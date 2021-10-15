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Общество15 октября 2021 11:00

Юбилей Калининградской области, год 2016-й: как огромный сом губернатора «съел»

Пять лет назад у нас родилась курьезная история о рыбине, которой потом установили памятник
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Необычная история настолько впечатлила калининградцев, что «губернаторского сома» было решено увековечить.

Необычная история настолько впечатлила калининградцев, что «губернаторского сома» было решено увековечить.

Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Летом 2016-го в Калининграде набирала обороты подготовка к ЧМ-2018. И среди прочего было решено реконструировать наконец Высокий мост - его построили еще в те времена, когда город назывался Кенигсбергом, а река Преголя – Прегелем.

27 июня 2016-го мост закрыли на реконструкцию. Работы шли по графику, рутинно. А 18 июля – неожиданная новость: в реке под мостом живет гигантский сом, и он нападает на рабочих, мешая им обследовать дно! По словам водолазов, один из них сел на рыбину, решив, что это какая-то труба. Поначалу сом, видимо, оцепенел от такой наглости. Однако быстро пришел в себя и следующего незваного гостя уже агрессивно выталкивал из своих владений.

Правда, кроме водолазов никто этого не видел. Хотя и они видеть – не видели: вода там настолько мутная, что видимость почти нулевая. Тем не менее было заявлено, что длина сома – метра два. Значит, и вес – не менее 200 кг. Серьезный противник…

Новость про «бойцовую рыбу» сразу же стала местным хитом № 1. А тут еще губернатор в прямом эфире на ТВ подлил масла в огонь. Комментируя сообщения о том, что некий сом «мешает строительству», Николай Цуканов выразил готовность лично разобраться: «Если они (строители. – Ред.) так боятся… Я люблю подводную охоту, возьму ружье, своих товарищей, и мы пойдем и этого сома отпугнем, если им страшно».

Решив, что ни в чем не повинной рыбе грозит опасность, кое-кто уже начал сбор подписей в ее защиту. Только зря переживали. Уже через неделю, 28 июля, Цуканову стало не до подводной охоты в Калининграде. Его вдруг вызвали в Москву, где он скоропостижно решил уйти с губернаторского поста в отставку по собственному желанию и был переведен в Санкт-Петербург – полномочным представителем президента по Северо-Западному федеральному округу. А на его место был назначен Евгений Зиничев – экс-начальник областного управления ФСБ.

На неожиданную «ссылку» главы региона интернет отреагировал насмешками типа: «У сома-то крыша оказалась круче!» При этом сам якобы нападавший на водолазов хищник в дальнейшем никак больше себя не проявлял. «Наверное, переселился с места, ставшего таким беспокойным», – судачили горожане.

Необычная история настолько впечатлила калининградцев, что родилась идея увековечить «губернаторского сома». И 10 августа 2018-го возле Высокого моста появился памятник рыбине, наделавшей шума.

Согласно примете, если дотронешься до ключа, будет тебе счастье.

Согласно примете, если дотронешься до ключа, будет тебе счастье.

Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Автор изваяния калининградский скульптор Андрей Шевцов на хвосте бронзового сома разместил еще уменьшенную копию домика смотрителя, который стоит у моста. А на левый сомовый ус мастер повесил ключ от домика. Как водится, тут же возникла традиция: если дотронешься до ключа, будет тебе счастье.

Кстати, народ гадал: может, и Цуканов на открытие приедет? Однако его на церемонии не было.

ДЕНЕЖКИ

Авиальготе подрезали крылья

Летом 2016-го у нас вдруг пропали льготные билеты на самолеты. В результате в разгар сезона за перелет на московском или питерском направлении порой приходилось платить в десять раз дороже! Как потом стало известно, из выделенных федеральным центром на наши авиаперевозки субсидий почему-то осталась не востребована аж сотня миллионов рублей…

Напомним, первый опыт был в 2011 году, когда льгота коснулась калининградцев моложе 23 лет и старше 60. С 15 мая по 15 сентября 2012-го она действовала уже для всех жителей области. И если в 2011-м не набралось даже сотни «льготных» пассажиров, то в 2012-м их стало сразу 44 тысячи. Затем льготу распространили на всех россиян, а льготный период продлили до 15 октября. В 2013 году субсидированные авиабилеты приобрели 190 тысяч человек, в 2014-м – 203 тысячи, в 2015-м – 205 тысяч.

Но, видимо, хорошенького понемножку. В 2016 году льготой успели воспользоваться 170 тысяч человек. А потом спецтариф и вовсе опять стал касаться лишь отдельных категорий граждан.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Покатались и будет

С 4 июля 2016-го польская сторона прекратила действие режима местного приграничного передвижения (функционировал с 27 июля 2012-го). Официально отмену объясняли тем, что МПП якобы угрожало безопасности сразу двух крупных мероприятий: саммиту НАТО и Всемирным дням католической молодежи, куда ждали самого папу римского.

После саммита и визита папы прошло уже пять лет, но «временно» отмененное МПП не возобновляется. А первые лица Польши не раз заявляли, что без него их стране жить стало лучше, в смысле – безопаснее. Ну а с 2020 года из-за пандемии на наши границы и вовсе опустился новый железный занавес.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Весь 2016 год Калининград был «Библиотечной столицей России».

В апреле в Куликово заработал зал игровых автоматов – первый объект игорной зоны.

8 апреля открылся ФОК в Немане.

1 июня многодетная семья Волковых из Черняховска первой в регионе удостоилась ордена «Родительская слава».

3 июня открылся музей «Водоканала».

7 июня завод «Янтарь» передал ВМФ фрегат «Адмирал Эссен».

18 июня в Янтарном открылся первый в России пляж, сертифицированный по стандартам «Голубого флага».

5 июля был открыт музей в областной больнице.

30 июля впервые прошел День балтийского поля.

В августе воспитанница калининградской школы синхронного плавания Наталья Ищенко

взяла три золота на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и вместе с коллегой Светланой Ромашиной несла флаг нашей страны на закрытии Олимпиады.

1 сентября открылся второй корпус (начальная школа) гимназии № 22.

В сентябре в Зеленоградске проходил первый чемпионат фейерверков.

В сентябре в Зеленоградске проходил первый чемпионат фейерверков.

Фото: Эдуард Молчанов

6 октября Антон Алиханов сменил на посту главы области Евгения Зиничева, который попросил вернуть его в Москву – по семейным обстоятельствам.

В октябре по итогам всероссийского конкурса лучшими начинающими фермерами были признаны Степан Козаченко и Ирина Мурзаханова из Славского района.

13 октября в Гурьевске в честь градообразующего предприятия – птицефабрики, открыли памятник яйцу.

6 ноября у входа в главный корпус КГТУ была открыта доска Василию Чернышеву – первому секретарю обкома КПСС в 1951-59 годах.

8 ноября стало известно о том, что Художественная галерея переедет в бывший Дворец культуры моряков (ныне – Музей изобразительных искусств).

11 ноября на Московском проспекте открыли знак в память о том, что здесь находилось крупнейшее госпитальное захоронение времен Первой мировой войны.

11 ноября 2016-го был закрыт полигон твердых бытовых отходов около микрорайона Александра Космодемьянского.

11 ноября 2016-го был закрыт полигон твердых бытовых отходов около микрорайона Александра Космодемьянского.

Фото: Валерий Маначин

17 ноября наш земляк Виталий Тохтамыш стал лучшим участковым страны.

В ноябре калининградка Юлия Портунова в составе женской команды завоевала золото на чемпионате Европы по кёрлингу.

7 декабря была открыта вторая половина нового Берлинского моста.

7 декабря была открыта вторая половина нового Берлинского моста.

Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

27 декабря в парке Победы открыли памятник «Пограничникам всех поколений».

История современностиКАРТИНА ДНЯКалининградской области – 75!