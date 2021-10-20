«Вставайте в очередь на 2022 год»: почему тысячи калининградцев не могут поверить счетчики воды

Если не произвести поверку, платить придется по нормативу, а не по показаниям, что заметно дороже. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях меня огорчили в управляющей компании, куда я пришел по будничным коммунальным делам.

- У вас уже два месяца как просрочен срок поверки счетчика горячей воды. Вам начисляют по нормативу. Знали? – поинтересовалась девушка.

- Нет, - говорю. – Я в неведении. Как быть?

- Звоните в Центр стандартизации и метрологии, вызывайте специалиста по поверке. Всего-то делов!

Тут стоит пояснить, что поверка (именно так, без буквы «р») – это ряд операций, выполняемых для подтверждения соответствия счетчиков метрологическим требованиям. Процедура обязательна и проводится раз в 5-6 лет. И вот, срок у моего прибора учета подошел.

Дозвониться в Центр стандартизации и метрологии (ЦСМ) удалось с пятого раза. И, поговорив с оператором, стало ясно, почему.

- У нас запись на январь 2022 года, - услышал я в трубке. – Очередь большая.

Интересно, что вторая аккредитованная на поверку счетчиков организация в Калининградской области – «Водоканал». Позвонив туда, я услышал: «Ваша позиция в очереди 20». И это только чтобы поговорить с оператором. Выяснилось, что у «Водоканала» запись еще длиннее - аж на февраль 2022 года. И такая катастрофическая ситуация сложилась не только в Калининграде, а во всех муниципалитетах.

- В 2020 году было решение правительства о том, что поверять приборы учета не надо. Ближе к лету была выпущена амнистия, отсрочка – люди не поверяли. Действовало это до 1 января 2021 года. Поэтому все, кто должен был поверить в том году, все накопившиеся за 6-7 месяцев, все наложились на этот год. Отсюда очередь. До этого у нас все шло равномерно, - рассказал «Комсомолке» руководитель ЦСМ Александр Проскурин.

По его словам, на текущий год поверка стоит 500 рублей, на будущий год будет 600 рублей.

- У нас же инфляция, а цены не поднимали много лет, - сказали в ЦСМ.

При этом в «Водоканале» поверка обойдется в 720 рублей за один счетчик.

Сложившейся ситуацией, очередями и паническими настроениями населения мгновенно воспользовались мошенники, которых и без того в регионе было много. Вы, возможно, находили у себя в почтовых ящиках бумажки с напоминанием о необходимости срочно поверить счетчики воды. Раньше квитанции рассылала «Единая городская служба по учету водоснабжения», сейчас появились новые псевдо-контролеры. Они втридорога проверяют и якобы поверяют ваши счетчики и, как правило, предлагают их поменять, тоже за большие деньги. Доверять им не стоит.

- Есть ряд организаций, которые зарегистрированы в «большой России» и оказывают сомнительные услуги. Например, «Центр метрологии ЖКХ». С ними гражданам связываться не советую: адрес офиса не указан, не понятно кто это и что это. Есть еще «МСК ресурс», зарегистрированная в Тольятти. По ним были жалобы граждан. Мы обращались по ним в Росаккредитацию и прокуратура их проверяет. Эта организация здесь уже была несколько лет подряд, был другой адрес регистрации, потом они закрывались, приезжает новая организация с таким же наименованием, но люди те же. Их прикроют, аттестат аккредитации отбирают, и они заново начинают. Сейчас есть организация «Акватехника», а раньше был «Акватехник». Таких компаний несколько, из разных регионов. Они выписывают документы, которые не предусмотрены законодательством, - говорит Александр Проскурин.

Если у вас есть вопросы, звоните в Калининградский Центр стандартизации и метрологии (ул. Больничная, 4) по тел. 31-15-40, 31-31-00. Телефон «Водоканала» 555-151. Проверьте, может и вам нужно поверить счетчик