На «АВТОТОР-Арене» открылась Школа чемпионов Мусы Евлоева

Торжественное открытие состоялось в минувшую пятницу, 8 октября.

В августе борец Муса Евлоев стал первым в истории олимпийским чемпионом, который на момент победы официально представлял Калининградскую область. Наш регион давно стал для Мусы вторым домом, и теперь знаменитый спортсмен решил основать здесь собственную школу, чтобы делиться богатым опытом с подрастающим поколением.

В минувшую пятницу, 8 октября, Школа чемпионов торжественно открылась на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «АВТОТОР-Арена» - самого крупного спорткомплекса в Европе.

- Я давно об этом мечтаю, и не секрет, что я хочу открыть большой центр борьбы Калининградской области. Я беседовал с нашим губернатором Антоном Андреевичем Алихановым, и он дал добро, - рассказал Муса. - Я и сам хочу бороться дальше, хочу, чтобы росли наши достойные ребята и они были не только хорошими спортсменами, но и хорошими людьми. Будем все для этого делать, чтобы отсюда выходили только чемпионы, чтобы они уважали старших, младших, и, дай Бог, у нас получится.

Портрет на стене теперь дополнен автографом самого чемпиона.

Как рассказал родной брат Мусы, исполнительный директор областной федерации спортивной борьбы Иса Евлоев, акцент будет сделан именно на развитие детского спорта:

- У нас такая концепция - брать детей с 3 лет до 12. Мы будем осуществлять своеобразный отбор талантливых ребят, которые в дальнейшем, надеемся, станут завоевывать медали чемпионатов Европы и мира.

Президент федерации спортивной борьбы Калининградской области Евгений Абарюс напомнил, что история «АВТОТОР-Арены» с самого начала имеет тесную связь с борьбой. В 2014 году трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Александр Карелин лично приезжал в Калининград, чтобы вместе с основателем АВТОТОР Владимиром Щербаковым и главным акционером компании Сергеем Щербаковым заложить первый камень в фундамент будущего спорткомплекса.С первых же дней работы комплекса здесь открылся зал борьбы, на базе которого теперь и создана школа.

Борьба, конечно же, далеко не единственный вид спорта, представленный сегодня на «АВТОТОР-Арене». Сотни ребят ежедневно приезжают сюда заниматься футболом, баскетболом, боксом, волейболом, художественной гимнастикой и т. д. Всего ФОК сотрудничает с тремя десятками спортивных федераций, клубов и организаций. Осенью арена примет чемпионат области и первенство России по скалолазанию, в бассейне олимпийского класса с единственным в стране подъемным дном разыграют Кубок России по синхронному плаванию.

- Наш комплекс посещают не только жители микрорайона имени А. Космодемьянского, но и жители Калининграда, Светлого, Балтийска, приезжают спортсмены из Черняховска и других городов региона, - рассказывает генеральный директор «АВТОТОР-Арены» Виктор Мартын. - Владимир Иванович Щербаков еще во время строительства не раз подчеркивал: для того чтобы спортсмены показывали мировые результаты, нужно готовить для них спортивную базу мирового класса. И наш физкультурно-оздоровительный комплекс, безусловно, является сооружением именно такого уровня.

23 октября «АВТОТОР-Арене» исполнится ровно год, и все это время комплекс продолжает динамично развиваться. Весной, например, был открыт крупнейший в России скалодромный комплекс высотой 17 метров. Летом продолжилось строительство расположенного вокруг спорткомплекса спортивного патриотического парка. Финансирование по-прежнему берет на себя АВТОТОР, который построил спорткомплекс целиком на собственные средства. Общий объем инвестиций уже достиг внушительной цифры в 2,6 миллиарда рублей и продолжит расти дальше.