Калининградка из шоу «Пацанки»: «Мне показалось, что я попала в фильм ужасов»

Лаура Лукина обещает, что в новом сезоне зрителей ждет нечто особенное. Фото: Личный архив

На телеканале «Пятница» продолжается шоу «Пацанки», это уже шестой сезон популярной передачи. Героини проекта - девушки с непростыми судьбами, которые хотят избавиться от зависимостей и изменить свою жизнь. Они - заложницы неблагополучного окружения и образа жизни.

В новом сезоне Школой леди руководит ее бессменный директор Лаура Лукина. Она - калининградка, наша землячка, эксперт в модельном бизнесе. Вместе с ней девочек воспитывают преподаватель по этикету Татьяна Полякова и искусствовед Мария Третьякова. Они стали наставниками и помощниками участниц на пути к новой жизни.

- Наши девушки, участницы 6-го сезона, они старше лет на 5-7 наших бывших участниц. Так что мы получили более исковерканные и более жестокие перипетии в их судьбах. Когда мы увидели девочек, ушли в трансцендентный ноль. Обнулились как наставники полностью! Потому что такой степени отчаяния и безнадеги мы не встречали за пять предыдущих лет, - рассказывает Лаура Лукина и признается, что ей самой… понадобилась помощь психолога. Настолько было непросто.

- При первой встрече с девочками мне показалось, что я попала в фильм ужасов. После этой встречи внутри будто осталась выжженная земля, пепел. Я ничего не чувствовала. А наставник, который ничего не чувствует, не имеет права помогать подопечным. И «расколдовалась» я только благодаря психологической помощи, - говорит Лаура.

Главная задача наставников - сделать так, чтобы участницы шоу изменились в лучшую сторону.

- Нужно было девочек попросить, образно говоря, вынуть дуло пистолета изо рта и пойти вместе стричь газон. То есть перестать заниматься постоянным саморазрушением. Но меняться они не хотели вообще, не было понимания, они нас не слышали. Получилось так, что навыки, накопленные за пять лет, не работали в шестом сезоне. Иногда приходилось быть иррациональной, очень жесткой.

И все же наставники сумели найти общий язык с участницами. Сейчас съемки продолжаются, шоу близится к финалу, завершается обучение. Параллельно серии выдаются в эфир. А вот финальные серии выйдут не раньше декабря.

Создатели обещают, что зрители увидят нечто особенное, то, что они не видели в предыдущих сезонах «Пацанок».

- Вас ждет невероятное развитие событий. Результаты вас удивят! Интересно будет посмотреть, как проходила трансформация девочек. С кем-то получилось, с кем-то не получилось вообще. Порой невозможно было достучаться и проломить броню, с которой они пришли к нам. Приходилось расставаться с девочками, - говорит Лаура Лукина.

Интересно, что участниц шоу выбирали, рассмотрев около 10 тысяч заявок из разных регионов России. Были и желающие из Калининградской области, но не прошли отбор. Напомним, в предыдущем сезоне «Пацанок» участницей была Наташа Гончарова. 24-летняя девушка занималась эротическим массажем, работала веб-моделью и позировала перед мужчинами в откровенных нарядах.

«У меня нет табу в развратностях», - говорила калининградка, перебирая свои секс-игрушки.

Однако уже в финале шоу Наташа изменилась, в ней проснулась романтическая натура, и она призналась, что мечтает стать певицей. Победить Наташе Гончаровой в шоу не удалось, но свою жизнь она изменила в лучшую сторону.