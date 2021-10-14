Интимная обстановка и 7 минут, чтобы понравиться: Как я ходила на «Быстрые свидания» в Калининграде

Общаться можно о чем угодно, но время строго ограничено. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Быстрые свидания» проводятся в Калининграде уже несколько месяцев, а число их участников измеряется десятками. Если в двух словах, то это такие закрытые вечеринки для желающих завести романтическое знакомство, но с очень четкими правилами поведения. Мне удалось попасть на одну из них и узнать, реально ли найти вторую половинку столь необычным способом.

На 10 «девчонок» - 10 «ребят»

Местом встречи оказалось уютное кафе в самом центре Калининграда. На часах - 17.00. За компактными столиками расположились два десятка участников и участниц (их было поровну - это одно из принципиальных условий) в возрасте от 25 до 42 лет. Каждый при входе получил бейджик без имени, но с порядковым номером от 1 до 10, а также купон на сумму 300 рублей - трать не хочу. Девушки взяли легкое вино или коктейль, мужчины дружно предпочли кофе. Помимо гостей в зале находились ведущий, диджей, обслуживающий персонал и саксофонист.

Мужчины пришли либо в костюмах, либо в более демократичной одежде - современных брюках и выходных рубашках, трое из десяти - при стильных галстуках. И это еще один важный момент. Согласно дресс-коду никаких спортивных костюмов, маек, кроссовок и рюкзаков не допускается! Все как на обычном свидании, когда пара собирается в театр, на концерт, в кафе или на выставку.

Интимную обстановку организаторы постарались создать за счет приглушенного света и живого звучания саксофона. Сначала нарядные участницы знакомились друг с другом, улыбались и разговаривали обо всем подряд, хотя и находились за разными столиками.

Обстановка с каждой минутой становилась все романтичнее и загадочнее...

От столика к столику

Под звуки музыки к столикам девушек стали подходить молодые люди. На каждое свидание отводится ровно 7 минут, когда пара, собственно, знакомится и может непринужденно пообщаться. За это время и нужно успеть произвести впечатление.

Одной из самых молодых участниц в этот вечер оказалась 25-летняя Олеся, недавно получившая диплом магистра в университете. Она не переставая краснела, особенно во время свиданий, и позже рассказала мне, что не успевала толком реагировать и отвечать очередному участнику, как уже звучал гонг. Зато Олеся успела потанцевать под прекрасные мелодии саксофона.

- Из-за пандемии давно никуда не выходила, - вздохнула девушка и с нескрываемой грустью призналась, что у нее никогда не было молодого человека. На работе - только солидные мужчины в браке, а больше она нигде и не бывает: - Я немножко пишу стихи, рисую, много читаю. Сегодня на вечере был мужчина, который, как и я, перечитал всего Дейла Карнеги, но ему 42 года, а я не знаю, как общаться, когда разница в возрасте почти 20 лет. Книги Карнеги мне очень помогают победить страх, тревожность, депрессию, которые появлялись во время пандемии. А сегодня я ничего не боялась и танцевала! Впервые за два года!

Во время следующего перерыва между свиданиями со мной разоткровенничался 34-летний Андрей. Сказал, что катастрофически занят - работает 6 дней в неделю. Переехал в Калининград три года назад. Когда обустроил жилье и нашел достойную работу, грянула пандемия. Дальше - изоляция и одиночество. Сейчас если и успевает общаться, то только в интернете со старыми друзьями и коллегами.

- Я устал от одиночества! Виртуальные свидания меня разочаровали, однако просто подойти и познакомиться с девушкой, как раньше, теперь не могу - разучился, - сокрушался Антон. - Пришел сюда, чтобы поговорить с девушками не через монитор компьютера, а глядя в глаза и чувствуя эмоции. Сегодняшнее мероприятие нравится. Все красиво, вот только не хочется прыгать со столика на столик через каждые 7 минут. Если честно, мне сразу понравилась одна девушка, хотел бы ее проводить домой и не ждать завтра, когда пришлют ответ, выбрала ли она меня.

Ждите ответа

Проводить избранницу домой в этот вечер действительно никто из мужчин не смог. По правилам «Быстрых знакомств» до конца вечеринки участники и участницы так и не узнают, кому они приглянулись. Только на следующий день, после обработки так называемых карт симпатий (их выдают на руки и потом собирают обратно), становится понятно, совпали ли пары.

- Бывает, одной девушке понравятся три или четыре молодых человека, а в свою очередь эти четыре мужчины отметят в своих картах одну и ту же участницу, - рассказывает организатор «Быстрых знакомств» Ольга Безбах. - Был участник, которому понравились пять девушек, в итоге одна из них тоже выбрала его. На прошлых «Быстрых свиданиях» по картам симпатий из 12 пар совпадение было у 9. Люди все разные, со своими требованиями и вкусами. Но любой человек - сильный магнит, поэтому и происходят совпадения. Тому участнику, кто ответил взаимной симпатией, мы отправляем СМС с необходимым контактом. А дальше - все в их руках. Знаю, что одна пара уже собирается в Москву знакомиться с родителями, что указывает на серьезность намерений. Нам уже поступили заявки от людей в возрасте 60-70 лет, поэтому со временем соберется группа участников старшего возраста. Тоску по общению сейчас испытывают все! Только не надо стесняться!

Вместо послесловия

Весь вечер мое внимание невольно привлекали две эффектные девушки лет 35-37. Они сидели спиной друг к другу за соседними столиками, но это не мешало дамам непрерывно болтать и от души смеяться. После очередного свидания, которое заканчивал громкий гонг, хохотушки снова поворачивались друг к другу и что-то весело обсуждали.

Уходили домой девушки тоже вместе.

- Наконец я нашла близкую по духу подругу! Родную душу! - подмигнула мне одна из них.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

«Нам нужно заново учиться общаться»

Наталья БОЧАРОВА, консультирующий психолог БФУ имени Канта:

- Рано или поздно отсутствие живого, а не виртуального общения в жизни человека выливается в серьезную проблему. Примерно 70 процентов студентов, которые приходят ко мне, обращаются именно с проблемами живого общения. Ребята говорят о том, что у них много друзей в интернете, но с общением в реальной жизни - большие сложности. Отдельный вопрос - это выход из изоляции. Многие жалуются на то, что просто разучились заводить новые знакомства, что разучились непринужденно беседовать, а также встречаться с людьми в общественных местах и находиться там, где скопления людей. Молодежь откровенно говорит, что все это им стало некомфортно. Один парень, 29 лет, наш давний выпускник, большой умница и интеллектуал, поделился, что его жизнь и до пандемии, и во время нее полностью проходила и проходит в интернете. Представляете, у него вообще никогда в жизни не было девушки! Считаю, это представитель самой опасной группы одиноких людей, кому нужно помогать вернуться к реальному общению, причем срочно.

Люди более старшего возраста также мучаются от одиночества и не могут заводить новые знакомства. Им ничуть не легче, просто сами по себе они терпеливее. Можно с уверенностью говорить о сложившихся годами привычках, боязни что-то изменить в жизни и страхе осуждения своих поступков окружающими. По сути, очень многие из нас все еще являются заложниками стереотипов, даже несмотря на возможности современной жизни и наличие собственных прогрессивных взглядов. Поэтому в настоящее время, как бы это смешно ни звучало, всем нам, и молодым, и взрослым, нужно заново научиться общаться.