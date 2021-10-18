Банк «Открытие» запустил услугу отправки электронных счетов-фактур для корпоративных клиентов

Сотрудник кредитной организации может сформировать электронные счета-фактуры - первичную, корректированную и исправительную- в формате xml и отправить клиенту в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью банка. Новый функционал дает возможность, клиенту без посещения офиса через канал связи «Контур-Диадок» на своем рабочем месте, в кратчайшие сроки получать электронные счета-фактуры в формате XML по стандартам Федеральной налоговой службы. Это поможет упорядочить работу со счетами-фактуры в форматах, установленных ФНС, сократить затраты рабочего времени и ресурсов подразделений фронт-линии банка на формирование, подписание и передачу клиентам бумажных оригиналов счетов-фактур по тарифам, включающим НДС. Ежемесячно для клиентов готовится примерно 4,5 тысячи бумажных оригиналов счетов-фактур.

В планах банка сформировать дополнительный канал обмена юридически значимыми электронными документами, который может быть использован для обмена любыми документами, в том числе документами свободного формата.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.