Торговлю и сферу услуг в Калининграде поддержали внутренние туристы

Калининградская область вошла в топ популярных направлений среди россиян Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области во втором полугодии 2021 года наблюдается заметное улучшение экономической ситуации. Это результат своевременно принятых антиковидных мер, направленных на сохранение доходов населения, восстановления занятости и снижения издержек бизнеса. Об этом на заседании регионального правительства заявил вице-премьер Дмитрий Кусков.

- Произошедшая адаптация бизнеса, населения к текущей ситуации, а также набирающая обороты вакцинация позволяют рассчитывать на полное восстановление экономической активности уже в этом году, - заявил Кусков. При этом он добавил, что пока последствия распространения коронавируса до конца не преодолены, траектория развития региона в кратко и - среднесрочной перспективе будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами.

Наиболее сильно от введения ограничительных мер пострадали промышленность и сфера услуг, что повлияло на снижение ВРП Калининградской области по итогам 2020 года на 4,3%. В этом году отмечаются заметные компенсационные процессы, а темпы роста ключевых показателей у нас выше, чем в среднем по стране.

- Индекс промышленного производства по итогам января-августа к уровню 2020 года составил 108,7%, в том числе, в обработке – 109,5%. Оборот розничной торговли превысил показатель 2020 года на 10,2%, оборот оптовой торговли вырос на 41,2%, оборот общепита – на 56%, объем платных услуг населению вырос на 24%, - отметил вице-премьер.

В агропромышленном комплексе власти надеются на сохранении объемов производства продукции сельского хозяйства на уровне не ниже 2020 года.

На рост торговли и сферы услуг в немалой степени способствовало развитие внутреннего туризма. Калининградская область вошла в топ популярных направлений среди россиян. Это отразилось на транспортных услугах, объем которых вырос на 50%, а туристических услуг – на 69%. Гостиницы и вовсе выросли в 1,9 раз, санатории – в 1,8 раз.

- По итогам года мы прогнозируем выход на допандемийный уровень развития ключевых отраслей экономики, - сказал Дмитрий Кусков.

Рост ВРП по итогам 2021 года, как прогнозирует областное министерство экономического развития, составит не менее 4,4%. Сдерживающим фактором для более высоких оценок является снижение объема выполненных строительных работ. Однако остаются надежды, что в 4 квартале при сдаче объектов ситуация улучшится.

Улучшение экономической ситуации повлияло и на рост оплаты труда. По итогам января-июля 2021 года среднемесячная зарплата в Калининградской области составила 39,7 тысяч рублей, в номинальном выражении это на 8,5% выше уровня 2020 года. По итогам года средняя зарплата, по прогнозу, составит 40 тысяч рублей. К 2024 году при заданных уровнях инфляции в консервативном варианте среднемесячная зарплата составит 48 тысяч рублей, в базовом варианте – 49 376 рублей, сказал Дмитрий Кусков.

По итогам 2020 года в Калининградской области 13,7% жителей имели доходы ниже прожиточного минимума. Региональные и федеральные меры поддержки позволили не допустить роста бедности. В дальнейшем доля населения с доходами ниже прожиточного минимума будет снижаться и составит к 2024 году 11,8%. Ожидается, что улучшение экономической ситуации приведет к еще большему снижению числа безработных.

По состоянию на 1 августа в Калининградской области проживало 1 миллион 24 тысячи человек. По прогнозам, численность населения в 2022-2024 годах будет увеличиваться на полпроцента - на 12 тысяч человек в год.