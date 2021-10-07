Сможет ли Сергей Игнашевич вытащить «Балтику» из ямы

Сергею Игнашевичу предстоит решить очень непростую задачу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе калининградская «Балтика» получила нового главного тренера. У руля вместо Евгения Калешина встал Сергей Игнашевич - человек, который для любителей футбола вряд ли нуждается в особом представлении. На всякий случай мы все же напомним, что Игнашевич завершил карьеру игрока после чемпионата мира 2018 года. Он является рекордсменом по количеству матчей за сборную России (126), которую несколько раз выводил на поле в качестве капитана, и в чемпионате страны (489), который выигрывал 6 раз. В 2005 году Игнашевич в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА.

После мундиаля Сергей повесил бутсы на гвоздь и отправился тренировать. Сначала попробовал силы в молодежном ЦСКА, а в июне 2019 года был назначен старшим тренером московского «Торпедо». Дебютный сезон в ФНЛ вышел неплохим: команда Игнашевича заняла 4-е место и дошла до четвертьфинала Кубка России. Следующий чемпионат, однако, оказался холодным душем. «Торпедо» стартовало не слишком уверенно, из-за чего между фанатами и тренером разгорелся конфликт. Однажды Игнашевич даже вышел к болельщикам для разговора «по душам» (нашумевшее видео можно легко найти в интернете). После серии побед напряженность спала, но весной 2021 года атмосфера вновь накалилась. «Торпедо» проиграло четыре матча подряд и опустилось на шестую строчку в таблице. Разгром от «Нижнего Новгорода» ( 1:4) стал последней каплей и Игнашевич покинул команду - по официальной версии, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Сейчас Сергею Игнашевичу - 42 года, он на год моложе своего предшественника в «Балтике» Евгения Калешина. Задача перед новым тренером стоит, мягко говоря, непростая. Команда идет на 13-м месте и пока гораздо ближе к зоне вылета, чем к местам, позволяющим сражаться за выход в Премьер-лигу. По иронии судьбы, Игнашевич примет «Балтику» в еще более тяжелом турнирном положении, чем то, в котором он оставил «Торпедо» прошлой весной. Получится ли вытащить команду из ямы?

В руководстве «Балтики» в Игнашевича верят. Контракт заключен отнюдь не временный - соглашение рассчитано на полтора сезона, до окончания чемпионата-2022/2023.

- Мы рады, что столь известный специалист принял наше приглашение и не сомневаемся, что громадный опыт Сергея Николаевича принесет пользу клубу и в целом калининградскому футболу, — прокомментировал назначение председатель Совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков.

Первый матч под руководством Игнашевича «Балтика» проведет в эту субботу, 9 октября. В Хабаровске калининградцы встретятся с местным «СКА», который замыкает топ-5 турнирной таблицы.

КСТАТИ

За то время, что Игнашевич работал в «Торпедо», москвичи встречались с «Балтикой» в ФНЛ и Кубке России пять раз. Две игры выиграло «Торпедо», остальные завершились вничью. Общий счет остался 2:5 в пользу москвичей.