В Балтийске восстановили знаменитую скульптуру «Жена моряка»

Так скульптура выглядит после капитального ремонта. Фото: "Вестник Балтийска"

Вы наверняка видели эту скульптуру, установленную в советские годы, – она находится на Морском бульваре. На постамент очень любит взбираться ребятня в последнее воскресенье июля, когда на морском канале проходит парад в честь Дня ВМФ. Долгие годы скульптура «Жена моряка» стояла обезображенная – у матери и ее ребенка не было рук, были сколоты ноги, плюс трещины по корпусу. Более того, в одной части скульптуры проросло дерево. Фигуры начали сыпаться, потому что их стальной каркас прогнил. Страшно!

«Жена моряка» до реставрации. Фото: "Вестник Балтийска"

Наконец скульптуру было решено привести в порядок. Реставраторы трудились все лето – теперь знаменитая скульптура выглядит по-новому. Точнее, по-старому. Скульпторы восстановили прежний облик изваяния, которое еще называют «Балтийской Мадонной».

Как сообщает «Вестник Балтийска», обновили и постамент скульптуры. Саму фигуру покрыли специальным защитным составом и покрасили.

По данным муниципального учреждения «Благоустройство», на материалы и весь комплекс работ потратили 272 тысячи рублей.

Первоначально композиция «Жена моряка» была установлена в парке Арсения Головко. Изготовили ее моряки в числе других изваяний в скульптурной мастерской, организованной знаменитым советским флотоводцем, командующим Северным, а затем Балтийским флотом, в 50-х годах. После того как парк пришел в запустение, уцелели всего три скульптуры, две из которых сейчас стоят на площади Балтийской славы. Скульптуру «Жена моряка» принято считать одним из символов Балтийска.