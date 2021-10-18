Юбилей Калининградской области, год 2017-й: «хрущевки» на стиле

Многие туристы, впервые попадая на Ленпроспект, считают, что их окружают старые немецкие дома. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Реновация к мундиалю

Вообще «хрущевки» стоят по всему Калининграду, нигде отнюдь не украшая его. Но на Ленпроспекте они воспринимались особенно болезненно. По мнению специалистов, застройка этими зданиями архитектурно «убила» главную улицу города.

После 1991 года было немало разговоров о реконструкции Ленпроспекта. Причем всегда говорилось о том, что первым делом надо избавиться от «хрущевок». Дескать, эти давно выработавшие свой ресурс дома следует расселить – и снести. Взамен построив что-то красивое-современное. Однако в бюджете денег на это никак не находилось. А инвесторы что-то не выстраивались в очередь, желая вложиться в «проект века».

Но однажды дело сдвинулось с мертвой точки – когда стало известно, что Калининград включен в число российских городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. В связи с мундиалем в городе ожидался небывалый доселе наплыв зарубежных гостей. А Ленпроспект – протокольный маршрут ЧМ-2018. И, не желая позориться перед иностранными державами, власти постановили: если не можем пока совсем избавиться от «хрущевок», давайте хотя бы «припудрим» их фасады.

Для затравки, еще в 2015 году, «переосмыслили» фасады двух зданий на нечетной стороне в начале проспекта. И первый «блин» вышел не комом: старые советские дома заиграли новыми красками.

– Если так пойдет и дальше, то и весь проспект изменится к лучшему, – обсуждали перемены калининградцы.

Однако дальше пошло не так.

Курс – на ганзу

Уже те первые дома ремонтировались, как пояснялось, в некоем «историческом стиле». И чиновников новый облик «хрущевок» не устроил: маловато-де историзма. Так что следующие объекты решили более радикально реконструировать под старину. А какая старина в Калининграде? Кенигсберг. Однако реновация под Кенигсберг – так лучше не формулировать, слишком многим не понравится. И населению сказали, что в дальнейшем реконструкция будет в «ганзейском стиле».

В таком духе и стали «припудривать» фасады второй очереди реновации (еще три дома). Но при этом пудрить горожанам мозги становилось все сложнее, былые восторги утихли. В том числе и потому, что, разбирая в ходе ремонта крыши, обеспечить защиту от дождей строители почему-то не могли – в результате чего народ там месяцами жил с тазиками…

А вообще еще на старте реновации многие недоумевали: что ж это за ремонт такой – лишь снаружи? Ведь если уж «хрущевки» не сносить, а ремонтировать, то делать это нужно как раз прежде всего внутри, где почти все – еще Хрущева помнит. Мы же оставляем гнилые сети – и при этом наворачиваем на крышах завитушки а-ля Кенигсберг?

При этом все видели, кто, как и из чего делает ремонт. Начались вопросы: а сколько вся эта бутафория продержится? И наконец до людей дошло главное: «потемкинская деревня» возводится еще и за их счет – в рамках программы капремонта. То есть наведут снаружи сомнительную красоту – и все, дом будет считаться капитально отремонтированным. А заменить, скажем, трубы – это вы, уважаемые жильцы, уж как-нибудь потом, сами?

Настоящих буйных мало

И все-таки они нашлись в Калининграде. Когда летом 2017-го речь зашла уже о третьей и самой масштабной очереди реновации, сразу несколько домов на Ленпроспекте стали противиться псевдоремонту. Начались уговоры, народ мало-помалу сдавался.

Но жильцы одной из «хрущевок» оказались на редкость стойкими. Такой «ремонт» нам не нужен – и точка. Чиновники были вынуждены отступить, обвиняя несговорчивых граждан чуть ли не в отсутствии патриотизма. Мол, все дома будут как новые, и лишь один – словно «выпавший зуб», всю картину испортит…

В действительности не изменившая себе мятежная «хрущевка» (напротив Барнаульской улицы) выглядит в итоге поинтереснее иных «модернизированных» коллег. Недавно, правда, ее жильцов уговорили-таки на фасадный ремонт. Однако «ганзейский стиль» им больше не грозит. Признано, что это был перебор, и теперь при ремонте фасадов «хрущевок» планируется действовать более гибко.

А «потемкинская деревня», построенная в центре Калининграда в 2017 году, привела и к курьезу. Многие, впервые увидев «онемеченный» Ленпроспект, решают, что это все – еще немецкие дома… В общем, есть у нас теперь и такое чудо – «хрущевки» Кенигсберга.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

12 апреля 2017-го в Зеленоградске заработал кинотеатр «Курортный».

В апреле калининградская лучница Наталья Авдеева выиграла золото чемпионата России.

5 мая в Гвардейске, около библиотеки имени Александра Твардовского, открыли памятник Василию Теркину. На церемонии народный артист РСФСР Сергей Никоненко читал отрывки из поэмы «Василий Теркин». Напомним, Твардовский дописывал поэму в бывшем Тапиау. Фото: Правительство Калининградской области

23 мая 2017-го, в День славянской письменности и культуры, на площади Победы выступил тысячеголосый хор школьников. Фото: Правительство Калининградской области

7 июня состоялась инаугурация очистных сооружений Калининграда (строились с 70-х).

В июне на чемпионате России по греко-римской борьбе в категории до 97 кг победил наш земляк Муса Евлоев, в августе – завоевал серебро чемпионата мира.

В июне завершилась реставрация Бранденбургских ворот: в одной половине разместилась метрологическая лаборатория, в другой – музей марципана.

16 июня в Южном парке открыли знак в честь обороны Кенигсберга от французов русско-прусскими войсками в 1807 году.

26 июня в Калининграде заработала первая электрозаправочная станция.

В ночь с 29 на 30 июня возле Музея Мирового океана ошвартовался плавучий маяк «Ирбенский».

В июле калининградская велогонщица Алиса Бондарева стала двукратным чемпионом Сурдлимпийских игр.

3 августа историко-художественный музей представил трехмерную панораму штурма Кенигсберга.

1 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил новый корпус православной гимназии.

22 сентября на трассе Калининград-Талпаки в ДТП с маршруткой погибли семь человек.

10 октября в Сирии погиб экипаж бомбардировщика Су-24 – пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов из Черняховска.

2 ноября 2017-го на территории специального моторизованного полка войск национальной гвардии был открыт бюст Героя Советского Союза Николая Мамонова. В церемонии приняла участие его дочь, приехавшая из Санкт-Петербурга. Фото: Правительство Калининградской области

3 ноября Художественную галерею переименовали в Музей изобразительных искусств.

В ноябре Анжела Гаспарян из Калининграда на чемпионате мира по самбо стала лучшей в категории свыше 80 кг.

17 ноября на заводе «Янтарь» спустили на воду траулер «Ленинец» – первый из трех для камчатских рыбаков.

4 декабря у нас впервые раздавали кинорибейты. Их получили «Желтый глаз тигра» (5,7 млн рублей), «На Париж» (3,9 млн), «Золотая парочка» (3 млн), «Черные бушлаты» (1,3 млн) и «Живой» (653 тысячи).

7 декабря на острове Канта открылся центр уличных видов спорта «М.О.С.Т.».

8 декабря в Зеленоградске появилась улица Героя России Александра Прохоренко (погиб в Сирии в 2016 году, вызвав огонь на себя).

20 декабря было открыто движение по новому путепроводу на Московском проспекте.

27 декабря на «Янтаре» передали ВМФ фрегат «Адмирал Макаров».