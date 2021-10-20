В Калининграде лебедь «помог» экипажу ДПС регулировать движение в час пик

Полицейские сопроводили птицу до съезда с эстакады. Фото: СОЦСЕТИ

Крупный белый лебедь приземлился на эстакадном мосту в центре Калининграда вечером во вторник. Плотное движение птицу, похоже, не испугало. Лебедь принялся расхаживать по проезжей части и не думал никуда улетать. Постепенно и без того плотный трафик стал превращаться в затор - калининградские водители старались аккуратно объехать птицу и заодно сфотографировать.

Лебедь не покидал мост до тех пор, пока на место не прибыл экипаж ГИБДД с включенными проблесковыми маячками. В сопровождении машины госавтоинспекции пернатый важно прошествовал к съезду с моста и «разрулил» пробку, которую сам же и создал.

Нынешний случай - уже четвертый в Калининграде с начала года. На эстакадный мост, как на взлетно-посадочную полосу, лебеди приземлялись в феврале и марте (дважды).