Юбилей Калининградской области, год 2015-й: Домик плох, жилец - лох

Долгие годы в «домике Канта» поддерживала жизнь лишь Раиса Родионовна Харина. Или просто баба Рая. Кроме бабы Раи жить там смог бы разве что какой-нибудь философ-стоик. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Садовая голова Канта

Начиналась эта смешная и грустная история классически: дело было вечером, делать было нечего. В поселке Веселовка Черняховского района компания молодежи собралась возле местной достопримечательности – полуразрушенного «домика Канта». И одна из девушек предложила: давайте тоже что-нибудь оставим на память потомкам. Сказано – сделано. На стене из красного кирпича появилась надпись зеленой краской: «Кант – лох». А рядом – сердечко и цветочек.

Посмеялись, разошлись, забыли. А тут очередных гостей в Веселовку принесло. Увидели «наскальную живопись», сфотографировали, выложили в интернет и…

Сперва шум поднялся на местном уровне. Даже тогдашний губернатор Николай Цуканов выразил возмущение. На фоне общественного резонанса полиция оперативно вычислила «художников». Они, впрочем, отделались испугом, и славы, пусть даже геростратовой, им не обломилось. Собственно, о них вообще почти сразу забыли. Потому что для развития сюжета юные веселовские «кантоведы» уже не требовались.

Надпись на стене стерли. Но благодаря опять-таки интернету о случившемся в Веселовке узнали все кому не лень. И вот уже зарубежные СМИ начали наперебой вещать о том, как «российские варвары обидели Канта». Правда, возникли сложности с тем, как объяснить аудитории, что же именно там было написано. Ведь что русскому без словаря понятно, то какому-нибудь немцу… Тужились, короче, переводили. И, пожалуй, самым забавным стал такой вариант: «лох» – это, оказывается, «садовая голова».

Великий философ на три буквы

Если же всерьез, случай в Веселовке наглядно продемонстрировал то, как на деле, а не на словах относятся многие калининградцы (и прежде всего чиновники) к памяти о Канте.

С одной стороны, немецкий мыслитель – туристический бренд самого западного региона России. Кант, такой тихий и скромный при жизни, уже конкурирует с его величеством солнечным камнем – главным достоянием янтарного края. А калининградцы, повышая имидж области и привлекая новых гостей, как могут, «педалируют» тему. Мол, Иммануил – наше все! Земляк!..

А с другой стороны, в той же Веселовке ветшал себе «домик Канта». И это противоречие, думается, тоже сыграло свою роль в появлении надписи. Молодежь слушала бесконечные разговоры о «родине великого философа». И при этом на их глазах рушилось то немногое, что с ним связано и каким-то чудом уцелело до наших дней.

Ну и вот сами посудите: откуда взяться уважению, если на месте «исторического объекта» – грязные руины? Нет, тут не мог жить великий человек. А только… Ну да, тот самый. Из трех букв.

Баба Рая и туристы

Веселовка – бывший Юдшен. С 1747-го по 1750-й молодой и бедный Иммануил жил у местного пастора, будучи домашним учителем его сыновей. Здесь он в свободное время обдумывал и писал первые свои труды. Почему Юдшен стал Веселовкой, никто не помнит. Во всяком случае, сегодня поселок не выглядит как-то особенно радостно. И уж точно давно не вызывал улыбки «домик Канта».

Много лет в нем поддерживала жизнь Раиса Родионовна Харина. Или просто баба Рая. В 1949 году она приехала в Веселовку из Калужской области. Вышла замуж, родила троих сыновей, у тех внуки пошли. Но мало-помалу все разъехались. И баба Рая осталась одна в большом доме, который уже был в аварийном состоянии. В частности, через дыры в крыше в ясные ночи можно было любоваться звездным небом. Не забывая, разумеется, о моральном законе внутри себя.

В таких суровых условиях она и жила. Поддерживала огонь в печи, встречала туристов. А их чем дальше, тем больше приезжало. Со всей области, из Литвы, Германии, Польши. Особенно немцы, само собой, радовались: «О, дом, где жил Кант!..» В итоге хозяйка стала считать «прежнего жильца» уже почти родственником.

Однако шли годы, уходили силы, ветшало жилище. Все труднее было бабе Рае одной. Однажды родные забрали ее к себе. И дом опустел.

Лично президент в ручном режиме

У него были все шансы исчезнуть, его уже начали потихоньку разбирать на кирпич. Но 1 апреля 2013-го президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями БФУ сказал: «Кант должен быть не только символом вашего университета, но и всего региона». В общем, янтарный край необходимо активнее позиционировать как родину этого мыслителя, печатать его труды, издавать книги о нем.

И в правительстве области вдруг прозрели: ба, у нас же в Веселовке такой раритет гибнет! Справедливости ради заметим: от «того самого дома» остался разве что фундамент. В ХIХ веке на старом основании возвели новые стены. И для тех, кто не желал ничего делать, это был железный аргумент против музеефикации здания. Но после «высочайшего указания» они заговорили прямо противоположное. Подумаешь, стены не помнят Канта! Зато место – то самое, историческое! И вот мы сейчас там уже буквально завтра…

Однако хоть шума и было много – совещания, рабочие выезды, проекты, – почему-то даже забор вокруг все никак не могли поставить. Так что, получается, та юная «кантоведка» из Веселовки невольно принесла и пользу. Позор заставил сделать наконец хоть что-то и «на местности». Потом, правда, снова начался бег на месте, который закончился опять лишь после вмешательства президента. 1 августа 2016-го он выделил из своего резервного фонда 46 миллионов рублей на приведение в порядок здания, которое официально стали именовать уже не домиком, а «Домом Канта». И 16 августа 2018-го он наконец открылся как филиал историко-художественного музея.

Так дом стал выглядеть после реконструкции. Фото: Иван МАРКОВ

В 2019 году исторический объект в Веселовке передали в ведение Кафедрального собора на острове Канта. И теперь его переименовали уже в «Дом пастора». Хотя для народа он все равно так и остался «домиком Канта».

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

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5 марта в «Киноленде» состоялась премьера фильма «Правда. Цель 102», посвященного событиям на Украине и летом 2014-го по горячим следам снятого у нас.

25 марта школе № 9 было присвоено имя Героя Советского Союза Петра Дьякова, 3 апреля библиотеке № 5 – имя писателя Евгения Зиборова, 17 апреля школе № 26 – имя Героя Советского Союза Гавриила Емельянова.

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23 мая завод «Янтарь» передал ВМФ океанографическое судно «Янтарь».

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В июне на Советском проспекте, 16, установили доски основателям мелиоративной отрасли в регионе – Ивану Нестерову и Владимиру Наводному.

13 июня в Светлогорске открылся театр эстрады «Янтарь-холл».

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В июле калининградская лучница Наталья Авдеева стала абсолютной чемпионкой России.

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13 сентября Николай Цуканов первым в истории области вторично стал губернатором.

В ноябре на чемпионате мира по самбо лучшей стала наша землячка Ольга Захарцова.

9 декабря в Черняховске на школе № 5 открыли барельеф взамен того, который был снесен на месте гибели Черняховского в польском Пененжно.

24 декабря библиотека № 4 стала имени дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова.

25 декабря в «Янтарь-холле» открылся выставочный центр Музея Мирового океана.