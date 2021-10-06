Пиковая дама, барабанщик и кот из мультика «Чип и Дейл»: Что нарисовали уличные художники в Калининграде

Кот Толстопуз из Чип и Дейл спешат на помощь. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде несколько дней проходил фестиваль уличного искусства Kaliningrart. Уже второй в истории. За выходные в городе разрисовали несколько стен, фасадов зданий и заборов.

Настоящий десант художников работал на улице Гаражной. Там разукрасили длиннющий бетонный забор. На нем и прежде фрагментарно появлялись то граффити, то трафареты. Но организованного и легального «разукрашивания» прежде не случалось. Теперь на стенах красуются герои комиксов и мультсериалов, причудливые смешные животные и вполне серьезные портреты, выполненные настоящими мастерами своего дела.

Главное, чтобы свежие рисунки не испоганили вандалы.

Запомнили за минувшие выходные калининградцы и новое слово - мурал. Это огромное изображение, нанесенное на стену здания. Муралы появились на домах на Грекова, Свободной, Гаражной, проспекте Мира, у автовокзала.

Одна из работ на Гаражной. Фото: Александр КАТЕРУША

Знаменитый лисенок там же. Фото: Александр КАТЕРУША

Снова улица Гаражная. Фото: Александр КАТЕРУША

Пиковая дама, Гаражная. Фото: Александр КАТЕРУША

Мурал на проспекте Мира. Фото: Иван МАРКОВ

Улица Гаражная. Фото: Александр КАТЕРУША

Улица Грекова. Фото: Александр КАТЕРУША