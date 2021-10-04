Юбилей Калининградской области, 2013 год: за ход времени тоже нужно платить

Сначала этот памятный знак был приурочен к 100-летию Гумбинненского сражения, затем – к 100-летию окончания Первой мировой. Но до второго юбилея «часы памяти» уже не дожили – их оттуда попросили. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Этот необычный памятный знак с электронным табло установили около историко-художественного музея. И сперва он информировал, сколько осталось дней до 100-летия Гумбинненского сражения. Напомним, бои в августе 1914-го под Гумбинненом (ныне – Гусев) вынудили Германию срочно перебросить резервы с Западного фронта на Восточный. Считается, что русская армия спасла наших союзников от поражения, оттянув силы немцев и сорвав их наступление во Франции.

Открыли знак 20 августа 2013-го торжественно. Но уже вскоре табло, вмонтированное в символические языки пламени, погасло. Как выяснилось, с пафосом запущенные «часы памяти»… отключены. За ход времени тоже ведь нужно платить. Однако музей, рядом с которым установили знак, не мог и не должен был обеспечивать его электроэнергией за свой счет. Власти же средств на такое не предусмотрели. Видимо, предполагалось, что и об этом тоже позаботится компания из Гусева, инициировавшая установку знака.

После того, как возник скандал, началась суета. Был даже вариант автономного источника питания, например, повесить солнечную батарею. Но в итоге всё решили по старинке. За знаком стоял фонарный столб. Табло подключили к нему. И время снова пошло назад.

В августе 2014-го обратный отсчет был окончен. Юбилей сражения с размахом отметили, а «часы памяти» – остановили. И, глядя на сиротливо торчащие провода от исчезнувшего табло, прохожие гадали: когда же уберут и все остальное? Потому что чем такая память о Великой войне – уж лучше никакой.

Однако знак убирать не стали. Подкорректировав надпись на нем, снова вставили табло. И оно стало отсчитывать дни до 100-летия… уже окончания Первой мировой. Оценив такую находчивость, горожане иронически советовали не останавливаться на достигнутом и в будущем запустить обратный отсчет времени, скажем, до 100-летия Второй мировой. Но три года назад при реконструкции площадки у музея знак… по-тихому убрали. В общем, «часы памяти», приуроченные к вековому юбилею со дня окончания Первой мировой (11 ноября 2018-го), до заявленной даты не дотянули. Вот такая память получилась.

По ком молчит колокол

22 июня 2013-го на площади Победы освятили часовню в память обо всех воинах Красной Армии, погибших и пропавших без вести в Великую Отечественную. Храм-мемориал появился в рамках всероссийской благотворительной программы «Молчаливое эхо войны», которую благословил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Храм-мемориал во имя великомученика Георгия Победоносца был построен на площади Победы в рекордные сроки – всего за месяц. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Идея возведения стилизованных часовен в регионах, где шли особенно ожесточенные бои, принадлежит общественной организации «Ветераны военной контрразведки». Программа «Молчаливое эхо войны» состоит из двух частей: экспедиции по поиску непогребенных должным образом погибших воинов и строительства часовни-памятника.

Обнаруженные весной 2013-го в ходе «Вахты Памяти» на территории области останки советских солдат и офицеров перезахоронили на мемориале «Курган славы» у поселка Медведевка Гурьевского района. А в Калининграде – построили Часовню Памяти.

Взошла над городом «Победа»

Триумфальная колонна появилась на площади Победы еще в 2005 году. Однако осталась тогда незавершенной. На макушку планировали водрузить Ангела победы. Был проведен конкурс, объявлен проект-победитель. Но до реализации не дошло – слишком у многих вызвала протест «ангельская» идея.

В ночь на 20 июня 2013-го Триумфальная колонна наконец обрела законченный вид: над бывшим Кенигсбергом, добытым дорогой ценой городом-трофеем, взошла «Победа». Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

В результате верх колонны во избежание разрушения накрыли временной конструкцией, напоминавшей крышку чайника. А общественность приступила к поиску какого-то иного художественного решения. Так, однажды предлагалось увенчать колонну символическим гнездом аиста. Ведь эта птица – один из символов янтарного края…

Но в итоге был утвержден вариант, который изначально предлагали ветераны. Изваяние главного ордена Великой Отечественной войны изготовили в Минске (прототипом стала скульптурная композиция, расположенная в столице Беларуси). И в ночь на 20 июня 2013-го Триумфальная колонна наконец обрела законченный вид: над бывшим Кёнигсбергом, добытым дорогой ценой городом-трофеем, взошла «Победа».

Регги на злобу дня

Инициаторы введения режима местного приграничного передвижения (МПП) между областью и Польшей заявляли: это будет способствовать укреплению культурных связей, развитию туризма. На деле к нам по «упрощенке» ехали в основном «бензовозы». А львиная доля калининградцев моталась за более дешевыми продуктами.

МПП действовал с 27 июля 2012-го. И вот спустя год появился «гимн МПП». На музыку в стиле регги легла зарифмованная проза жизни: «За пивом с колбасой начинается гонка – здравствуй, «Лидл», здравствуй, «Бедронка». И потянулся в Польшу калининградский пипл – здравствуй, «Бедронка», здравствуй, «Лидл».

Автор песни лидер группы «Паровоз» Тимур Титаренко говорил, что она родилась прямо во время стояния в очереди на границе. Готовый продукт был выложен в интернет и имел успех. Впрочем, сегодня он почти забыт. Как забывается уже и само МПП, не работающее с 4 июля 2016-го.

Сам погибай, а маму спасай

По проселочной дороге ехал автомобиль «Опель». И вдруг – лопнуло колесо. Сидевшая за рулем Татьяна Петченко потеряла управление, и машина врезалась в дерево. Моторный отсек вспыхнул, надо было срочно выбираться. Однако женщина находилась в состоянии шока. Кроме того, у нее оказались сломаны пальцы обеих рук. Салон быстро наполнялся едким удушливым дымом. Казалось, трагический финал неизбежен…

Тут 12-летний сын и взял инициативу в свои руки. Сперва Саша попытался открыть двери – от удара их заклинило. Тогда, выбив стекло, помог маме выбраться через окно. И только после этого сам вылез из горящего «Опеля».

12-летний Саша Петченко получил нагрудный знак «Участнику ликвидации последствий ЧС». Хотя, конечно, лучшая награда – счастливая улыбка мамы, спасенной им из горящей машины. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Этот случай, произошедший в марте 2013-го, взяли на заметку в МЧС. И в октябре герою из школы № 1 Светлого торжественно вручили нагрудный знак «Участнику ликвидации последствий ЧС». Хотя, конечно, лучшая награда – счастливая улыбка мамы.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В канун 2013 года в Центральном парке открыли памятник ветеранам становления и развития области.

27 января по дороге на Янтарный впервые прошел «Марш жизни» в память о жертвах «Марша смерти» – трагедии Холокоста, которая в 1945 году произошла в бывшем Пальмникене.

9 февраля впервые со времен Кёнигсберга состоялся праздник Длинной колбасы. Прежде чем съесть, 200-метровый деликатес торжественно пронесли вокруг Королевских ворот.

20 апреля бывший Дворец культуры рыбаков стал новым домом Музыкального театра.

8 мая школе № 15 присвоили имя летчика Героя Советского Союза Петра Шемендюка (1916-2001). В церемонии приняла участие его внучка.

14 мая 2013-го Роман Романенко, сын нашего земляка-космонавта Юрия Романенко, вернулся на Землю из своего второго полета (стартовал 19 декабря 2012-го). Фото: Архив автора

С 15 мая по 15 октября льготные билеты на самолеты, соединяющие Калининград с Москвой и Санкт-Петербургом, стали доступны уже для всех россиян (в 2012 году льгота касалась только калининградцев).

В мае чемпионат России по пахоте выиграл Евгений Низовских из Гурьевского района – тезка-сын Героя Социалистического Труда Евгения Низовских.

В июне 450-летняя липа на берегу озера Тихое в Светлогорске первой из калининградских деревьев получила статус памятника живой природы.

В июне наш военно-морской вуз впервые выпустил офицеров-девушек, причем пятеро (из 17) получили красный диплом.

13 июля 2013-го в Парке Победы открыли мемориал в честь воинов-разведчиков. Фото: Елена ЧЕПИНОГА.

В июле гимназия № 40 переехала на Сельму, а ее здание на Комсомольской, 67, стало начальной школой 49-го лицея.

11 августа в Зеленоградске была открыта скульптура «Серый балтийский тюлень».

1 октября вступила в строй новая станция «Сельма». С 2011 года здесь была временная платформа, рассчитанная на посадку-высадку только из двух вагонов.

16 ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил у нас храм Александра Невского (изначально его хотели посвятить святой мученице Татиане).

8 декабря в Зеленоградске открыли памятный знак поэту Сэму Симкину.

9 декабря было открыто движение по первой половине нового Берлинского моста.

В пятницу, 13 декабря, лишился лицензии «Инвестбанк», выплаты вкладчикам сопровождались «народными волнениями». Таким оказался финал первого в области коммерческого банка, который был зарегистрирован 7 июня 1989-го.