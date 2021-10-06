Под Калининградом полицейские изъяли килограмм наркотиков

Подпольное производство зелья было поставлено на поток. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Гурьевском районе полиция накрыла подпольную нарколабораторию.

Производство специфического товара двое 41-летних мужчин поставили на широкую ногу, расположив оборудование в сарае на огороде за домом, где один из тружеников - владелец жилища - сдавал другому комнату. Усадьба была расположена на отшибе от остальных домов поселка, и это было кстати - до соседей не долетал отвратительный запах, неизбежный в процессе изготовления сильнодействующего средства мефедрон. Сами же подельники спасались от ядовитых паров при помощи противогазов.

После штурма дома и лаборатории бойцами полицейского спецназа «Гром» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Гурьевскому району обнаружили внутри помещений более 700 граммов пресловутого мефедрона, 260 граммов марихуаны, 3 куста конопли, 26 граммов каннабиса, а также амфетамин массой 0,3 грамма. Плюс к тому электронные весы, различные колбы, магнитную мешалку и множество упаковочных материалов в виде пакетиков с застежкой «зип-лок».

- Предполагается, что мужчины изготавливали и хранили наркотические средства с целью дальнейшего сбыта путем оставления тайников-закладок на территории Калининградской области, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая. - Один из фигурантов уголовного дела, возбужденного по статье «Изготовление наркотиков в особо крупном размере», арестован судом, другой находится под подпиской о невыезде.

Несмотря на различные меры пресечения, наказание обоим наркобарыгам грозит одинаковое - лишение свободы на срок до 15 лет.