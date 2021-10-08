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Общество8 октября 2021 15:11

Новый глава Калининграда: «Вытравить из меня врача невозможно»

О чем рассказал Евгений Любивый журналистам сразу после избрания
Иван МАРКОВ
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Евгений Любивый занял место Андрея Кропоткина, который стал депутатом областной думы.

Евгений Любивый занял место Андрея Кропоткина, который стал депутатом областной думы.

Фото: Иван МАРКОВ

В пятницу, 8 октября, состоялось первое после выборов заседание депутатов горсовета, на котором был выбран новый глава Калининграда. Им стал главный врач больницы скорой медицинской помощи Евгений Любивый.

На заседании распределили и остальные посты, что закончилось небольшим скандалом. После депутатского голосования председателями всех комиссий горсовета стали единороссы, что возмутило фракцию КПРФ. В итоге все депутаты-коммунисты покинули заседание, а Любивый впервые вышел к журналистам, чтобы ответить на вопросы, находясь в новом статусе.

Первостепенные задачи, которые видит перед собой градоначальник, - это «бюджет, более плотное знакомство со всеми членами городского Совета и обсуждение всех насущных вопросов».

Журналисты задали главе вопрос-ловушку о том, готов ли он идти на конфликт с региональными властями ради интересов Калининграда.

- Знаете, я вообще хотел бы избегать слова «конфликт», - заметил Любивый. - Я, в принципе, неконфликтный человек, и из моих сегодняшних выступлений вы это, наверное, услышали. Я за любое разумное мнение, за конструктивный и деловой подход, чтобы в результате было дело, а не пустословие. Если для города будет польза, то мы, конечно, будем отстаивать свои позиции. Но я против того, чтобы люди начинали воевать. Хватит уже воевать, надо конструктивно работать. Все площадки для этого существуют.

Коллегу поздравила сити-менеджер Елена Дятлова.

Коллегу поздравила сити-менеджер Елена Дятлова.

Фото: Иван МАРКОВ

- Вы сразу приняли предложение занять этот пост или сомнения были?

- Конечно, у меня были определенные сомнения. Вы все прекрасно знаете, кто я, где работаю, вернее, работал уже на сегодняшний момент. Вся моя жизнь связана с медициной, но так сложилось, что последние несколько лет я занимаюсь организацией здравоохранения, управленческими функциями. Больница скорой медицинской помощи, которую я возглавлял, перенесла чемпионат мира, поэтому очень многое в плане хозяйственной и управленческой деятельности мне пришлось пережить. Когда такое предложение поступило, я был готов к определенным моментам. В конце концов я принял решение. Думаю, люди меня поддержат, город меня поддержит. Очень на это надеюсь. Я оправдаю все надежды, которые на меня возлагаются.

Любивый признался, что живет в Калининграде всего 4 года и пока узнал лишь медицинскую его часть:

- Сейчас я познаю городское хозяйство. Конечно, я много ездил и много смотрел. Большую часть города я знаю. Вытравить из меня врача невозможно. В той или иной степени я буду продолжать общаться со своими коллегами по врачебной деятельности. Мы будем вырабатывать совместные какие-то проекты.

- А как это скажется на состоянии тротуаров?

- Вы не смешивайте одно с другим. Я справлюсь.

- А почему в системе ГАС «Выборы» у вас Москва стоит как место жительства?

- Это какая-то ошибка. Я имею здесь жилье. Прописан в Калининградской области.

- Вы сможете сработаться с фракцией КПРФ после их демарша?

- Почему нет? Если люди придут с конкретными предложениями и конкретными вопросами, то я за любой конструктивизм. Я против популизма и пиара откровенного. Я - человек конкретных решений. Хочу это сразу дать понять, потому что много задач надо решать практически.

- Кого вы видите новым главврачом БСМП?

- Есть кандидатуры, которые обсуждаются пока. Ответа на этот вопрос не дам.

- Вам кажется справедливым, что председатели всех комиссий - это представители «Единой России»?

- Это выбор людей, это выбор народа. По численному составу участников городского Совета 21 человек - это члены партии «Единая Россия», а 6 - КПРФ. Кого народ избрал, тот тут и оказался.

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