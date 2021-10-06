В Калининграде создадут сайт о трудовых лагерях Восточной Пруссии

Сегодня на месте трудового лагеря Шталаг 1А в поселке Нагорное находится мемориал. Фото: из архива «КП»

В Калининградском историко-художественном музее презентовали проект под названием «Война глазами детей», который реализует региональная молодежная общественная организация «Союз творческих лидеров». Как рассказала куратор Анастасия Вольнова, проект стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов по направлению «Сохранение исторической памяти».

Сколько было лагерей?

- Проект «Война глазами детей» создан, чтобы систематизировать и сохранить информацию о лагерях для военнопленных и трудовых лагерях, которые находились на территории Восточной Пруссии, нынешней Калининградской области, в период с 1939-го по 1945 год, - говорит Анастасия Вольнова.

Проблема в том, что сегодня информация о лагерях разрозненна и даже специалистам-историкам порой непросто в ней разобраться.

- На вопрос о том, сколько было лагерей на территории нынешней Калининградской области, ответить сложно. Вопрос открыт, неизвестно, сколько их было. Несколько десятков! Проблема в том, что источниковая база очень скудная, - говорит Александр Новиков, старший научный сотрудник сектора истории историко-художественного музея Калининграда.

Он приводит простой пример: в Восточную Пруссию доставляли советского военнопленного или угнанную девушку. И в их понимании любое место содержания - лагерь. И историки не могут понять, что это конкретно было за место: рабочая команда, основной лагерь или его филиал.

- Более того, часто мы не можем понять, где этот объект находился. Потому что советские граждане немецкого языка не знали и в лучшем случае могли запомнить название местечка или города, и часто запоминали неправильное название, с искажением. Или же не запоминали и не знали вообще, - говорит Александр Новиков.

Проект «Война глазами детей» позволит собрать всю информацию на одной платформе. Для этого будет разработан сайт, на котором разместят информацию о лагерях, а также о том, что находится сегодня в этих локациях. Тут информации тоже немного, и предстоит серьезная научная работа.

И все же пример крупного лагеря на территории современной Калининградской области можно привести.

Через лагерь Шталаг прошло порядка 250 тысяч только советских военнопленных. Фото: Википедия

- Это Шталаг 1А, который находился в районе местечка Долгоруково. А мемориал, организованный на месте лагерного кладбища, находится у поселка Нагорное. Но стоит отметить, что это только северная часть лагеря. Поскольку граница между СССР и Польской Народной Республикой в 1945 году была проведена таким образом, что южная часть лагеря осталась на польской территории. Лагерь был очень большим, через него прошло порядка 250 тысяч только советских военнопленных, - говорит Александр Новиков.

Воспоминания бывших узников

В рамках проекта будет создана серия видеороликов на основании воспоминаний бывших узников, в том числе детей, а также советских граждан, которые были угнаны в Германию на тяжелые работы в домашних хозяйствах.

- Воспоминания будут озвучены школьниками и студентами того же возраста, что и бывшие узники. Такой формат позволит лучше передать те боль, голод и страдания, которые переживали пленные. И подчеркнуть, что у преступлений, которые были совершены фашистами, нет срока давности, - говорят организаторы.

О значимости проекта и важности участия в нем подрастающего поколения сказал историк и краевед Альберт Адылов.

- Сейчас, когда все эти ужасы достаточно далеки и забылись, самое время о них напомнить. Напомнить обо всех преступлениях в отношении детей, в целом о преступлениях нацистов. Сейчас самое правильное время. Потому что теперь это часто используется в политической сфере в антироссийском духе, - говорит Альберт Адылов. - То, что это было забыто и ушло, - непростительно. Нынешнее подрастающее поколение должно об этом знать, понимать, как все было. Прочувствовать это можно, наверное, только через такие проекты.

Впереди - создание роликов, интервью экспертов, историков, а также монтаж 15-минутного фильма, который в будущем можно будет использовать на внеклассных уроках в школах Калининградской области.

Завершится проект 11 апреля 2022 года, в Международный день освобождения узников фашистских лагерей.

ВАЖНО!

Команда проекта «Война глазами детей» обращается к родственникам бывших узников лагерей, которые находились на территории Восточной Пруссии. Возможно, в домашних архивах сохранились письма, записи воспоминаний людей, переживших ужасы войны и лишения лагерной жизни, и команда проекта просит направить их по почте voyna.glazami.detey@gmail.com.