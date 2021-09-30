Культуролог Александр Попадин: Засыпать подвалы Королевского замка - мужественный шаг

Периодически подвалы замка затапливает, историческое сооружение разрушается все больше. Фото: Иван МАРКОВ

Как стало известно на этой неделе, никакого стеклянного купола над подвалами Королевского замка не будет. Музея тоже. Во всяком случае, в ближайшей перспективе. Вместо этого средневековые руины законсервируют «методом повторного погружения в грунт». Как считают эксперты, это единственно правильное решение на данный момент. Денег на создание музея нет, а оставлять все как есть - значит, полностью потерять исторический объект.

«КУПОЛ - ОЧЕНЬ ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»

- Консервация - наверное, это правильно. Иначе это будет разваливаться и разрушаться дальше, - говорит директор Калининградского областного историко-художественного музея Сергей Якимов. - Мы, наверное, согласимся с этим. Единственное, это все должно быть сделано по технологии. Потому что в голове у обывателей мысли о самосвалах, которые приедут и сгрузят туда песок, а потом разравняют трактором. Это не так. Если сделают по уму, то в данной ситуации это будет единственно правильное решение. Насколько я понял, нет никакой финансовой возможности построить купол. Это очень дорогое удовольствие. Ведь было несколько проектов. Вероятно, они просто неподъемные в сегодняшней ситуации.

- Это же ваш музейный объект, родной объект. Вам как работнику музея понятно, что нужно что-то показывать туристам.

- Мы туда не водим экскурсии. Видим, что этим занимаются турфирмы. Что-то они там рассказывают туристам. Но кто мимо проходит, знает, что и сейчас-то показывать нечего. Лет 10 назад там были навесные своды, мы расчистили подвалы, спускались вниз. Сейчас там просто яма с какими-то булыжниками. Она не зрелищна. Нет ничего того, возле чего можно было бы ахать и охать. Там практически все рухнуло, что было. Надо было давно этим вопросом заниматься. А сейчас действительно легче законсервировать. Потом, когда даст бог, если там начнется глобальное строительство… Ведь были мысли открыть там Музей истории России, еще что-то. Губернатор неоднократно высказывал мысли о глобальных исторических экспозициях на этой территории. Тогда, может быть, все это обретет новую жизнь. Консервация - сегодня единственно правильный путь. Иначе все это превратится вообще в ничто.

«СТРОИЛИ, СТРОИЛИ И НИ ФИГА НЕ ПОСТРОИЛИ»

- С точки зрения сохранности руин это абсолютно правильный, логичный, технологически верный и, к сожалению, запоздалый шаг, - говорит культуролог, бывший директор бюро «Сердце города» Александр Попадин. - Его надо было делать 15 лет назад. Когда этот подвал раскрыли, были частично сохранившиеся арки. Эти арки стояли, а потом упали. Они и сейчас лежат в качестве обломков. Раствор между кирпичей наполовину выветрился уже…

Вторая сторона акта заключается в том, что «мы строили, строили и ни фига не построили». Цуканов 5 лет говорил, что надо закрыть куполом. Алиханов 5 лет говорил о том, что надо закрыть куполом. Даже я написал год назад статью, практически методическую рекомендацию о том, как можно это сделать, не сильно впадая в большие бюджеты.

- И этого очень ждали калининградцы.

- Очень ждали. Этого ждут туристы и те, кто туристов возит и водит. Потому что главное место, с которого начинается город, показывать почти невозможно, особенно когда дождь. А дождь у нас половину года идет, не будем забывать про это.

Я говорил о том, что раскоп нужно наполовину засыпать, наполовину музеифицировать и соединить как музейный комплекс с первыми этажами Дома Советов. Все это можно сделать безопасно. Уже между ними посадить всякие кафешки и сувенирку. С тем чтобы показать туристу эту часть нашей истории. Но - хорошо подготовив ее для показа. Однако ничего этого не сделано. С управленческой точки зрения это фиаско. Такого рода нетривиальные задачи наши власти решать не умеют, они в этом признались. В этом смысле это (законсервировать подвалы. - Ред.) честно и даже мужественно. Можно сказать, это мужественный шаг.

- Мужественным шагом было бы сказать, а потом сделать. Нет?

- Если ты не в силах сделать, то должен признаться: «Я не могу. Давайте законсервируем». Это мужественно - признание того, что ты не можешь.

ЧТО ГОВОРЯТ ВЛАСТИ

Одобрили все специалисты

Евгений МАСЛОВ, руководитель службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области:

- По результатам многочисленных консультаций с ведущими проектными организациями, работающими в области сохранения объектов культурного наследия, был разработан проект, предусматривающий укрепление сохранившихся элементов с последующей засыпкой химически нейтральным грунтом. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Консервация методом засыпки - это самый распространенный метод завершения работ в археологии. Раскоп и обнаженные археологические конструкции должны быть засыпаны. Именно так сейчас будут поступать и с участком крепостной стены Кнайпхофа.

Избранный метод консервации, по словам Маслова, защитит подвалы от дальнейших разрушений и обеспечит их сохранность до того момента, когда будет принято решение о приспособлении объекта к современному использованию.