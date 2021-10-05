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Происшествия5 октября 2021 13:45

Похитителям криптомиллионера в Калининграде грозит 12 лет в зоне

Двое жителей Советска украли со счетов своей жертвы около 40 миллионов рублей
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Подозреваемых задерживали при поддержке спецназа Росгвардии.

Подозреваемых задерживали при поддержке спецназа Росгвардии.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Вечером 27 сентября на улице Марата в Калининграде к молодому мужчине решительно подошли двое, представились сотрудниками одной из силовых структур, затем сноровисто надели бедняге на голову мешок, запихнули в автомобиль и куда-то увезли. Примерно так со стороны выглядело похищение 28-летнего криптомиллионера, о котором вскоре раструбили все местные СМИ.

Как выяснилось чуть позже, похищенного отвезли в Советск и там продержали почти двое суток на какой-то квартире, требуя назвать пароли от электронного кошелька и банковских приложений, где содержались денежные средства. В конце концов он не выдержал и раскололся. Обрадованные киднепперы немедленно сняли со всех счетов в общей сложности около 40 миллионов рублей в валюте - виртуальной и иностранной. После чего вкатили калининградцу какой-то укол, от которого мужчина потерял сознание, и вывезли в лес, где и оставили в одиночестве. Очнувшись, уже бывший миллионер сумел доковылять до ближайшего поселка и сообщить о произошедшем в полицию.

- В кратчайшие сроки с момента поступления сообщения о преступлении в результате грамотной и слаженной работы следователей регионального управления СКР и оперативников управления угрозыска УМВД России по Калининградской области личности обвиняемых установлены, - рассказала старший помощник руководителя УСКР Наталья Гацко. - Ими оказались ранее не судимые советчане в возрасте 27 и 38 лет. В настоящее время обоим предъявлено обвинение в похищении человека, совершенном группой лиц из корыстных побуждений.

- Над раскрытием этого дерзкого и особо тяжкого преступления на протяжении нескольких суток работали лучшие оперативники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области и их коллеги из межмуниципальных отделов МВД РФ «Советский» и «Неманский», - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Подозреваемые были задержаны при участии бойцов Росгвардии.

Часть 2 статьи 126 УК РФ, которую вменяют криминальному дуэту, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Каждому. Немудрено, что суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемых под стражу, отправив похитителей в следственный изолятор. Удалось даже разыскать часть украденных денег в виде 70 тысяч долларов США и вернуть их законному владельцу. Расследование уголовного дела продолжается.

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Киднепперы из Советска
Киднепперы из Советска
Бойцы СОБР и оперативники задерживают подозреваемых в похищении человека
КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ