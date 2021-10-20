Юбилей Калининградской области, год 2018-й: чемпионат мира и первый миллион жителей

Июнь 2018-го. Яркие болельщики сборной Бельгии радуются жизни на площади Победы в Калининграде. Фото: Иван МАРКОВ

Отмашка этой эпопее была дана еще 15 декабря 2010-го. В тот день губернатор Николай Цуканов пообщался по телефону с Виталием Мутко. И министр спорта РФ сказал, что Калининград вошел в «золотую восьмерку российских городов», которые примут у себя чемпионат мира по футболу 2018 года.

Много чего после этого было сделано и в Калининграде, и по области. Но, конечно, главным объектом стал новый стадион. История его сопоставима с историей Дома Советов. Сперва велись баталии из-за того, где возводить арену, затем началось непростое, мягко говоря, строительство на болоте, обернувшееся громким уголовным делом из-за хищений…

Однако строили-строили – и наконец построили! И 11 апреля 2018-го состоялась проверка боем: на стадионе «Калининград» прошел первый футбольный матч. И стадион показал себя молодцом, а «Балтика» в присутствии 15 тысяч зрителей обыграла «Крылья Советов» из Самары со счетом 1:0.

Ну а 16 июня все было уже совсем по-взрослому: на нашей новой арене состоялся первый матч мундиаля. Под крики, свист и топот 31 136 болельщиков сборная Хорватии уверенно победила соперников из Нигерии (2:0), а Калининград накрыла первая волна футбольных фанатов. К слову, всего за период проведения групповых матчей в регион приедет почти 260 тысяч болельщиков, из них более 105 тысяч – иностранцев.

22 июня по итогам бешеного противостояния швейцарцы обошли-таки сербов 2:1 (33 167 зрителей). 25-го команды Испании и Марокко в ходе упорнейшей борьбы вколотили друг другу по два мяча (33 973 болельщика). И, наконец, 28 июня англичане уступили на нашем стадионе бельгийцам 0:1. Кстати, этот матч, прогнозировавшийся как самый яркий, стал… самым скучным. Зрителей же снова было рекордное число – 33 973.

Благодаря мундиалю в Калининграде появился красавец-стадион. Фото: Правительство Калининградской области

Однако хоть игр ЧМ-2018 у нас больше и не было, футбольный праздник продолжался. И фан-зона возле Дома Советов не пустовала. Общее количество гостей, посетивших ее за все дни работы, составило 384 600. А в последний день мундиаля, 15 июля, там побывало 28 тысяч человек. Которые сперва наблюдали на огромном экране за финальным матчем между сборными Франции и Хорватии, потом смотрели церемонию закрытия чемпионата. А затем вволю повеселились на концерте группы «Мумий Тролль».

А уже 20 июля стадион «Калининград» посетил Владимир Путин. Президент пообщался с волонтерами ЧМ-2018 и юными футболистами, которым мастер-класс дал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов. После чего Путин именно у нас подвел итоги мундиаля, проведя совместное заседание Совета по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018». Да, еще во время того визита президенту успели представить проект культурно-музейного комплекса, который сейчас вовсю строится на острове вокруг стадиона.

А большой футбол в том году к нам еще вернулся. 11 октября 2018-го российская сборная сыграла у нас матч Лиги наций УЕФА против Швеции. Несмотря на счет (0:0), матч, собравший более 31,5 тысячи зрителей, выдался трудным. И на другой день подопечные Черчесова провели на нашем «Локомотиве» восстановительное занятие. За которым также могли наблюдать около тысячи человек, и прежде всего – воспитанники калининградских футбольных школ.

ЧТО ЕЩЕ ПРОИЗОШЛО

Традиция – всмятку?

В апреле 2018-го, похоже, оборвалась традиция на Пасху красить гениталии скульптур борющихся зубров (в народе – быки). Благодаря камерам «Безопасного города» в этот раз вандала удалось поймать. Причем им оказалась девушка.

Она наняла аж двух адвокатов, и общими усилиями им удалось добиться минимального наказания. «Художница» отделалась штрафом в размере 500 рублей. Ну и испугом, само собой. И этот урок, судя по всему, пошел впрок не только ей – последние три Пасхи зубры встречают в одном цвете.

Грузчик картину не обидит

19 августа 2018-го жительница Питера Виктория летела домой из Калининграда. С собой она везла картину из янтаря, однако та превысила установленные габариты – значит, сдать в багаж. Но как она это перенесет? И девушка написала сверху: «Пожалуйста, аккуратно. Картина».

Когда картина оказалась в Пулково, на упаковке было много нового. Сперва отметился калининградский грузчик: «Хорошо, я постараюсь. Эй, ребята в Питере, давайте постараемся». «Чат» продолжили его коллеги: «Будем аккуратны с картиной Виктории!!!» Появилась и наклейка «Стекло» – налепили в Храброво за неимением лучшего. И кто-то рядом уточнил: «Вообще-то это картина!» Следом некий ценитель прекрасного из багажного отделения поднял уровень переписки на новую высоту: «Живопись – это искусство выражения невидимого через видимое. Эжен Фромантен». И наконец: «Виктория, я надеюсь, что картина уцелела».

Да разве могло быть иначе, если грузчики цитируют французских живописцев 19-го века?

Самый счастливый город

В октябре 2018-го в Славске побывала немецкая делегация, подарив городу необычную скульптуру. Этот лось в натуральную величину сделан… из 600 подков. А изготовил его местный мастер Альгердас Микшта.

В октябре 2018-го в Славске побывала немецкая делегация, подарив городу скульптуру лося… из 600 подков. Изготовил его местный мастер Альгердас Микшта. Фото: Игорь Вишняков

Как известно, подкова – символ счастья. А уж когда их сразу столько, обладатель, видимо, просто обречен на счастье… «Подкованного» лося установили у здания администрации. В дальнейшем его планируется перенести к кирхе – после того как ее отреставрируют.

Как Канта в предатели записали

В ночь с 26 на 27 ноября 2018-го могила Канта, памятник и доска на том месте, где стоял его дом, подверглись нападению. Доску облили белой краской, памятник – розовой, могилу – розовой и голубой. Кроме того, там валялись листовки про «предателя Родины Канта», имя которого не должно «осквернять наш аэропорт».

Напомним, в том году состоялся конкурс, призванный сделать именными 46 аэропортов. Кант лидировал среди вариантов для Храброво. Но многие сочли это очередным актом германизации, философа пытались убрать из списка, его всячески поливали – в том числе в прямом смысле. Под занавес голосования вперед неожиданно вырвалась императрица Елизавета Петровна. И с 4 декабря, когда были подведены итоги конкурса, наш аэропорт стал носить ее имя.

Да, в отличие от любителей красить гениталии «быкам», этих вандалов найти не удалось. Хоть они и попали в объективы камер…

Малышка на миллион

В 2018 году численность населения области впервые в ее истории пересекла отметку в миллион. Миллионным жителем объявили Киру Егорцеву из Гусева, родившуюся 18 сентября 2018-го. Почему именно она оказалась «юбилейной», объяснять не стали. А поздравил семью лично глава региона Антон Алиханов.

6 декабря 2018-го губернатор Антон Алиханов лично поздравил семью «миллионеров» Егорцевых. Фото: Правительство Калининградской области

Кира – третий ребенок в семье. Вместе с ней родился брат Макар. А еще у двойняшек есть 6-летний брат Семен. Их мама работала инженером на ТЭЦ, папа – служил по контракту. Губернатор вручил родителям ключи от последней модели корейского внедорожника, произведенного в области, и сертификат на областной материнский (семейный) капитал в 100 тысяч рублей. Местная администрация подарила набор автокресел.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

23 февраля 2018-го в Гвардейске открыли Музей военной техники.

2 марта президент России дал старт работе Маяковской ТЭС в Гусеве и Талаховской ТЭС в Советске.

30 марта на заводе «Янтарь» спустили на воду траулер «Командор» – второй из трех для камчатских рыбаков.

18 апреля в Калининграде был открыт памятник Александру Невскому.

27 апреля открылся после реконструкции аэропорт «Храброво».

12 мая начала действовать Восточная эстакада, связавшая остров и Московский проспект.

25 мая на «Янтаре» спустили на воду большой десантный корабль «Петр Моргунов».

31 мая состоялась презентация новых электричек «Ласточка».

4 июня 2018-го на Медовом мосту присел бронзовый старичок – так началась история хомлинов. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

6 июня возле Музея изобразительных искусств заработал светомузыкальный фонтан.

8 июня было подписано соглашение о создании волейбольного клуба «Локомотив – Калининградская область».

15 июня на «Янтаре» спустили на воду «Ударник» – третий траулер для Камчатки.

20 июня на построенном у нас большом десантном корабле «Иван Грен» был поднят Андреевский флаг.

28 июля 2018-го в Балтийске открыли мемориал «Они сражались за Родину!», увековечив имена 4100 советских воинов, погибших при штурме Пиллау. Фото: Правительство Калининградской области

16 августа в Веселовке открылся «Дом Канта».

6 октября прошла презентация самых высоких, 112 метров, стилизованных ЛЭП в стране.

23 октября был дан старт работе ветропарка в Ушаково.

В октябре борец греко-римского стиля из Калининграда Муса Евлоев стал чемпионом мира в категории до 97 кг.

6 ноября в роддоме № 4 умер новорожденный. Потом было объявлено, что его убили и. о. главврача Елена Белая и неонатолог Элина Сушкевич. Присяжные оправдали медиков, но сейчас по требованию потерпевшей стороны их опять судят…

8 ноября 2018-го была открыта синагога, построенная на том месте, где стояла Новая либеральная синагога Кенигсберга, сожженная нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938-го. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

18 ноября в поселке Южном появился знак в честь базировавшихся здесь авиационного и вертолетного полков, личный состав которых полвека был основным населением Южного.

24 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил памятник Александру Невскому в Балтийске, 25 ноября – храм Святой Лидии в Калининграде.