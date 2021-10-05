Вдоль двух улиц Калининграда вместо установки заборов высадили живые изгороди

Елена Дятлова, воспользовавшись свободной минуткой и хорошей осенней погодой, прогулялась по улицам города. Фото: Facebook

На днях глава администрации Калининграда Елена Дятлова, воспользовавшись свободной минуткой и хорошей осенней погодой, прогулялась по улицам города. Размышляла она о то, как должны выглядеть заборы, чтобы не портить вид города.

Тут стоит отметить, что у Елены Дятловой насчет заборов есть четкая позиция. Мол, есть предписания ГИБДД на их установку и не стоит возвращаться к вопросу, нужны они или нет.

И все же в Калининграде вместо страшных заборов вдоль дорог иногда сажают растения.

«На двух улицах в качестве эксперимента мы высадили живые изгороди. 680 кустов бирючины обыкновенной появилось на Липовой аллее, 408 кустов кизильника блестящего – на Радищева. Это одни из самых неприхотливых растений, хорошо выдерживают загазованность, пыль и прочие неблагоприятные факторы. При этом формируют хорошую, густую изгородь», - написала Елена Дятлова на своей страничке в Facebook.

Теперь власти посмотрят, как растения перенесут зиму. Весной кусты подстригут.

«Оценим, как они будут выглядеть. Заодно будет понятно, как к ним отнеслись горожане. Надеюсь, что все будет хорошо», - пишет Елена Дятлова.

По ее словам, живые изгороди в следующем году планируют посадить на улицах Кошевого, Маршала Борзова, Елизаветинской и Сергеева.

Тут калининградцы, которые выступают за озеленение города, обрадовались. Но и скептики нашлись. Например, некоторые автомобилисты опасаются того, что на проезжую часть из-за зарослей будут неожиданно выходить пешеходы.

Интересно, что о «зеленых заборах» глава администрации говорит уже не первый год. А поводом для этих разговоров во многом стала абсурдная и нелепая ситуация, случившая осенью 2020-го. 29 ноября калининградцы заметили, что дорожники принялись «озаборивать» площадь Победы, но уже на следующий день… демонтировали установленные ограждения.

- Мы всегда находимся на развилке: красиво и безопасно. Нормы, принятые сегодня, говорят о том, что необходима установка перильных ограждений. Мы имеем многочисленные предписание от органов ГИБДД с одной стороны, а с другой мы понимаем, что на площади они вряд ли должны появиться, потому что это будет ухудшать внешний вид, - объяснила тогда Елена Дятлова.

И именно тогда комитет городского хозяйства начал колесить по городу и изучать придорожное пространство.

- Там, где есть зеленые участки, мы будем высаживать изгороди, которые будут высотой до 90 сантиметров и тем самым выполнять роль естественного ограждения для невозможности выхода пешеходов на проезжую часть. Это не значит, что будет так - и точка. Каждый раз будет точечный подход и индивидуальное принятие решений, – сказала тогда сити-менеджер.

Работу по посадке живых изгородей в администрации Калининграда обещают продолжать.