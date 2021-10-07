«Мы старинный пивзавод восстанавливаем, а местные нам через забор пакеты с мусором кидают»

Долгое время эта краснокирпичная громадина не нужна была абсолютно никому, а теперь сюда приезжают волонтеры - помогать на субботниках. Фото: Иван МАРКОВ

«Тратим по миллиону в год»

В Калининградской области не так много крупных архитектурных объектов довоенной постройки, восстановление которых взвалили на свои плечи частные лица. Часто калининградцы любят порассуждать об истории, превращающейся в руины, однако людей, готовых тратить свои время и деньги на превращение руин во что-то действительно ценное и полезное, единицы. Предприниматель Александр Наталич еще в 2015 году решил приобрести здание пивзавода в Полесске, которое на тот момент зарастало кустарником, продувалось всеми ветрами и проливалось дождями. Можно сказать, что эта краснокирпичная громадина не нужна была абсолютно никому: четыре раза полесская администрация безрезультатно выставляла ее на аукцион.

Александр Наталич решил приобрести здание пивзавода еще в 2015 году. Фото: Иван МАРКОВ

Когда в 2018 году под стенами пивоварни появилась строительная техника, многие забеспокоились, потому что прекрасно помнили, как в июне 2016 года в Черняховске владельцы разломали на кирпич здание пивзавода «Дойчес Браухауз». Однако Александр Наталич постепенно все начал восстанавливать как на свои деньги, так и на деньги грантов. Как сам он признается, ежегодно приходится тратить около миллиона рублей из собственных средств, и приезжающие чуть ли не каждый день организованные и неорганизованные туристы помогали восполнять лишь малую долю затрат.

- Конечно, чтобы как-то быстрее продвигаться в восстановлении здания, мы начали подаваться на различные гранты, - говорит Наталич. - Впервые это было сделано все в том же 2018 году, мы тогда получили 800 тысяч рублей в рамках потанинского проекта «Культурная мозаика малых городов и сел». Требовалось софинансирование, и мы 500 тысяч своих денег добавили чисто на строительную часть, а потом на проект еще дополнительно потратились. Зато сумели отделать ресурсный центр и начали принимать первых посетителей.

Лодочная станция пока откладывается

В фонде президентских грантов Наталич получал поддержку дважды. На эти деньги ему удалось привести в порядок верхний этаж, где сейчас находится часть музейной экспозиции, отреставрировать старинные балки и перекрытия. Также грантовые средства ушли на ДОТ, расположенный на заднем дворе пивзавода. Туристы теперь могут забраться в это бетонное укрепление, которое красноармейцы взяли с боем в январе 1945 года.

Так здание выглядело в 2014-м. Фото: Иван МАРКОВ

Самый крупный грант, 11 миллионов рублей, Наталич получил от Евросоюза по программе приграничного сотрудничества. Европейские деньги он потратит на создание сквера пивоваров, а также на ремонт фасада и кровли (сейчас она шиферная, а станет черепичной).

- В августе мы начали работать, а в декабре следующего года должны показать результат, - поясняет Наталич. – Но вот лодочную станцию и выход к Дейме из-за резкого повышения цен на стройматериалы мы пока отложили. Не передумали, конечно, но понимаем, что уже не потянем. Конечно, если правительство области окажет поддержку в этом вопросе.

Тут стоит напомнить, что региональное министерство культуры и туризма уже не раз заговаривало о водных маршрутах до Полесска. Теперь идею «водного такси» вместимостью 12 человек развивает директор нацпарка Куршская коса Анатолий Калина. Однако все пока ограничивалось лишь экспериментальными заплывами.

- Очистка протоки нам, конечно, очень помогла бы. Мы бы тогда смогли привязаться к водному маршруту, и байдарочные туры можно было бы организовывать. Тем более, если брать Полесск, наша территория в городе сейчас выглядит наиболее благоустроенной: сюда не стыдно причаливать и делегации высаживать, - считает Наталич.

Туристов стало больше в разы

Три года назад в туристу в Полесске, если сказать грубо, делать было нечего. Главный объект показа, замок Лабиау, и сегодня представляет собой жалкое зрелище: незнающие люди запросто могут его перепутать с заброшенным заводом советского периода. С общепитом у гостей города также были проблемы. Однако после того, как с августа 2018 года на территории пивзавода был открыт центр сельского туризма, турист получил новую привязку к местности, а бизнес смекнул, что можно хотя бы в качестве эксперимента открыть кафе-кофейню. И вот сегодня я стою в очереди и подслушиваю восхищенный шепот хипстерского вида девушки: «У них тут не только капучино, но и раф есть! Ничего себе!» В общем, прогресс имеется, и термос с бутербродами, обязательный реквизит дикого туриста, в Полесск брать уже не обязательно.

Александр Наталич подтверждает, что туристов в городе действительно стало больше. С этого лета приезжать они стали не только по выходным, но и в будни.

- Поток вырос, это я замечаю, - делится своими наблюдениями Наталич. - В неделю у нас бывает не меньше сотни экскурсантов. Например, одна только турфирма «Юнона» нам каждую пятницу более 50 человек привозит. Большая часть, конечно, приезжает по выходным. А максимум мы наблюдали этим летом. Было много диких туристов, самостоятельно составляющих маршрут по области. По моим наблюдениям, очень многие, наверное, около 80%, ехали на прокатных автомобилях. Также гиды стали возить небольшие группы, по 3-4 человека. Всем им провожу экскурсии. Но точно скажу, что пока зарабатывать этим нельзя.

По словам Наталича, администрация Полесска вполне могла бы помогать ему, так как бывший депрессивный участок уже становится центром притяжения. Однако чиновники смекнули, что было бы неплохо решить за счет инвестора и ряд других проблем. Так они предлагали предпринимателю приобрести прилегающий к пивоварне земельный участок за 7 миллионов рублей.

- Я думаю, что было бы целесообразно заключить соглашение и совместно с администрацией использовать эту землю, - считает Наталич. - Будет странно, если мы этот участок выкупим для парка и начнем за него налоги платить. То есть, прибыли не будет, зато будут убытки, а пользоваться парком будет весь город. Несправедливо.

Пока Наталич приобрел землю под пивоварней, а также 15 метров от стены вокруг нее. Он исправно платит все полагающиеся налоги. Скважины пивоварни находятся на муниципальной земле, их пока не оформили, но благоустроили. Также в конце сентября на муниципальной земле у пивоварни поработали волонтеры из группы «Хранители руин»

- Мэрию мы об этом мероприятии извещали, - продолжает Наталич. - Они даже в своем инстаграме ставили информацию о субботнике, но из местных никто не пришел.

Исчезновение брусчатки и кустов самшита

Оказывается, жителей Полесска пока не очень-то интересуют волонтерские забавы и деятельность по восстановлению пивзавода.

- В первые два года мне было очень тяжко с соседями, - признается предприниматель. – Часто мусор кидали через забор. Приходилось каждого вычислять, для этого камеры ставил. Например, выяснилось, что делал это в том числе человек, который живет в соседней пятиэтажке. В полицию я не обращался, а разбирался лично. Однажды выброшенный пакет я прямо в квартиру ему занес. Мужчине этому где-то лет 35-38. Не ожидал он, что я найду его, оторопел. Потом сказал, что рядом с домом нет мусорных баков, и что он все время выкидывал и будет выкидывать отходы на территорию пивоварни. Я ему буквально пару фраз сказал, и все, мусора теперь нет. Но извиняться сосед не стал, он далек от этого. Время от времени он у пивоварни со своей собакой гуляет, вижу его.

Интересно, что в попытке благоустроить территорию Александр уже несколько раз наталкивался на неадекватную реакцию жителей Полесска.

- Как-то я больше двадцати кустов самшита привез, прикопал их в парке, однако через две недели у меня ни одного куста не осталось. Увозили их на тележках бабульки местные. По домам я ходить не стал – некогда было. Ни одного самшита мне, конечно, не вернули. Они где-то рублей по 600 за штуку, такие пушистые уже были. А недели две назад пожилая женщина из новостройки приехала к пивоварне с тележкой и доверху нагрузила брусчаткой. . Потом она еще раз приходила, и еще. Я ее вычислил. Он объяснила, что хочет сделать клумбу в палисаднике. Вернул все, что она увезла. Мне тут каждый камень дорог. Берегу, как только могу, пытаюсь восстановить проплешины

Планы на производство

И все-таки восстановление пивоварни поспособствовало появлению двух полесских экскурсоводов. Они работают гидами по городу и, конечно, приводят туристов к Наталичу.

Выхлоп получается небольшой, а потому я спросил у предпринимателя, не утомила ли его эта история, и не передумал и он заниматься заводом.

Восстановленный зал музея на верхнем этаже пивоварни. Фото: Иван МАРКОВ

- Я одно понял - только на туризме здесь не выжить. Раньше я людей на работы нанимал, а сейчас прекратил это делать, потому что не хватает денег. Нельзя же бесконечно бизнес свой в качестве донора использовать. У меня тут пять человек работали, этим летом нанимал только двоих, а сейчас никого не осталось. Однако скоро на грантовские деньги собираюсь подрядчика нанимать, каменщиков. Сейчас в процессе поиска. Целей я не менял. Пивзавод в первую очередь останется культурным центром, но производство пива тоже в планах, потому что люди на экскурсиях с недоумением осознают, что пиво в Полесске привозное. Все хотят купить с завода, взять в подарок, посмотреть технологический процесс.

Через год, как уверяет Наталич, на пивоварне будет запущено небольшое пивное производство. Кроме того, прямо сейчас вместе с коллегами из Калининграда предприниматель запустил эксперимент - поставил бродить три тонны яблок. Со следующего года в Полесске будет продаваться местный сидр.