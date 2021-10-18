Погода на неделю в Калининграде: потепление до +17, шторм и первый снег

Похоже, придется доставать кое-что из зимнего гардероба. Фото: Александр Подгорчук

Такой разнообразной погоды в Калининграде не было уже давно. В предстоящие семь дней нас ждут едва ли не все метеорологические явления, которые только бывают в наших краях.

Впрочем, начнется все довольно спокойно. По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник и вторник температура воздуха в Калининграде составит привычные +10..+12 градусов. Оба дня пройдут преимущественно без осадков.

В среду Калининград накроет очередной циклон. Атмосферное давление начнет стремительно падать, пойдут дожди. Вихрь на какое-то время занесет к нам теплый воздух с юга - в середине недели температура подскочит до +16..+17 градусов.

. Фото: Гидрометцентр.

В четверг разыграется в полную силу ветер. Днем его порывы составят около 16 метров в секунду, в ночь на пятницу - до 22 м/с. Затем стихия станет ослабевать, но успеет преподнести сюрприз: в ночь на субботу Гидрометцентр прогнозирует в Калининграде первый снег!

На выходных похолодает - синоптики ожидают днем +9..+10 градусов. Атмосферное давление будет расти.