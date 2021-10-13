Калининградские волонтеры: «Мы хотим показать, что руины - это красиво, а не помойка»

В акции в Яблоневке участвовали больше 80 человек, многие приехали семьями, с детьми. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области набирает обороты движение «Хранители руин», волонтеры которого организуют субботники на территории старинных кирх и замков. А недавно «Хранителей» объявили победителями всероссийской премии фонда «Жить вместе». Из 36 заявок выбрали именно нашу организацию, отметив ее в номинации «Молодые проекты».

Призовые деньги - около 80 тысяч рублей - ребята планируют потратить на регистрацию некоммерческой организации. Так «Хранители руин» получат право в следующем году участвовать в грантах для финансирования волонтерских акций. Кроме того, в рамках регистрации НКО нужно платить пошлины, оплатить работу юристов и специалистов по отчетности... Словом, есть куда вложиться.

Эстетика руин

Движение «Хранители руин» существует с января 2020 года. В феврале 2020-го состоялся первый субботник в немецкой школе в поселке Гастеллово (Гросс Фридрихсдорф до 1946 года) под Славском. Затем из-за пандемии и самоизоляции субботники отменялись. А с прошлого лета массовые уборки возобновились.

- На первых субботниках собиралось 10-15 человек. Постепенно участников становилось больше. Субботники весны 2021-го собирали уже 50 человек. Постепенно мы дошли до среднего числа 70-80 человек. Рекорд был в замке Рагнит в Немане - 130 человек. Больше 110 человек собралось на уборку в пивоварне Лабиау, - рассказывает шеф-редактор и координатор проекта «Хранители руин» Светлана Назарова.

В субботниках участвуют любители истории, краеведы, гиды и ценители старины, но в целом это люди самых разных профессий и возрастов. Все они являются ценителями эстетики руин. Ведь в наше время даже фрагменты довоенных построек вызывают интерес. Конечно, нельзя запускать их и оставлять без внимания и ухода.

В субботниках «Хранителей руин» могут принять участие все желающие и неравнодушные к истории нашего края. Фото: Александр КАТЕРУША

Интересно, что в числе этих самых неравнодушных - по большей части жители Калининграда и крупных городов области. А вот обитатели поселков эстетикой руин еще не прониклись.

- У нас есть несколько примеров объектов, где местные жители подключаются и помогают. Это Кумачево, Заливное, Ленинское, Ушаково, Чехово и Яблоневка. Это, увы, исключения из правил, - продолжает Светлана Назарова. - Мы много думали о том, почему местные жители в поселках Калининградской области настолько равнодушно относятся к нашим инициативам. Ответ есть. Местные находятся на другом уровне жизни и понимания, приоритеты у них расставлены по-другому. В депрессивных поселках люди порой на грани выживания. Чистить кирху посреди поселка - это последнее, чем они хотят и могут заниматься. Тем более многие уезжают в города на заработки и в поселках остаются только пенсионеры, которые пытаются вести хозяйство.

Да и в целом многие жители Калининградской области в принципе не задумываются, зачем очищать руинированные кирхи и спасать то, что уже разрушено.

- Люди не понимают, зачем это делать. Для них то, что обрушилось, и то, что не их, то, за что они не отвечают, - оно помойка. Там можно мусорить и справлять нужду. Мы же хотим показать, что руины - это красиво, а не помойка. Это наследие, которым нужно заниматься.

Впрочем, не все так плохо.

- Не буду категорично говорить, что для большинства людей в Калининградской области руины - это не наследие и не ценность. Потому что последнее время мы видим, что отношение к этим объектам меняется. Особенно у тех, кто по ним путешествует, кто посещает их самостоятельно или с экскурсиями, кто просто смотрит фотографии в соцсетях. Уровень же сознания у большинства не дорос пока до понимания того, что и своими руками можно что-то сделать, как-то помочь, улучшить. В основном сознание устроено так: это государство должно восстанавливать. Люди не понимают, что есть опасность того, что их кирху посреди поселка не восстановят никогда. Но это не значит, что ее остатки должны стоять заросшие и замусоренные, - говорит Светлана Назарова.

Все разваливалось на глазах

Сегодня жители поселков, куда приезжают волонтеры «Хранителей руин», часто рассказывают о том, что еще помнят времена, когда кирхи стояли и их использовали, и что все развалилось на их глазах.

- Да, после войны в кирхе был клуб, но все постепенно разрушилось, - рассказывает житель поселка Храброво о Повунденской кирхе. - А потом тут одному на голову упал кирпич, и пошло поверие, что нельзя здесь ничего делать, нельзя кирпичи воровать. Иначе умрете!

Разборка немецких кирх, замков и пивзаводов на кирпич - еще одна проблема в регионе…

Практически каждые выходные «Хранители руин» организуют субботники у разрушающихся памятников. Например, 9 октября волонтеры наводили порядок на руинах кирхи Лихтенхагена в Яблоневке Гурьевского района.

В акции участвовало больше 80 человек, многие приехали семьями, с детьми. Дружно взялись за дело, и к обеду территорию у кирхи было уже не узнать. Волонтеры очистили пространство внутри памятника и вокруг руин от высокой травы и крапивы. Выкорчевали несколько пней и бузину, растущую в опасной близости от кирпичных стен. Территорию очистили от кирпичей и камней - их аккуратно сложили вблизи руин. А весь собранный мусор при поддержке администрации Гурьевского района будет вывезен. До мая следующего года кирха Лихтенхагена будет доступна для удобного осмотра и фотографирования.

Некогда красивая кирха в местечке Лихтенхаген пострадала во время войны. В советские годы использовалась, как это было повсеместно, в хозяйственных целях. А в начале 1990-х кирху окончательно забросили, она продолжила разрушаться, рухнула крыша, обвалились стены. Гибли и обнаруженные на стенах средневековые фрески. В руинированном виде кирха была признана объектом культурного наследия регионального значения.

ВНИМАНИЕ!

В субботниках «Хранителей руин» могут принять участие все желающие и неравнодушные к истории нашего края. От вас - желание работать и хорошее настроение. От организаторов - перчатки и инвентарь. В воскресенье, 17 октября, например, планируется выезд на уборку территории у руин орденского замка XIII века Гросс Вонсдорф в Правдинском районе.