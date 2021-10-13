Площадь Победы в Калининграде снова отремонтируют. Но уже капитально

По словам чиновников, ничего нового на площади после капремонта не появится. Фото: Александр КАТЕРУША

Власти Калининграда начали поиски подрядчика, которому предстоит разработать проектно-сметную документацию для капитального ремонта площади Победы. Согласно информации, опубликованной 8 октября на сайте госзакупок, максимальная цена контракта составляет 5 миллионов 20 тысяч рублей.

Подрядчик, которого выберут после 18 октября этого года, должен будет до конца года оценить состояние всех видов покрытия (брусчатки, тротуарной и гранитной плитки, а также клинкерного кирпича). Также предполагается, что победитель торгов обследует лестничные спуски, четыре фонтана, триумфальную колонну, а также массу оборудования и сетей. Подрядчик также должен определить причины разрушения материалов.

Директор Калининградской службы заказчика Евгений Астапов пояснил корреспонденту «Комсомолки», что подрядчику необходимо будет предложить «мероприятия по восстановлению и недопущению дальнейших проблем» на площади.

- Обследование мы заказываем, чтобы выявить причины разрушения, - пояснил Астапов, - а также чтобы предусмотреть мероприятия по восстановлению всех этих конструкций, не допустить дальнейшего их разрушения. В ходе обследования будет составлено заключение. На его основании подготовят проектную документацию, в которой пропишут все мероприятия.

Ничего нового на площади после капремонта, по словам чиновника, не появится.

Тут стоит напомнить, что в марте этого года глава администрации Елена Дятлова объясняла, что на площади Победы некачественно сформировали подстил и поэтому там время от времени приходится перекладывать плитку. В том же месяце были объявлены торги по выбору подрядчика для ремонта площади. В итоге треснувшую плитку заменили за 1,5 млн рублей.

Если же проследить за закупками, то выяснится, что торги на ремонт плитки на площади Победы мэрия объявляет каждый год. Так, перед проведением чемпионата мира по футболу на эти цели было потрачено 3 миллиона рублей. В 2019 году - около 1,6 миллиона рублей. В марте прошлого года - 2,7 миллиона рублей. Кроме того, в конце 2020 года около 4,2 миллиона рублей было потрачено на ремонт фонтанов все на той же на площади Победы.