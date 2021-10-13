Не стало героини обороны Москвы 1941 года Неонилы Юхно

20-летняя Нила (внизу слева) с подружками-артиллеристками и старшиной зенитной батареи. Фото 1943 года. Фото: архив Неонилы Юхно.

Неонила Степановна ушла из жизни вечером 11 октября в возрасте 98 лет. Она была примером человека, беззаветно любящего жизнь и свою страну. Неонила Юхно родилась в Подмосковье. Когда началась война, она вместе с одноклассниками пошла в военкомат. Но взяли только совершеннолетних мальчишек. Остальных записали в народное ополчение. Участвовала в сооружении оборонительных укреплений вокруг столицы.

- Дети, женщины, старики рыли окопы и противотанковые рвы, возводили оборонительные сооружения, расставляли противотанковые ежи, - рассказывала Неонила Степановна. - Там я прошла пятидневные курсы пулеметчиков. И уже осенью 1941-го оказалась в артиллерийской дивизии. Батарея насчитывала пять установок с 76-миллиметровыми пушками. Командир батареи посмотрел на меня и выдал: «Ну что за детский сад?» Я ведь была худенькая, маленькая.

Так наша героиня стала командиром пулеметного звена, наводчицей пушки и борцом с вражескими самолетами.

Практически всю войну Неонила Юхно прошла с зенитно-артиллерийским полком Первого особого корпуса противовоздушной обороны.

После войны она с отличием окончила Московский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Вместе с супругом по направлению приехала работать в Калининград, защитила кандидатскую диссертацию. Более 20 лет проработала в образовательной сфере. Автор более 30 научных работ и трех учебников.

Неонила Степановна была активным ветераном, дома не сидела. Она много раз участвовала в акции «Поезд памяти», ездила в регионы России со школьниками, рассказывая им о войне и простых советских солдатах, которые одержали Победу.

Не раз бывала героиня войны и у нас в гостях. Однажды, накануне 9 мая 2009 года, Неонила Юхно поучаствовала в телемосте, организованном в редакции «Комсомолки». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Часто встречали мы Неонилу Степановну на городских мероприятиях, в библиотеках, на встречах с молодежью, на трибуне перед парадом в День Победы.

Не раз бывала героиня войны и у нас в гостях. А однажды, накануне 9 мая 2009 года, поучаствовала в телемосте, организованном в редакции «Комсомолки», - общалась по скайпу со своей однополчанкой Клавдией Косаревой, с которой вместе обороняли Москву. Тогда та, увидев боевую подругу, заплакала.

- Не надо плакать, - сказала ей Неонила Степановна. - Вспомни, что мы пережили в войну! Столько всего было, и мы не плакали! Нам много помогали те ребята, с которыми довелось служить. Они всю тяжелую работу брали на себя. Помнишь, как в первый день нас бомбили, а мы под столы залезали - и держались. А сейчас смеемся…

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким Неонилы Степановны.