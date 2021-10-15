В дверь позвонит студент с планшетом: в Калининграде стартует перепись населения

Приглашать переписчика в квартиру вовсе не обязательно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября на всей территории России. Калининградская область не станет исключением. Региону под эти цели федеральный центр выделил более 15 млн рублей. Правда, ввиду географического положения у нас перепись стартует последней в стране. Например, на Дальнем Востоке уже вовсю переписывают. У нас переписчики смогут начать работу уже в грядущие выходные. По субботам и воскресеньям позвонят вам в дверь в любое время, а в будние постараются прийти вечером.

Замглавы Росстата Павел Смелов на большой пресс-конференции в пятницу, 15 октября, отметил, что нынешняя перепись уникальная. Переписчики не будут теперь ходить со стопками бумаги, а, стало быть, это экономия и забота о природе.

- Эта перепись - первая цифровая перепись. Мы отказались от бумаги. Это экологичная перепись, - сказал Смелов и добавил, что специально под перепись были изготовлены 360 тысяч планшетов, на которые установили разработанное талантливыми программистами приложение. Во сколько налогоплательщикам страны обошлись эти планшеты, осталось неясно.

Кстати, пройти перепись можно несколькими способами. Дождаться переписчика, который придет к вам домой, записаться на сайте госуслуг или посетить стационарный участок (как правило, это муниципальные учреждения вроде библиотек или МФЦ).

Конечно, в разгар пандемии лучше всего выбрать онлайн-перепись на портале госуслуг. К моменту написания этой заметки около миллиона человек там уже переписались.

Что касается живых переписчиков, то ими, по словам руководителя Калининградстата Елены Александровой, стали в основном студенты. Привлекли ребят из БФУ, КГТУ и других вузов, а также представителей волонтерских организаций. Всего - 1861 человек. По планам устроителей средняя нагрузка на одного переписчика - 550 человек.

Большинство переписчиков привиты от ковида, ребятам регулярно делают тесты. И если вы опасаетесь заразиться, то имеете право не приглашать переписчика. Вы можете ответить на вопросы анкеты, стоя в подъезде или на крыльце своего дома. Тут никаких строгих правил нет.

Главное, не забудьте спросить у переписчика удостоверение (оно должно быть с водяными знаками) и паспорт, оценить его внешний вид (он должен быть в фирменной жилетке, с шарфиком и брендированной сумкой). Сами же вы предъявлять никаких документов не должны. Все записывается с ваших слов.