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Общество18 октября 2021 1:35

Погода на неделю в Калининграде: потепление до +17, шторм и первый снег

В конце недели циклон принесет в Калининград шторм и снег
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Похоже, придется доставать кое-что из зимнего гардероба.

Похоже, придется доставать кое-что из зимнего гардероба.

Фото: Александр Подгорчук

Такой разнообразной погоды в Калининграде не было уже давно. В предстоящие семь дней нас ждут едва ли не все метеорологические явления, которые только бывают в наших краях.

Впрочем, начнется все довольно спокойно. По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник и вторник температура воздуха в Калининграде составит привычные +10..+12 градусов. Оба дня пройдут преимущественно без осадков.

В среду Калининград накроет очередной циклон. Атмосферное давление начнет стремительно падать, пойдут дожди. Вихрь на какое-то время занесет к нам теплый воздух с юга - в середине недели температура подскочит до +16..+17 градусов.

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Фото: Гидрометцентр.

В четверг разыграется в полную силу ветер. Днем его порывы составят около 16 метров в секунду, в ночь на пятницу - до 22 м/с. Затем стихия станет ослабевать, но успеет преподнести сюрприз: в ночь на субботу Гидрометцентр прогнозирует в Калининграде первый снег!

На выходных похолодает - синоптики ожидают днем +9..+10 градусов. Атмосферное давление будет расти.

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