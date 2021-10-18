Член Общественного совета при прокуроре Москвы: Сушкевич поместили в карцер без оснований

Элины Сушкевич (на фото) и Елена Белая пробудут в СИЗО до 4 января. Фото: Александр Подгорчук

На прошлой неделе стало известно, что Елена Белая, бывший руководитель роддома № 4 Калининграда, а ныне – обвиняемая в убийстве новорожденного, была избита сокамерницами в СИЗО-6 Москвы. Белая и еще врач - неонатолог Регионального перинатального центра Элина Сушкевич, напомним, находятся в этом СИЗО, поскольку дело рассматривается в Московском областном суде с 4 октября 2021 года.

«Комсомолке» эту информацию подтвердил Камиль Бабасов, адвокат Элины Сушкевич, отметив, что Елене Белая обратилась с заявлением к руководству СИЗО по факту случившегося.

Руководство УФСИН Москвы опровергло эту информацию, заявив, что нападения не было.

- В ряде СМИ распространяется информация о том, что на обвиняемую Белую Е., содержащуюся в СИЗО-6, напали сокамерницы, порвали на ней одежду, начали душить. Данная информация не соответствует действительности, - цитирует ТАСС пресс-службу УФСИН по Москве.

Кроме этого, в ведомстве уточнили, что «между обвиняемыми, содержащимися в камере вместе с Белой, произошла словесная перепалка, конфликтная ситуация на бытовой почве, что подтверждается материалами видеонаблюдения». Конфликт остановили сотрудники СИЗО. Все участники инцидента осмотрены медиками, в медицинской помощи никто не нуждался.

Однако в минувшую субботу вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека, член Общественного совета при прокуроре Москвы Иван Мельников обратился к столичному прокурору Денису Попову с заявлением, в котором просит надзорное ведомство провести комплексную проверку изолятора. В документе, на который ссылаются в ТАСС, говорится о «многочисленных нарушениях прав подозреваемых» врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, а также о «возможном сокрытии информации о халатности со стороны сотрудников СИЗО».

Иван Мельников сообщает, что «камеры, в которых содержались Белая и Сушкевич, не были оборудованы работающими холодильниками и телевизорами, а Сушкевич была помещена в карцер без соответствующих на то оснований».

- Руководство СИЗО-6, видимо, халатно отнеслось к исполнению своих служебных обязанностей, допустив межкамерный конфликт, либо намеренно активисткам СИЗО была дана команда, в результате чего Белая подверглась нападению со стороны сокамерниц, однако вместо проведения проверки была произведена попытка сокрытия информации о происшествии, - пишет агентство, ссылаясь на документ.

По версии следствия, Елена Белая и Элина Сушкевич 6 ноября 2018 года совершили умышленное убийство новорожденного в роддоме № 4 Калининграда. Коллегия присяжных Калининградского областного суда в декабре 2020 года признала медиков невиновными. Потерпевшие добились пересмотра дела. И 4 октября этого года в Московском областном суде начались слушания этого громкого дела по-новой. Одним из первых решений суда стало заключение под стражу и помещение в СИЗО Елены Белой и Элины Сушкевич до 4 января 2022 года. Главный аргумент при принятии этого решения – у обвиняемых нет прописки в столичном регионе.

На следующей неделе, 27 октября защитники медиков намерены добиваться в суде отмены этого решения.

«Комсомолка» следит за очередным витком дела калининградских врачей.