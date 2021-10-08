Деньги идут на «Восток»: Как в Калининградской области помогают бизнесу в муниципалитетах

Один из участников программы - «Калининградский плодопитомник». Два года назад компания запустила первый в регионе проект по выращиванию саженцев плодовых и ягодных культур. Фото: gov39.ru

Не секрет, что наш регион развивается неравномерно. Если в Калининграде экономическая активность бьет ключом, в Гурьевске и на побережье тоже все более-менее в порядке, то на востоке иная картина. Зарплаты низкие, работы немного, уныло и депрессивно. Чтобы хоть немного исправить эту «картину мира» в начале прошлого года была запущена региональная программа под кодовым названием «Восток».

Суть ее в том, что предприниматель может получить кредит на развитие бизнеса до 50 млн рублей под один процент годовых на срок до семи-десяти лет. Правда, географические рамки ограничены собственно востоком области: в программе участвуют лишь 11 муниципалитетов – от Гвардейского городского округа до Озерского и Нестеровского.

Третий этап

- В июле мы начали собирать заявки на участие в программе уже в третий раз, в конце октября подведем итоги и назовем победителей, - рассказывает Жанна Янберг, заместитель директора фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области», который занимается реализацией программы.

- И каковы промежуточные итоги программы? Может, средняя зарплата на востоке выросла? – спрашиваю.

- Тут речь нужно вести, скорее, не о зарплатах, а о снижении безработицы, потому что мы предоставляем деньги, чтобы были реализованы инвестиционные проекты, подразумевающие создание новых рабочих мест. Скажем, в этом году уже был проведен один конкурс, в котором победили девять проектов. У них предусмотрено создание 135 рабочих мест. Правда, нужно учитывать, что это не в текущем году, а во время реализации проектов, а они могут идти не один год.

Еще более оптимистичное заявление сделал недавно губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, с момента начала программы «Восток» уже выделено займов на сумму более 500 млн рублей. Ожидается создание более 300 рабочих мест.

- Мы видим хороший эффект как на действующих производствах, которые значимо улучшают показатели, так и на новых, стартовавших с помощью льготных займов бизнес-проектах, - отметил глава области.

Обращает на себя внимание то, что реализация программы идет по нарастающей.

- На этот конкурс, который проходит сейчас, подано максимальное количество заявок с момента начала реализации программы. Сумма - более миллиарда рублей. Связано это с тем, что любые меры поддержки нужно подраскачать. В прошлом году начали, в этом продолжили. Хорошо еще, что в этом году два этапа, потому что к первому этапу не все предприниматели смогли подготовиться, - считает Жанна Янберг.

В лидерах - Гвардейск

Надо сказать, что реализация программы идет неравномерно как в плане географии, так и в отношении отраслей экономики. Так, безусловным лидером среди муниципалитетов является не самый восточный Гвардейский городской округ. Здесь поддержку с момента начала программы получили семь проектов, а кредитов выделено на сумму более 178 млн рублей (см. таблицу).

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Занимающий второе место Полесск отстает примерно в два раза – 4 проекта и 83,5 млн рублей. А вот четыре муниципальных образования области вообще пока не приобщились к программе «Восток». В списке отстающих – Правдинский, Озерский, Славский и Краснознаменский городские округа.

- Почему так происходит? – интересуюсь у Жанны Янберг.

- У нас нет никаких предпочтений по муниципалитетам, и в первую очередь все зависит от активности бизнеса. Кроме того, большую роль играет позиция местной власти. Хорошо, когда она подталкивает потенциальных заявителей, помогает с оформлением документов для участия в программе и так далее. Возможно, еще и поэтому среди самых активных муниципалитетов – Гвардейск. Хотя этот округ сам по себе более развитый.

- Гвардейск не совсем восток, это, скорее, центр области, не собираетесь его исключать из программы?

- Пока об этом речь не идет. Да и зачем? Если он активно развивается, если есть, кого поддерживать, почему мы должны сужать рамки? Может так получиться, что Гвардейск исключим, а из Краснознаменска не будет заявок. Тогда никого и не поддержим. Это будет странно.

Туризм в тренде

Что касается отраслевого разнообразия, то значительное число проектов, которые реализуются в рамках программы «Восток» относятся к сельскому хозяйству. Однако, как показывают данные последнего по времени этапа (который проходит сейчас), не наибольшее. К примеру, по словам Жанны Янберг, из 29 утвержденных заявок 11 относятся к сельскому хозяйству, 13 – к производству, остальные – к сфере услуг.

- В этот раз много заявок, связанных с туристическими услугами, их шесть, - поясняет Жанна Янберг.

По ее словам, туристический сектор стал активнее развиваться с момента начала пандемии. И, как мы видим, отели и рестораны открываются не только в Калининграде и на побережье, актуально это направление теперь и на востоке области.

- Внутренний туризм стал очень востребован, - подтверждает Жанна Янберг. - Раньше не было такого.

- Кажется, бизнес подстраивается под запросы туристов, которым уже не хватает пляжей и Куршской косы. Так ведь?

- Конечно. Бизнес идет на определенный риск, берет кредитные суммы на открытие новых туристических баз и так далее.

Как определяют победителей

Впрочем, льготные кредиты дают не всем желающим. Кредитные и страховые организации, игорный бизнес, предприятия по добыче полезных ископаемых на «Восток» могут не рассчитывать. Всем остальным, чтобы получить государственные деньги, нужно предоставить залог. Кроме того, методика отбора победителей достаточно сложная – она основана на комплексной оценке предприятия и инвестиционного проекта.

- Сначала проставляются баллы за наличие достаточного обеспечения на момент подачи заявки, потому что деньги возвратные, - рассказывает Жанна Янберг. - Затем учитывается количество создаваемых новых рабочих мест, наличие возможного софинансирования, опыт ведения хозяйственной деятельности… Смотрим, на что пойдет кредит – на развитие действующего бизнеса или на новый проект. За новый проект начисляется больше баллов.

Кроме того, дополнительные баллы начисляются за актуальность и значимость проекта, его экспортную ориентацию. На втором этапе конкурсного отбора проводятся правовые и финансовые экспертизы, после чего специально созданная конкурсная комиссия голосует «за» или «против».

- Есть алгоритм, по которому определяется результат, - продолжает Янберг. - Все заявки, которые были допущены к участию, ранжируются по уменьшению баллов и после этого начинается финансирование сверху вниз.

- Выдаются именно те суммы, которые запрашивают предприниматели?

- Да, иногда случаются незначительные корректировки, но это нужно смотреть в каждом отдельном случае. Например, бывает, что для получения всей суммы недостаточно залогового обеспечения. В результате запрашиваемая сумма может быть снижена. Но в этом случае заявитель должен взять на себя обязательство, что он больше вложит собственных средств в рамках софинансирования. Потому что обычно инвестпроект должен быть профинансирован в полном объеме. Если нужно 50 млн рублей, а дадим 30 миллионов, проект не запустится. При этом сам фонд сумму никогда не уменьшает.