Пиковая дама, барабанщик и кот из мультика «Чип и Дейл»: Что нарисовали уличные художники в Калининграде

Кот Толстопуз из Чип и Дейл спешат на помощь.
Фото: Александр КАТЕРУША
В Калининграде несколько дней проходил фестиваль уличного искусства Kaliningrart. Уже второй в истории. За выходные в городе разрисовали несколько стен, фасадов зданий и заборов.
Настоящий десант художников работал на улице Гаражной. Там разукрасили длиннющий бетонный забор. На нем и прежде фрагментарно появлялись то граффити, то трафареты. Но организованного и легального «разукрашивания» прежде не случалось. Теперь на стенах красуются герои комиксов и мультсериалов, причудливые смешные животные и вполне серьезные портреты, выполненные настоящими мастерами своего дела.
Главное, чтобы свежие рисунки не испоганили вандалы.
Запомнили за минувшие выходные калининградцы и новое слово - мурал. Это огромное изображение, нанесенное на стену здания. Муралы появились на домах на Грекова, Свободной, Гаражной, проспекте Мира, у автовокзала.
Одна из работ на Гаражной.
Фото: Александр КАТЕРУША
Знаменитый лисенок там же.
Фото: Александр КАТЕРУША
Снова улица Гаражная.
Фото: Александр КАТЕРУША
Пиковая дама, Гаражная.
Фото: Александр КАТЕРУША
Мурал на проспекте Мира.
Фото: Иван МАРКОВ
Улица Гаражная.
Фото: Александр КАТЕРУША
Улица Грекова.
Фото: Александр КАТЕРУША
Улица Свободная.
Фото: Татьяна ДЕВИЧЕНСКАЯ.