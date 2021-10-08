Школа тренеров ФЦК повышает квалификацию специалистов по бережливому производству

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Более 500 представителей предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» из 60 регионов РФ посетили IV Школу тренеров «Применяй. Обучай. Совершенствуй». Одно из самых масштабных мероприятий для развития тренеров по бережливому производству прошло с 5 по 7 октября в Подмосковье. Организатором выступил Федеральный центр компетенций (ФЦК).

На протяжении трех дней внутренние тренеры предприятий имели возможность посетить 8 треков по актуальным темам и более 30 мастер-классов. Программа позволяет получить дополнительные знания сразу по трем направлениям — применение, обучение и совершенствование навыков использования инструментов и методик бережливого производства. В своем приветственном слове к участникам мероприятия генеральный директор ФЦК Николай Соломон затронул тему мотивации к внедрению изменений на производствах.

«Есть два мотиватора, которые позволяют людям меняться самим и изменять всё вокруг себя. Первый — это желание повысить собственную капитализацию, чтобы иметь возможность расти по карьерной лестнице. Второй — угроза потери работы. Например, когда директор предприятия на общем собрании объявляет, что если компания и дальше будет работать как прежде, то через год она закроется. Это также для многих сотрудников станет стимулом к изменениям», — рассказал на встрече с участниками школы тренеров генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

Своим опытом с участниками Школы тренеров поделились эксперты по бережливому производству таких крупных компаний, как «Росатом», «Северсталь», Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» и «Вертолёты России».

«Школа тренеров позволяет не только делиться своими практиками, но и узнавать что-то новое. Во время треков писал своим коллегам в чатах про интересные кейсы, чтобы их также применять в своей работе. Такие мероприятия нужны — они развивают тренеров, дают возможность им обмениваться опытом», — отметил старший менеджер Академии бизнес-системы АО «Северсталь менеджмент» Александр Журавлёв.

Эксперты и тренеры ФЦК провели для участников треки по таким ключевым направлениям, как управление изменениями и вовлечённостью, управление проектной деятельностью, инструменты мотивации персонала, логистика, тренерские компетенции, повышение эффективности процесса и методика решения проблем.

«Эффективность Школы тренеров заключается в том, что кроме обучения здесь происходит обмен опытом и лучшими практиками. Примерно половина сегодняшних участников слета — это те, кто реализуют проект первый год. Остальные уже находятся на этапе тиражирования. И это очень важно, так как менее опытные тренеры получают возможность лучше понять, как наиболее эффективно выстроить свою работу после завершения на предприятии пилотного проекта», — подчеркнула заместитель генерального директора ФЦК по обучению Ирина Жук.

Главная особенность развития тренеров — ориентированность на практику. На протяжении трёх дней участники совместно с экспертами ФЦК разбирали реальные кейсы национального проекта по оптимизации производства. Всего с 2018 года более 1600 сотрудников предприятий и РЦК обменялись опытом в рамках Школ тренеров.

За три дня Школы тренеров сотрудники Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Калининградской области смогли:

Евгения Галдус, заместитель руководителя Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Калининградской области: «Школа тренеров это та площадка, на которой у сотрудников предприятий, Региональных центров компетенций в сфере производительности труда появляется возможность буквально за несколько дней погрузиться в атмосферу идей, мыслей, предложений, решений , теорий и кейсов на тему того, как бережливые технологии способны полностью изменить привычный уклад деятельности предприятия. Мы имеем уникальную возможность познакомиться с множеством крутых экспертов со всей страны, обменяться мнениями, поделиться интересным опытом. Ну и конечно же, самая главная задача для нас сейчас — это приехать домой с готовым планом применения всех накопленных знаний на благо наших предприятий-участников».

Стать участником национального проекта «Производительность труда» в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Региональном центре компетенции в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области"):

+7 (4012) 994-588,

mbkaliningrad.ru,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».