Юбилей Калининградской области, год 2014-й: снос «Старой башни» и пираньи в городе

Демонтаж «Старой башни» начался 12 сентября 2014-го, 19 ноября – завершился. В 2018 году в дни чемпионата мира по футболу здесь была устроена фан-зона. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Когда 24 января 1994-го возле Дома Советов открылся торговый центр «Старая башня», это был прорыв. До того калининградцы видели в своем городе разве что стихийные рыночные «шанхаи». А тут – совсем другое дело. Европа!..

Тем не менее власти сразу заявили, что «Старая башня» – объект временный. И договоры с теми, кто хотел там торговать, заключались всего на семь лет. Видимо, предполагалось, что к началу нулевых жизнь уже настолько наладится, что можно будет позволить себе возвести здесь нечто более достойное.

Семь лет спустя было по-прежнему «не до жиру». Договоры продлили. Но с условием, что при необходимости город их расторгнет. Когда стало известно, что Центральную площадь ждут перемены, осенью 2013-го торговцы «Старой башни» получили уведомления о том, что в течение месяца следует освободить помещения. Они попросили об отсрочке: дайте-де еще поработать в «хлебные» новогодние каникулы. Им пошли навстречу. Однако после каникул съехали не все. Сперва над входом в центр появилась растяжка: «Нас сносит мэр – жителям Канн пример» (незадолго до того был скандал, когда стало известно, что семья главы города Александра Ярошука «ютится» на Лазурном Берегу). А потом изгоняемые из торгового рая хотели открыть в одном из павильонов… православную часовню. Очевидно, полагая, что объект торговли с таким «обременением» власти не посмеют снести.

Не желая покидать насиженное место, бизнесмены пошли на открытое противостояние. Фото: Архив автора

Только все это были уже пустые хлопоты. В итоге всем пришлось с вещами – на выход. К слову, большинство горожан проявило редкую солидарность с властями. А именно: время «Старой башни» прошло. То, что 20 лет назад казалось чем-то из ряда вон, сегодня выглядит убогой времянкой. И уж точно ей не место в центре современного города.

Демонтаж «Старой башни» начался 12 сентября 2014-го, 19 ноября – завершился. В 2018 году в дни чемпионата мира по футболу здесь была устроена фан-зона. Сейчас на этом месте автостоянка. Но явно опять грядут перемены.

Братская могила на дне

В районе мыса Таран гидролокатор одного из судов засек на 70-метровой глубине какую-то неровность. Координаты неизвестного объекта совпали с координатами того места, где в январе 1945-го пропала советская подводная лодка «С-4».

Экспедиция Балтийского флота подтвердила: неровность на дне – та самая «С-4». Судя по всему, вражеский эсминец таранил ее, которая она находилась в надводном положении. После чего противник забросал это место глубинными бомбами.

18 июля 2014-го на поверхности моря над «С-4» состоялась траурная церемония, в рамках которой затонувшая субмарина обрела официальный статус братской могилы. А на борту подлодки установили мемориальную доску с именами членов экипажа. На «С-4» погибли 48 советских подводников.

От этой прозы вянут розы

Переехав из Калининграда в черняховскую глубинку, экс-журналистка решила написать о жизни современного села. Получившаяся в результате повесть была выложена в интернет. И пылилась там без особого внимания, пока не попалась на глаза кому-то, кто знаком с реалиями поселка, описанного в книге.

По прочтении «веселой повести об умирающей России» односельчанам автора стало не до смеха. Потому что жизнь их, если верить писательнице, сплошная чернуха. Мягко говоря. Для начала «действующие лица» высказали ей все, что о ней думают. Не обошлось и без хватания за грудки. А затем пятеро селян подали в суд.

Немногочисленные сторонники писательницы настаивали: главное достоинство книги – она «правдива», потому так и возбудились «прототипы». Интересно, что бы они сказали, напиши эта дама «всю правду» уже о них самих? Правда жизни – штука полезная. Только до известных пределов. Не говоря о том, что в данном случае все было больше похоже на болезненные фантазии. Вот и на Фемиду довод, что повесть – не пасквиль на реальных людей, а «талантливая литература», не возымел действия. Суд счел, что ответчик умалила честь и достоинство истцов. И должна компенсировать каждому моральный ущерб.

Пираньи в городе!

В июле 2014-го на пруду неподалеку от стадиона «Пионер» рыболов вдруг вытянул чудо-юдо с такими зубами, что главная местная хищница щука, как говорится, нервно курит в сторонке. Разумеется, сбежались рыбаки.

– Неужели пиранья? – предположил один.

– Да ты что, ну откуда у нас пиранья! – горячо возразил другой. – Мутант это! Эх, совсем экологию до ручки довели…

Закинули удочку снова. И вскоре на берегу затрепыхалось второе страшилище. Закинули в третий раз – и клюнула еще одна такая же тварь…

Улов отнесли в Музей Мирового океана. Там вынесли вердикт: никакие это не мутанты – самые обыкновенные представители подсемейства пираньевых. А именно – красный паку. И утешили: эти пираньи еще ничего, мяса почти не едят, предпочитают налегать на орехи. Хотя с голодухи хищники, как видим, бросались уже и на хлебный мякиш.

Как же рыба из Южной Америки оказалась в нашем пруду? Выпустил некий аквариумист. То ли слишком большие вымахали (вес пойманных рыб – около килограмма), то ли просто надоели. Так, а если кто-нибудь выпустит пираний уже туда, где люди купаются? Ведь на свободе тот же красный паку за год может вымахать до 30 см. А вообще вырастает до 90 см при весе 25 кг. Специалисты и тут успокоили: в наших водоемах такие рыбы проживут недолго – до холодов. Все-таки у нас не бассейн реки Амазонки.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

12 февраля 2014-го школе № 7 было присвоено имя ее выпускника подполковника Яна Булахова.

14 марта на заводе «Янтарь» спустили на воду сторожевой корабль «Адмирал Григорович», 7 ноября – еще один сторожевик, «Адмирал Эссен».

В марте на Паралимпийских играх в Сочи наша землячка горнолыжница Инга Медведева удостоилась серебряной медали.

9 апреля школе № 25 было присвоено имя ее выпускника подполковника Ивана Грачева.

25 апреля завершилось обустройство набережной озера Поплавок.

7 мая у дороги-«берлинки» в районе Чертова моста был открыт памятник штрафникам, погибшим в ходе Восточно-Прусской операции.

30 мая 2014-го министр культуры России Владимир Мединский открыл в Калининграде впечатляющий памятник героям Первой мировой войны. Фото: Елена ЧЕПИНОГА.

В июне на чемпионате России по греко-римской борьбе в категории до 98 кг лучшим стал наш земляк Муса Евлоев.

6 июня в Светлогорске заработала модернизированная канатная дорога. Среди первых пассажиров был и тогдашний губернатор Николай Цуканов. Фото: Правительство Калининградской области

В июне филармонии было присвоено имя дирижера Евгения Светланова.

21 июня библиотека Гвардейска стала имени Александра Твардовского.

10 июля на Дворце спорта «Юность» установили памятную доску почетному гражданину Калининграда Семену Корецкому.

11 июля вступил в строй новый мост, соединивший Сельму с Советским проспектом.

12 июля на Гвардейском проспекте открыли мемориальный знак на месте некрополя ученых Кёнигсберга.

В июле на чемпионате России по академической гребле калининградка Диана Степочкина взяла два золота.

31 июля в Зеленоградске начал работать первый в регионе пляж для инвалидов.

В 2014 году в море напротив Зеленоградска выросла… нефтяная вышка. Точнее, плавучая самоподъемная буровая установка. Народ напрягся. Но это была лишь разведка, и вскоре с участка Д-41 буровая ушла на Д-33 (это уже далеко в море). Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

1 августа в Музее Мирового океана открылся Военно-морской центр.

Этот памятник, который создал всемирно известный Михаил Шемякин, был открыт в Гусеве 24 августа. Фото: Елена ЧЕПИНОГА.

В августе калининградская лучница Наталья Авдеева в составе сборной России завоевала золото на чемпионате Европы.

1 сентября в лицее № 18 открыли доску выпускнику Григорию Калпинскому, погибшему при спасении утопающих.

12 сентября на здании УМВД установили доску начальнику областной милиции Анатолию Щербакову.

11 декабря в Зеленоградске прошла презентация нового ФОКа.

15 декабря на улице Генерала Челнокова открылся первый в области МФЦ.

24 декабря ввели в эксплуатацию новую дорогу, проложенную в объезд Советска.