Прилетели ночью и разозлили Юрана: как «Балтика» победила в первом матче с Игнашевичем

После матча футболисты устроили новому наставнику и его помощникам торжественный «коридор». Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Между объявлением о назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера «Балтики» и игрой в Хабаровске прошла ровно неделя. Хуже момента для дебюта придумать было невозможно: предстояло за считанные дни подготовить команду к матчу на другом конце страны. Как сообщили в клубе, балтийцы добрались до Хабаровска (с пересадкой в Москве) только глубокой ночью. А уже в 5 часов утра по калининградскому времени прибыли на местный стадион. Дополнили картину дисквалификация защитника Ивана Остойича и отъезд в сборные вратаря Макима Бориско, полузащитника Ишхана Гелояна и нападающего Романа Муртазаева.

Удивительно, но «Балтика» с первой же минуты захватила инициативу! Забить до перерыва, правда, калининградцы не сумели, зато заработали численное преимущество - на 39-й минуте судья удалил полузащитника хозяев Валентина Андямова. Счет удалось открыть в начале второго тайма: на 52-й минуте отличился Артем Попов. Четверть часа спустя хабаровчан расстроил Владислав Лазарев, после удара которого установилось окончательное преимущество «Балтики» - 2:0. В компенсированное время не выдержали нервы у наставника «СКА», экс-тренера «Балтики» Сергея Юрана, который со злостью выбил мяч на трибуну и получил красную карточку (по сумме предупреждений).

На послематчевой пресс-конференции Сергей Игнашевич не скрывал радости, но в первую очередь отдал должное предшественнику.

- Видна рука предыдущего тренера, хочу сказать большое спасибо Евгению Игоревичу (Калешину - Ред.) за такую работу. Очень легко было готовить команду, потому что она прекрасно готова как тактически, так и физически, - рассыпался в комплимента Игнашевич. - Мы работали всю неделю, поэтому прекрасно понимали, с кем и как будем играть. Поэтому я по сути только назвал стартовый состав и сказал о незначительных нюансах. Команда уже была готова к игре. Считаю, заслуженно победили сегодня. Игра была непростая, футболисты с первой до последней минуты показывали высокий уровень самоотдачи, высокое командное мастерство. Наша задача прежняя - вернуться в гонку за первые места.

Лучший бомбардир «Балтики» Ян Казаев поделился первыми впечатлениями от работы с Сергеем Игнашевичем в интервью «Матч ТВ»:

- У нас в команде все ребята мастеровитые, понимающие. Перейти на новую схему труда не составило. Конечно, Сергей Николаевич свое привнес. Добавил конкретики, где-то стали играть попроще.

Благодаря осечкам конкурентов «Балтика» уже поднялась сразу на две строчки в турнирной таблице - с 13-й на 11-ю. Следующую игру команда проведет завтра, 13 октября, в Калининграде. Соперником станет «Волгарь».