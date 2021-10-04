Синоптики предупреждают о скором похолодании в Калининграде

В начале недели погоду в нашем городе будет определять обширный антициклон. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде в Калининграде на первую рабочую неделю октября. Как оказалось, потепление принес обширный антициклон, центр которого расположился над Коми. Об этом пишет сообщество «Погода и метеоявления в Калининградской области».

- В начале новой недели наш регион будет находиться на западной периферии антициклона, - объясняют метеорологи.

Как прогнозирует Гидрометцентр России, С 4 по 6 октября температура воздуха в Калининграде будет подниматься до +17...+18 градусов. Осадки не ожидаются, при этом во вторник усилится юго-восточный ветер - скорость в порывах составит 15 метров в секунду.

С четверга начнется похолодание. По данным портала rp5.ru, за окном будет +13...+15 градусов. в ночь на субботу и воскресенье термометры покажут всего +2...+4.

Вся неделя в Калининграде пройдет практически без осадков. Важно обратить внимание на атмосферное давление, которое будет постоянно расти. Если понедельник значение составит 763 миллиметра ртутного столба, то в субботу - 776.