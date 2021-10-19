Более 1,5 млн участников подключились к цифровому пространству Евразийского женского форума

С 13 по 15 октября прошел третий Евразийский женский форум. Банк «Открытие» совместно с VK организовали цифровое пространство, чтобы в прямом эфире представить возможности и инструменты цифровизации бизнеса. За три дня эфира мероприятие собрало более 1,5 млн просмотров.

Старт работе цифрового пространства Евразийского женского форума дала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В прямом эфире состоялся диалог с женщинами-предпринимателями из России и других стран. Валентина Матвиенко отметила, что креативность и открытость всему новому – главные качества, присущие предпринимателям. Эти качества особенно востребованы в эпоху цифровых технологий. По ее словам, женская солидарность позволит увеличить число женских инициатив, проектов и бизнесов.

Успешные предпринимательницы, лидеры digital-индустрии и международных компаний, представители органов власти и институтов поддержки бизнеса обсудили актуальные вопросы развития бизнеса. Основная тема эфира – «Цифровой мир: точка роста бизнеса и возможности женщин».

На полях Евразийского женского форума банк «Открытие» принял участие в деловой встрече международного конкурса «APEC BEST AWARD» с женщинами-предпринимателями из 21 страны АТЭС.

Надия Черкасова, заместитель президента – председателя правления банка «Открытие»: «В рамках цифрового пространства Евразийского женского форума прошли десятки сессий и телемостов. Цифровой мир дал возможность услышать голоса женского бизнеса из сотни городов мира: Мехико и Хабаровск, Сочи и Сингапур. Женщины-предприниматели очень разные, у них разный бизнес, но их объединяет созидательная энергия. Они создают бизнес, рабочие места, платят налоги, занимают активную социальную позицию. На портале «Академии бизнеса» мы предлагаем предпринимателям инструменты обучения и мастер-классы».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-и