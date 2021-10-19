Цены в Калининграде: Стройматериалы продолжают дорожать, обувь и поливитамины дешевеют

В области цены на непродовольственные товары в области не стоят на месте. Фото: Александр Подгорчук

В сентябре 2021 года в России темп удорожания непродовольственных товаров продолжил повышаться, в том числе под влиянием ослабления рубля. Об этом сообщает Центробанк РФ.

В Калининградской области цены на непродовольственные товары в области тоже не стоят на месте, по-прежнему дорожают строительные материалы. Так, за год плита древесно-стружечная (ДСП) подорожала на 161 процент, доска обрезная – почти на 140 процентов. В топ-3 наиболее подорожавших товаров также вошла металлочерепица, она выросла в цене почти на 68%.

Продолжают в Калининградской области дорожать спички. К сентябрю 2020 года они прибавили в цене на 48 процентов, рубероид подорожал на 40 процентов.

В топ наиболее подешевевших за год непродовольственных товаров вошли лекарство индапамид и медицинские макси. Гипотензивное средство подешевело на 22 процента, обязательные для ношения в помещениях медицинские макси стали дешевле на 19,7 процентов. Босоножки из натуральной и искусственной кожи за год подешевели на 18,48 и 16 68 процентов соответственно. На 14,29 процентов стали дешевле поливитамины без минералов.

В пятерку наиболее подорожавших за месяц товаров неожиданно вошли кухонные табуреты. Средства для сидения стали дороже на 15,68 процентов. Почти на 7 процентов подорожали матрацы. Оставшиеся три позиции подорожавших товаров – строительные материалы. Например, кирпич красный за месяц подорожал на 6,85 процентов, цемент – на 6,31 процентов, рубероид – на 6,14 процентов.

Что касается подешевевших за месяц товаров, топ-5 возглавляет шариковая авторучка, которая упала в цене почти на 6 процентов. На 4,34% стали дешевле древесно-стружечные плиты (ДСП), однако на фоне стремительного годового роста, это совсем незначительное удешевление. Также на 4 процента же упали в цене женские туфли, а также краска для волос и лекарство эналаприл.