Грузчик-покупатель и фитнес на улице: После введения QR-кодов в Калининграде появились новые профессии и услуги

QR-код, без которого калининградцы долгое время обходились, стремительно ворвался в разные сферы услуг. Фото: Иван МАКЕЕВ

QR-код, без которого калининградцы долгое время обходились, стремительно ворвался в разные сферы услуг. Первыми, конечно, отреагировали кафе, рестораны и торговые центры, которые с середины октября даже начали набор новых сотрудников – контролеров QR-кода. На сайтах объявлений с 15 октября появилось несколько подобных вакансий. Требований к будущим работникам всего два: наличие сертификата вакцинации (QR-кода) и смартфона с функцией считывания этого самого кода.

На данный момент контролеры требуются в торговых центрах «Маяк», «Эпицентр», «Сити», «Вестер», «Гранд» и «Дадаевский». Сотрудникам предлагается рабочий график 2/2 с 10:00 до 22:00. Расчет обещают наличными. Правда, платить собираются немного- 125 рублей в час.

Услуги таксиста для похода... в кафе

На «Авито» в большей части объявлений о посуточной аренде квартир появилась графа «QR-код», то есть непривитым от коронавируса туристам, видимо, скоро негде будет останавливаться на ночь.

Конечно, находятся и предприимчивые калининградцы, для которых ситуация с «кодированием» стала поводом для побочного заработка. Например, у одного из торговых центров города на посетителях стал зарабатывать таксист-частник. В минувшие выходные он предлагал сделать скриншот своего QR-кода тем, кто желал посетить кафе или ресторан (на проверку паспорта в первые дни ужесточения антиковидных мер администрации заведений смотрели сквозь пальцы). За свои услуги таксист брал 1000 рублей.

На тех же сайтах объявлений новые услуги стали предлагать грузоперевозчики. Теперь они могут не только доставить вам товар на дом, но и купить его. В зависимости от списка товаров цена их выбора и покупки – от нескольких сотен до 1000 рублей. Вот одно из объявлений с «Авито», которое уже вторые сутки бродит по социальным сетям:

«Затеяли ремонт, но не можете попасть в строительный магазин, потому что нет QR-кода? Не беда! Есть я! И у меня есть QR! Схожу в любой магазин или торговый центр за вас, куплю все, что нужно и подберу лучшую цену. Могу быть на видеосвязи от витрин и устрою видеоконференцию с консультантами ТЦ. Недорого!»

Под словом «недорого» предприимчивый калининградец подразумевает 1000 рублей.

Интересно, что появились в Калининграде и узкие специалисты по походам в магазин. Например, за 400-500 рублей можно отправить в магазин человека, разбирающегося в обоях и светильниках. Продавцы услуг уверяют, что они давно работают в указанной сфере.

Фитнес для всех

Заманивают клиентов и при помощи спорных объявлений. Например, на «Авито» калининградка по имени София приглашает всех желающих заняться «фитнесом без QR-кодов». Мы решили узнать, чем девушка руководствуется и позвонили ей.

- У меня не фитнес-клуб, я просто набираю небольшую группу из 3-4 человек и предлагаю позаниматься на дому. Могу в квартире, могу на свежем воздухе.

- А вы заразиться не боитесь?

- Я? Нет. А вы же, наверное, в общественном транспорте ездите? Не боитесь? Почему вас что-то смущает? Спорт – это жизнь, а фитнес и тренировки – это наш иммунитет. Он нас и спасет от болезней и прочих напастей, - уверенно отвечает София.

Ни для кого не секрет, что QR-коды стали и ценным товаром на черном рынке. В частности, на недавнем брифинге губернатор Антон Алиханов сообщил о возбуждении нескольких уголовных дел о подделке прививочных сертификатов в отношении работников медицинских учреждений.

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