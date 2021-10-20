Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2021 19:22

«Вставайте в очередь на 2022 год»: почему тысячи калининградцев не могут поверить счетчики воды

Корреспондент «Комсомолки» выяснил причины небывалого ажиотажа на обязательную коммунальную услугу
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Если не произвести поверку, платить придется по нормативу, а не по показаниям, что заметно дороже.

Если не произвести поверку, платить придется по нормативу, а не по показаниям, что заметно дороже.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях меня огорчили в управляющей компании, куда я пришел по будничным коммунальным делам.

- У вас уже два месяца как просрочен срок поверки счетчика горячей воды. Вам начисляют по нормативу. Знали? – поинтересовалась девушка.

- Нет, - говорю. – Я в неведении. Как быть?

- Звоните в Центр стандартизации и метрологии, вызывайте специалиста по поверке. Всего-то делов!

Тут стоит пояснить, что поверка (именно так, без буквы «р») – это ряд операций, выполняемых для подтверждения соответствия счетчиков метрологическим требованиям. Процедура обязательна и проводится раз в 5-6 лет. И вот, срок у моего прибора учета подошел.

Дозвониться в Центр стандартизации и метрологии (ЦСМ) удалось с пятого раза. И, поговорив с оператором, стало ясно, почему.

- У нас запись на январь 2022 года, - услышал я в трубке. – Очередь большая.

Интересно, что вторая аккредитованная на поверку счетчиков организация в Калининградской области – «Водоканал». Позвонив туда, я услышал: «Ваша позиция в очереди 20». И это только чтобы поговорить с оператором. Выяснилось, что у «Водоканала» запись еще длиннее - аж на февраль 2022 года. И такая катастрофическая ситуация сложилась не только в Калининграде, а во всех муниципалитетах.

- В 2020 году было решение правительства о том, что поверять приборы учета не надо. Ближе к лету была выпущена амнистия, отсрочка – люди не поверяли. Действовало это до 1 января 2021 года. Поэтому все, кто должен был поверить в том году, все накопившиеся за 6-7 месяцев, все наложились на этот год. Отсюда очередь. До этого у нас все шло равномерно, - рассказал «Комсомолке» руководитель ЦСМ Александр Проскурин.

По его словам, на текущий год поверка стоит 500 рублей, на будущий год будет 600 рублей.

- У нас же инфляция, а цены не поднимали много лет, - сказали в ЦСМ.

При этом в «Водоканале» поверка обойдется в 720 рублей за один счетчик.

Сложившейся ситуацией, очередями и паническими настроениями населения мгновенно воспользовались мошенники, которых и без того в регионе было много. Вы, возможно, находили у себя в почтовых ящиках бумажки с напоминанием о необходимости срочно поверить счетчики воды. Раньше квитанции рассылала «Единая городская служба по учету водоснабжения», сейчас появились новые псевдо-контролеры. Они втридорога проверяют и якобы поверяют ваши счетчики и, как правило, предлагают их поменять, тоже за большие деньги. Доверять им не стоит.

- Есть ряд организаций, которые зарегистрированы в «большой России» и оказывают сомнительные услуги. Например, «Центр метрологии ЖКХ». С ними гражданам связываться не советую: адрес офиса не указан, не понятно кто это и что это. Есть еще «МСК ресурс», зарегистрированная в Тольятти. По ним были жалобы граждан. Мы обращались по ним в Росаккредитацию и прокуратура их проверяет. Эта организация здесь уже была несколько лет подряд, был другой адрес регистрации, потом они закрывались, приезжает новая организация с таким же наименованием, но люди те же. Их прикроют, аттестат аккредитации отбирают, и они заново начинают. Сейчас есть организация «Акватехника», а раньше был «Акватехник». Таких компаний несколько, из разных регионов. Они выписывают документы, которые не предусмотрены законодательством, - говорит Александр Проскурин.

Если у вас есть вопросы, звоните в Калининградский Центр стандартизации и метрологии (ул. Больничная, 4) по тел. 31-15-40, 31-31-00. Телефон «Водоканала» 555-151. Проверьте, может и вам нужно поверить счетчик

КАРТИНА ДНЯ