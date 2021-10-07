Бандит из Бурятии год скрывался на калининградском хуторе

Опасного гостя регионе задерживали при поддержке полицейского спецназа. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В глубинке Калининградской области полиция задержала жителя Республики Бурятия, которого усиленно разыскивали федералы.

В родном Улан-Удэ 51-летний мужик занимался тем, что поджигал продовольственные палатки. «Красного петуха» подпускал вовсе не протестуя против высоких цен на продукты, а элементарно избавляясь от конкурентов. Когда на след мнимого пиромана вышли тамошние опера угрозыска, тот решил, что уютнее себя будет чувствовать на другом конце страны. Обвинение подавшемуся в бега дальневосточнику выдвигали уже заочно.

- Зная, что находится в федеральном розыске, фигурант нашел себе убежище на глухом хуторе и проживал там, нигде не работая, почти год, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Получив информацию от бурятских коллег о возможном местонахождении подозреваемого в нашем регионе, сотрудники управления уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили местонахождение подозреваемого и во взаимодействии с сотрудниками МВД по Республике Бурятия при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали его.

Как сообщается, задержанный ранее был судим за тяжкие преступления имущественного характера и даже являлся членом одной из организованных преступных групп. В настоящее время он конвоирован на малую родину для дальнейшего разбирательства по уголовному делу.

В нашем регионе бандит вроде бы ничего поджечь не успел.