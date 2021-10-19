В Калининградской области нашли загадочные останки красноармейца с чужим орденом и ложкой

Все три найденных предмета принадлежали трем разным людям. Фото: поисковая группа «Натангия».

В октябре прошлого года недалеко от поселка Корнево Багратионовского района участники юнармейской поисковой группы «Натангия» из Багратионовска обнаружили останки красноармейца в ботинках с обмотками и истлевшей шинели. Вместе с бойцом были найдены две награды (медаль «За оборону Сталинграда» и орден Славы 3-й степени), карабин системы Мосина образца 1944 года с несъемным игольчатым штыком, сигнальный пистолет ОСП-30, подсумки немецкого производства и подписанная серебряная ложка.

Останки обнаружили недалеко от поселка Корнево Багратионовского района. Фото: поисковая группа «Натангия».

Как рассказывает руководитель юнармейской поисковой группы «Натангия» Виталий Степанов, результаты поисковой разведки загадали множество загадок, так как вскоре выяснилось, что орден Славы и ложка не принадлежали обнаруженному бойцу.

Чужой орден

- Красноармеец лежал практически сверху, то есть он погиб в бою и не был похоронен, - говорит Степанов. – Возможно, его немного присыпали боевые товарищи в день гибели. Немецкие подсумки нас не смутили, так как в боевых условиях советские солдаты нередко использовали германскую амуницию для своих нужд. На первый взгляд все казалось очевидным, и мы предполагали, что нас ждет стандартная процедура: через Центральный архив министерства обороны мы бы по номеру награды узнали имя красноармейца и начали бы поиск родственников, но все пошло по незапланированному пути. История оказалась куда более загадочной, чем мы думали!

Из-за того, что поиск постепенно усложнялся, поисковики из «Натангии» обращались за помощью к своим коллегам. Сначала Виталий Степанов связался с руководителем калининградского поискового отряда «Совесть» Русланом Хисамовым, а тот, в свою очередь, поделился контактами соратника калининградских поисковиков из Пятигорска Геннадия Полубедова, специализирующегося на распутывании подобных историй. Также присоединились к расследованию журналисты и поисковики из Белоруссии.

Орден Славы 3-й степени (слева) принадлежал летчику Владимиру Лабохо, а владельца медали «За оборону Сталинграда» установить не удалось. Фото: поисковая группа «Натангия».

Первым делом, как и планировалось, был установлен владелец ордена Славы. Им оказался летчик, гвардии младший лейтенант Владимир Андреевич Лабохо, родившийся 25 декабря 1921 года под Витебском и воевавший в 136-м гвардейском штурмовом авиационном полку. Тут произошли сразу две нестыковки: во-первых, на ложке были совсем другие фамилия и имя (на ней было нацарапано «Прийма Иван Константинович. Литва»), во-вторых, найден был именно пехотинец, а не летчик.

Награда вернулась в семью летчика

Вскоре было установлено еще одно загадочное обстоятельство. Младший лейтенант Лабохо, чей орден был найден вместе с красноармейцем, действительно принимал участие в Восточно-Прусской операции, однако он не только не погиб, но и прожил довольно долгую жизнь.

Правда, некоторое время Лабохо все-таки считался погибшим. Его штурмовик Ил-2 5 января 1945 года был сбит зенитной артиллерией противника в шести километрах юго-западнее поселка Мирунскен (сегодня поселок Мерунишки Сувальского повята Польши). Пилот Лабохо успел выброситься с парашютом, а его воздушный стрелок гвардии старший сержант Джурас Маматов погиб. Потом Владимир Лабохо попал в плен. Освободили его 9 июня 1945 года, после чего летчик спокойно прошел проверку в фильтрационном лагере НКВД и вернулся на родину.

Что случилось с младшим лейтенантом Лабохо дальше, поисковикам рассказала его внучка Алена Кочемазова, проживающая в Светлогорске Гомельской области вместе со своей мамой Светланой Маркичевой. По ее словам, Владимир Андреевич вернулся в свое родное село и увидел одно только пепелище. Вместе со своей будущей женой Раисой Кунцевич он направился пешком в Вильнюс. Там они поженились, у них родились дочь Светлана и сын Валерий. В Вильнюсе же сегодня проживает внук летчика Игорь.

Эта часть истории завершилась тем, что орден Славы был передан в Светлогорск Гомельской области, теперь он хранится как семейная реликвия в доме дочери летчика – Светланы Маркичевой.

Ложка «дошла» до Восточной Пруссии с другим владельцем

Вскоре выяснилось, что и найденная при красноармейце ложка ему тоже не принадлежит. Поисковики установили, что Иван Константинович Прийма был призван на военную службу в августе 1941 года в Крымской АССР, воевал в рядах 84-го гвардейского стрелкового полка в Сталинграде и в октябре 1944 года был награжден медалью «За отвагу» за бои у литовского поселка Морфогтай.

Хозяин ложки Иван Константинович Прийма погиб в ноябре 1944 года. Фото: поисковая группа «Натангия».

Пока полк Приймы двигался из Латвии в направлении Восточной Пруссии, красноармеец получил осколочное ранение в бедро. 26 ноября 1944 года Иван Константинович попал в полевой госпиталь, где через три дня скончался от газового сепсиса. Этот факт подтверждают архивные документы, в которых также говорится, что Иван Прийма был похоронен на территории Латвии в местечке Никрац. То есть ложка с его фамилией попала под Цинтен (довоенное название поселка Корнево) уже без него. Родственники Ивана, с которыми удалось связаться поисковикам, интереса к его судьбе не проявили, а потому подписанная ложка была передана в Симферополь, где она будет экспонироваться в «Центральном музее Тавриды».

Новая фамилия и экспертиза

Таким образом, обнаруженный красноармеец имел при себе чужие вещи и награду. Медаль «За оборону Сталинграда» не имеет номера, поэтому ее принадлежность определить сложно. Теоретически она могла быть вручена и Ивану Прийме, и Владимиру Лабохо, так как оба воевали на Сталинградском фронте. Мог ее получить и безымянный красноармеец. Надо сказать, что поисковики все-таки предприняли попытку установить его имя.

Геннадий Полубедов подробно изучил документы и журналы боевых действий подразделений, наступавших в районе Цинтена в 1945 году. По его мнению, найденным красноармейцем с большой долей вероятности мог оказаться уроженец Ленинграда Иван Алексеевич Бутылкин, пропавший без вести весной 1945 года.

Служил он в 80-м гвардейском стрелковом полку, и бойцы этого подразделения в ночь с 7 на 8 марта зачищали лес от гитлеровцев в районе населенного пункта Оттен, что под Цинтеном. Предположительно в этом бою и участвовал найденный солдат. Чисто теоретически ранее Бутылкин и Прийма могли пересечься на дорогах войны или лежать в одном госпитале, так у него могла оказаться ложка боевого товарища.

Вскоре поисковики разыскали и родственников Ивана Бутылкина. Его внук Валерий Федоров даже согласился на молекулярно-генетическую экспертизу. Однако к общему разочарованию всех, кто участвовал в поиске, сначала не нашлось документального подтверждения, что Прийма и Бутылкин лечились в одном госпитале, а потом пришел и отрицательный результат экспертизы.

Как бы то ни было, поисковики считают свое расследование успешным. Имя красноармейца Бутылкина Ивана Алексеевича подлежит увековечиванию на одном из мемориалов Калининградской области в ближайшее время, а обнаруженного бойца придется похоронить как неизвестного.