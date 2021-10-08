Банк «Открытие» поддержал новое бизнес-шоу на СТС

23 октября в 10:00 на СТС состоится премьера шоу «Купите это немедленно» с ведущим Александром Пушным. Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие», стала членом жюри, которое оценит бизнес-проекты участников со всей страны.

Также в состав жюри шоу вошли известные российские инвесторы – Игорь Рыбаков, Александр Галицкий и Михаил Кучмент.

Надия Черкасова: «Для начала бизнеса нужна идея и средства на стартовый капитал. А для уже работающего предпринимателя важно развивать и расширять свое дело. Банк «Открытие» активно поддерживает предпринимателей на каждом этапе, и в первую очередь, в начале его пути. Каждому, кто готов действовать и предпринимать, несмотря на обстоятельства, банк предлагает финансовую и консультационную поддержку. Уверены, что новый совместный проект банка «Открытие» и Национальной медиа-группы – «Купите это немедленно» – поможет талантливым предпринимателям запустить свой бизнес и реализовать свою мечту».

На первом этапе участники попытаются за полторы минуты доказать уникальность своих разработок зрителям в зале. Если большинство будущих потребителей проголосуют за новый проект, бизнесмены также озвучат своё мнение и сумму инвестиций.

Миллиардер, входящий в список Forbes «200 богатейших бизнесменов России», совладелец «Технониколь» Игорь Рыбаков признаётся, что в новом шоу ищет в первую очередь полезные идеи: «Мне бы хотелось увидеть образовательные и социально-значимые проекты, которые приносят пользу, чувство защищённости и улучшают качество жизни. И, конечно, я буду на стороне зрителей, если они захотят немедленно купить то, что представят участники программы».

Для коллеги Рыбакова по шоу, сооснователя Hoff Михаила Кучмента, важна прежде всего инновационная составляющая проекта: «Мой основной интерес лежит в плоскости проектов, которые находятся в авангарде изменения культуры потребления, используют передовые технологии для улучшения клиентского опыта и создают новый интересный продукт. При этом я инвестирую только в те проекты, которые находятся в зоне моей компетенции, где я могу помочь в реализации бизнес-модели».

По словам венчурного инвестора и управляющего партнёра Almaz Capital Александра Галицкого, в первую очередь проект должен решать проблемы потребителей: «Если не общества в целом, то хотя бы запросы отдельных социальных и возрастных групп. Что касается размера инвестиции, хочется, чтобы она позволила осуществить очередной этап в проекте. Мне важно понять, какой именно следующий этап, его реализуемость, и соизмерить это с моим "аппетитом" инвестора».

Содействие в подготовке шоу оказывает Агентство инноваций Москвы. Над программой работают выпускники школы кино и телевидения НМГ «Индустрия», в числе которых известная актриса Валерия Шкирандо: «Для меня это важный проект и новый этап в карьере. В нашей стране много очумелых ручек, поэтому такое шоу давно напрашивалось. И мне кажется, программа найдёт отклик у зрителей и спровоцирует их на творческую активность».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.