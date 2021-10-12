В Калининграде вводят QR-коды для посещения торговых центров

Помимо QR-кода при посещении торговых центров нужно предъявить паспорт. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области в субботу, 16 октября, вводятся новые коронавирусные ограничения. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе брифинга, посвященного эпидемиологической ситуации в регионе.

Уже в субботу попасть в торговые центры и магазины непродовольственных товаров площадью более 300 квадратных метров можно будет только при предъявлении QR-кода и паспорта, удостоверяющего личность обладателя этого кода.

- Мы исходим из того, что мало предъявить QR-код, он должен быть просканирован и должен быть соотнесен с человеком. Обычно это сертификат с «Госуслуг», где указывается удостоверяющий личность документ. Помимо отсканированного кода вы должны будете предъявить документ, который удостоверяет личность. Все юридические возможности у организаций есть. Есть общедоступный сайт, либо они могут купить специальный считыватель QR-кодов, чтобы ускорить обработку. Такая возможность есть у больших торговых центров, - сказал Антон Алиханов.

Что касается пунктов вакцинации в торговых центрах, доступ к ним будет организован по специальным коридорам, чтобы желающие сделать прививку могли без проблем пройти вакцинацию.

Отдельно Алиханов рассказал про военных, которые проходили вакцинацию в поликлиниках Минобороны и не имеют «гражданских» QR-кодов.

- Мы готовим поправки в постановление, по которому такие люди должны будут предъявить три документа. Это бумажный сертификат, удостоверение либо офицера, либо военнослужащего и паспорт, - рассказал глава региона.

Также власти приняли решение запретить до 1 ноября групповые занятия спортом для лиц младше 18 лет, чтобы «уравнять ситуацию с дополнительным образованием» и на 100 процентов вакцинировать учителей. Работодатели должны перевести на удаленку всех сотрудников, которые не прошли вакцинацию.