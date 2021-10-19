В Калининграде произошли перебои в поставках бесплатных лекарств для заболевших ковидом

На закупку препаратов из федерального и регионального бюджетов направили дополнительные средства. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Жалобы на отсутствие бесплатных лекарств поступают в организованный медиками чат «Вопрос по лечению COVID-19» в Телеграме. Одни пишут, что медикаменты не выдают детям, другие – об отсутствии препаратов в стационаре.

- В поликлинике № 6 нам было сказано: «Лекарства для детей от ковид закончились, покупайте за свой счет». Вся семья на карантине. Как же тогда лечиться? – спрашивает калининградка Анастасия.

- Мой отец лежит в стационаре, лечится от «Ковид19» в больнице на Барнаульской. Уже сутки больные не получают противовирусные средства. Медперсонал говорит, что они закончились. Куда можно обратиться по данному вопросу? – это уже вопрос от Анны.

- Уже 10 дней болею, лекарств нет, - поделилась своей болью еще одна участница чата Наталья.

Один из администраторов чата – главный врач Черняховской инфекционной больницы Виктор Гродницкий прояснил ситуацию.

- Лекарства положены, никто с этим не спорит, - написал врач. - В настоящее время периодически возникает их дефицит, т.к. сейчас наблюдается значительный рост заболевших, а медикаменты имеют свойство заканчиваться и их приходится закупать дополнительно в соответствии с определенными законодательством процедурами, что занимает определенное время.

В региональном минздраве также прокомментировали вопрос о сроках возобновления выдачи бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом.

- Средства на препараты для амбулаторных пациентов выделялись из федерального бюджета, но так как число заболевших ежедневно растет, в некоторых поликлиниках по некоторым препаратам в течение последних двух недель наблюдались перебои, - рассказали в ведомстве. - На закупку препаратов из федерального и регионального бюджетов были направлены дополнительные средства.

Как заверили в минздраве, «препараты закуплены, в регион поступили и сейчас развозятся по поликлиникам».

- В течение ближайших суток ситуация с выдачей препаратов нормализуется во всех лечебных учреждениях, и они вновь будут выдаваться по показаниям в полном объеме, - отметили в министерстве.