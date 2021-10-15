Какие ограничения будут действовать в Калининградской области с 18 октября

Для прогулок на свежем воздухе QR-код, к счастью, не нужен. Пока... Фото: Александр Подгорчук

В пятницу правительство Калининградской области выпустило очередное постановление с пакетом антиковидных мер. Ограничения начинают действовать с понедельника, 18 октября, и дополняют некоторые правила, которые вводились ранее.

Торговые центры

С 18 октября при посещении торговых и развлекательных центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. м нужно предъявить QR-код и паспорт. При этом QR-код можно показать как в электронном виде (на экране смартфона), так и в бумажном. Главное, чтобы он хорошо читался и легко сканировался.

На объекты розничной торговли площадью менее 300 квадратов, которые расположены в торговых центрах и имеют отдельный (обособленный) вход с улицы, ограничение не распространяется.

Ходить в любые ТЦ без QR-кода могут дети и подростки в возрасте до 18 лет (но до 14 лет - только в сопровождении взрослых). Персоналу торговых центров код также не требуется.

Общепит

Посещение ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и всех остальных предприятий общественного питания без предъявления QR-кода не допускается (мера действует с 8 октября). Исключение вновь сделано для детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Банкеты, свадьбы и корпоративы не запрещены, но гулять там смогут не больше 50 человек (да и то при условии, что они займут не больше 50% посадочных мест в заведении).

Спорт

С 18 октября до 1 ноября отменяются групповые занятия в спортивных кружках и секциях для детей в возрасте до 18 лет. Кроме того, несовершеннолетним жителям области нельзя будет посещать групповые тренировки в фитнес-центрах, ФОКах, физкультурно-спортивных организациях. Исключение сделано только для сборных команд области или России и индивидуальных занятий.

Спортивные мероприятия с общим числом участников, организаторов и зрителей более 50 человек на территории области запрещены.

Для взрослых фитнес-центры и бассейны с 18 октября работают в прежнем режиме - QR-код для их посещения потребуется предъявлять только с 1 ноября.

Культура

Для желающих сходить в кино, на спектакль, концерт или выставку QR-код сейчас не нужен. Однако власти уже внесли в постановление дату 1 ноября, начиная с которой код в кинотеатрах, музеях, библиотеках и театрах тоже будут спрашивать.

Развлечения

На территории области по-прежнему приостановлена деятельность:

- аттракционов, в том числе расположенных на территориях парков культуры и отдыха

- детских развлекательных центров и детских игровых комнат любой тематической направленности

Действует запрет на проведение автобусных и переходных групповых экскурсий для невакцинированных участников либо не перенесших ковид в последние 6 месяцев.

Удаленка и самозоляция

Работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 50% офисных работников, в том числе беременных женщин, лиц, имеющих болезни органов дыхания. Требование действует с 6 октября.

Для неработающих пенсионеров в возрасте 65 лет и старше сохранен режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания.

НА ЗАМЕТКУ

Военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных сил смогут посещать все общественные места, предъявляя вместо QR-кода оригинал справки, выданной медицинской организацией и документ, удостоверяющий личность.