39» Александр Пушкин.

«Растет сквозь бетон, ломает канализационные трубы»

- Рейнутрия, которую мы можем сегодня наблюдать во всех районах Калининграда, входит в список самых опасных инвазивных (ввезенный вид, вызывающий изменения в богатстве и разнообразии экосистем. – Ред.) и захватнических видов растений, - говорит Пушкин. – Это не я так считаю, а Международный союз охраны природы.

По словам активиста, рейнутрия наносит вред не только экосистемам, но и жилищному строительству, а также инфраструктурным объектам.

Заросли агрессивного растения уже перелезают из-за забора стройплощадки на Советском проспекте. Фото: Иван МАРКОВ

- В Европе, где рейнутрия очень быстро распространилась, дошло до того, что банки не дают ипотеку на квартиры в домах, расположенных на участках, где появляется это растение, – продолжает Пушкин. - Например, так в Великобритании сейчас происходит, где примерно 5% недвижимости испытывают на себе влияние этого зеленого врага. Дело в том, что своими корнями рейнутрия может разрушить любое сооружение. Она прорастает через бетонные перекрытия и кирпичные стены, ломает канализационные трубы и ливневки, то есть прямо влияет еще и на заболачивание почв. Сегодня это прямой враг всей дренажной системы нашего региона!

Убили борщевик – выросла рейнутрия

Интересно, что с рейнутрией пока не знакомы калининградские чиновники, и никакой борьбы с ней не ведется. Так, например, в минувшую пятницу глава администрации Калининграда Елена Дятлова, прогуливаясь по улице Автомобильной, обратила внимание журналистов на земельный участок, на котором недавно удалось победить борщевик. Корреспондент «Комсомолки» заметил, что за одной бедой пришла другая – расчищенную территорию успела заполонить рейнутрия. Судя по всему, Елена Ивановна слышала это название впервые.

Распространяется рейнутрия и по крупным стройкам. Сейчас гигантская колония этого растения замечена на углу Советского проспекта и улицы Памяти павших в Афганистане. Напомним, что именно на этом участке вскоре должны появиться пять восьмиэтажных домов, проект которых в конце июля был одобрен градостроительным советом. Также жалобы на заросли рейнутрии поступали активистам движения «СтопБорщевик39» с улиц Матросова и Суворова, огромное ее количество у военкомата на Советском проспекте.

- Корни этого растения проникают на глубину трех метров, а в ширину они раскидываются на семь метров. Однако пока те рейнутрии, которые у нас есть, не размножаются семенами, потому что зацветать они успевают лишь к сентябрю, и семена не успевают вызреть. Но зато рейнутрия хорошо разносится кусочками корней. Корешка размером в 5 миллиметров достаточно, чтобы воспроизвести растение. Таким образом, строительные компании, которые занимаются перевозом грунта, растащили корни по всему региону. Можно наблюдать, как стебли рейнутрии поднимаются вдоль полесской трассы – вся эта дорога уже заражена.

Интересно, что отчасти распространителями рейнутрии в регионе стали дачники. Они высаживают это растение у себя на участках из-за красивых белых цветов, широких листьев и высоких стеблей, достигающих пятиметровой высоты. По всей вероятности, и в Калининградскую область рейнутрию завезли из-за ее декоративных свойств, еще не представляя, какие беды она может с собой принести. Когда именно это произошло, неизвестно.

- Вряд ли она досталась нам в наследство от СССР, как борщевик, - предполагает Пушкин. - Думаю, что ее привезли уже в последние два-три десятилетия, то есть на нашем веку.

Способы борьбы

Александр Матюха. Фото: Иван МАРКОВ

Бороться с рейнутрией Александр Пушкин предлагает точно так же, как с борщевиком, то есть при помощи гербицидов на основе глифосата, так как скашивание этого «бамбука» не спасает. Но есть и более продвинутый способ, который начали применять в Западной Европе.

- В Британии и Нидерландах появился и биологический способ борьбы – они закупили листоблошку, обитающую в Японии, - говорит Пушкин. - Это такое насекомое, которое выпивает сок молодых растений и запускает биологический процесс уничтожения рейнутрии. Однако в России в ней почему-то пока не видят опасности. Насколько я знаю, инструкции по запрету на распространение рейнутрии сейчас выпустили лишь для землепользователей в Приморском крае. Пока у нас нет никаких законов в этом направлении, в западных странах уже работают штрафы. Бороться нужно уже сейчас, и делать это нужно в весенний период, когда она только вылезает из земли. Летом она растет по 2 сантиметра в день!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Есть и полезные свойства…

Заведующий отделом садово-паркового хозяйства Калининградского зоопарка Александр Матюха подтверждает, что рейнутрия (и японская, и сахалинская, и их гибрид) - инвазивно опасное многолетнее растение, которое в последнее время распространяется все активнее.

- Еще недавно считалось, что европейская популяция является клоном, то есть появилась в результате вегетативного размножения и не распространялась семенами, так как клоны несли только тычиночные цветки. Но из-за широкого вегетативного распространения и сближения региональных популяций, возник риск опыления. Семена долгое время не успевали вызревать до наступления холодов и в Европе не прорастали. Однако недавно белорусские исследователи обнаружили первые сеянцы, выросшие в результате аномально теплой осени последних лет. На территории Калининградской области чаще всего встречается рейнутрия японская, скорее всего попавшая сюда в качестве декоративного растения и с трендом потепления она также получила толчок к распространению. И хоть она не оставляет фотохимические ожоги, как борщевик, тем не менее способна вытеснять местные виды, сокращая биоразнообразие и нанося существенный экономический ущерб, засоряя сельскохозяйственные угодья.

Бороться с рейнутрией, по словам Матюхи, можно при помощи регулярного скашивания и сжигания скошенных остатков.

- Также можно вкапывать ограничители, чтобы предотвратить распространение корневищем и косить рейнутрию уже внутри ограничителя, – продолжает эксперт. – Конечно, существуют химические меры борьбы, но это крайняя мера, и она должна применяться только специалистами и регламентированными препаратами.

Александр Матюха отмечает и полезные свойства рейнутрии.

- Она способна поглощать из почвы различные загрязнители. Есть ряд научных работ, предлагающих использовать рейнутрию на химически загрязненных почвах с последующим скашиванием и сжиганием, тем самым возвращая загрязненные почвы в оборот.