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Звезды6 октября 2021 15:33

Пиковая дама, барабанщик и кот из мультика «Чип и Дейл»: Что нарисовали уличные художники в Калининграде

За выходные в городе разрисовали несколько стен, фасадов зданий и заборов
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Кот Толстопуз из Чип и Дейл спешат на помощь.

Кот Толстопуз из Чип и Дейл спешат на помощь.

Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде несколько дней проходил фестиваль уличного искусства Kaliningrart. Уже второй в истории. За выходные в городе разрисовали несколько стен, фасадов зданий и заборов.

Настоящий десант художников работал на улице Гаражной. Там разукрасили длиннющий бетонный забор. На нем и прежде фрагментарно появлялись то граффити, то трафареты. Но организованного и легального «разукрашивания» прежде не случалось. Теперь на стенах красуются герои комиксов и мультсериалов, причудливые смешные животные и вполне серьезные портреты, выполненные настоящими мастерами своего дела.

Главное, чтобы свежие рисунки не испоганили вандалы.

Запомнили за минувшие выходные калининградцы и новое слово - мурал. Это огромное изображение, нанесенное на стену здания. Муралы появились на домах на Грекова, Свободной, Гаражной, проспекте Мира, у автовокзала.

Одна из работ на Гаражной.

Одна из работ на Гаражной.

Фото: Александр КАТЕРУША

Знаменитый лисенок там же.

Знаменитый лисенок там же.

Фото: Александр КАТЕРУША

Снова улица Гаражная.

Снова улица Гаражная.

Фото: Александр КАТЕРУША

Пиковая дама, Гаражная.

Пиковая дама, Гаражная.

Фото: Александр КАТЕРУША

Мурал на проспекте Мира.

Мурал на проспекте Мира.

Фото: Иван МАРКОВ

Улица Гаражная.

Улица Гаражная.

Фото: Александр КАТЕРУША

Улица Грекова.

Улица Грекова.

Фото: Александр КАТЕРУША

Улица Свободная.

Улица Свободная.

Фото: Татьяна ДЕВИЧЕНСКАЯ.

КультураКультура: изобразительное искусство